"Me cuesta mucho porque tengo un nudo en la garganta. Agradecerles a todos por todo lo que me enseñaron, porque ésta era mi primer conducción. Ustedes me agradecen a mí la generosidad y a mí no me hubiese salido de otra forma porque ustedes son lo más grande que hay, es el mejor equipo que me pudo haber tocado. Cada uno me enseñó con todos mis miedos, cuando me tocó conducir por primera vez sola porque Jose no estaba, que la agarraba a Marcela y le decía Marcela, por favor, cómo hago. Me llevo un grupo de amigos, a Gaby que me atendió noches cuando yo lo llamaba con problemas personales, porque de eso se trata, porque somos un grupo de amigos y también nos contenemos en la parte emocional, en la parte íntima digamos, todos sabemos el problema del otro y siempre estuvimos acá para apoyarnos, para ayudarnos. Nos agarraban manifestaciones, piquetes tremendos en la 9 de julio, llegábamos con un malhumor terrible, pero llegábamos acá y era todo buena onda, porque de verdad amamos hacer este programa. Nos divertimos, somos un grupo de amigos haciendo televisión y lo disfrutamos, así que gracias de verdad a todos. A vos, por haberme elegido, por haberme puesto en este lugar, y gracias a Dios pude aprender al lado tuyo porque sos un tipo súper generosa y pude darme cuenta qué es lo que me gusta hacer y quiero hacer para toda mi vida", afirmó la modelo y conductora.