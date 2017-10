La ex mandataria y candidata a senadora había dicho que no volvería al programa de Legrand porque no le había gustado que se pusiera en duda si su marido estaba o no en el cajón: "Hay cosas que son demasiado fuertes, demasiado malas. Una cosa es ser duro o crítico pero ver a una familia como mis hijos y yo, parados con el cajón y decir que él no estaba adentro… Eso no es ser híper crítico, eso es ser una persona mala. Yo no soy mala".