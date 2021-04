Habitación en el playroom y ventanas tapiadas: se conocieron imágenes de la casa donde se murió Diego Maradona

Se conocieron imágenes de la casa en la que murió Diego Armando Maradona (Video: "TV Nostra", América)

Este martes por la noche se conocieron imágenes de la casa en la que murió Diego Armando Maradona, ubicada en el barrio San Andrés en Villanueva, partido de Tigre. En TV Nostra (América), el programa conducido por Jorge Rial, se mostró el mismo video que el propio Diego vio a la hora de elegir un hogar para continuar con su internación domiciliaria, tras su operación de un hematoma subdural .

Andrea Jordán Camus, agente inmobiliaria, fue quien confirmó que la decisión fue tomada por el Diez: “La casa la eligió Diego. Yo le hice una llamada por whatsapp con video. El estaba en el sanatorio, con Maxi (Pomargo) y Gianinna (Maradona). Le hice el recorrido de toda la casa. Le aclaré que el único problema que tenía es que en la planta baja tenía toilette, no tenía ducha. Que arriba tenía tres habitaciones con dos baños completos. A Diego le gustó la casa, la idea era que estuviera cerca de sus hijas, porque ellas se iban a ocupar de él. Y me dijeron: ‘Alquilala’. Diego me dijo: ‘La quiero’. Si un cliente me dice eso, es eso ”, dijo en entrevista con TV Nostra.

La vista desde la cocina de la casa en la que murió Diego Armando Maradona

“Ninguna casa es adecuada, pero la podés adecuar. A esa, ni siquiera la adecuaron. Es más: él arrancó en la habitación de arriba y cuando ya no se podía mover, en el playroom le armaron la habitación”, comenzó contado Rial. Y Marina Calabró dio otra información: “Me dicen que se llegó a duchar una vez en el baño de la suite principal, que está en la planta alta. Lo que demuestra el poco tiempo que estuvo ahí. Me dicen que Jana Maradona fue una de las principales motorizadoras de que Diego se instale en el playroom”.

“Esta es la casa. La vista que tenía, las afueras, esta es la cocina donde estaba Monona. El playroom... todo esto es la parte baja de la casa donde estuvo Diego. Arriba había cuatro habitaciones. Todo esto, que es el playroom, cuando lo instalan a Diego, todas las ventanas las tapiaron. Se había hablado que le pusieron papel de diario, pero le pusieron durlock ”, describió Rial mientras se veía el video en cuestión.

“Me cuentan que la decisión la habría elegido junto con Gianinna, un poco por la cercanía con su casa y también por las condiciones. Sabían que era no era óptima, pero tampoco había algo mucho mejor en el mercado. El contrato era desde noviembre hasta el 31 de enero de 2021″, dijo Calabró. Y agregó: “Después de alquilada, la fueron a ver tres personas del entorno de Diego: Jana, Verónica Ojeda y Kity Maradona, hermana de Diego, quien colaboró con las mudanzas ”.

El toilette de la planta baja de la casa en la que murió Diego Armando Maradona

“Yo hice un montón de operaciones con él. Conocí a Diego en un alquiler hace mucho tiempo, que alquiló La Bahía, en Nordelta, en Condominios. Lo atendí un día domingo, por eso creo que le caí bien: el domingo no hay ninguna inmobiliaria que te atienda el teléfono, salvo yo. (...) Si había que resolver una cuestión familiar con un tema inmobiliario, me lo encargaron a mi. Y de hecho, cuando Diego estaba en Tigre, no solamente me llamaba por temas inmobiliarios. Por ahí me preguntaban por una farmacia y le pasaba los contactos. Si necesitaban un electricista, también. Era su referente en Tigre”, contó Jordán Camus.

“Siempre me comunicaba con él por el teléfono de la pareja o de algún asistente. No quiero nombrar mucho porque no corresponde. Pero cuando hablamos por esta casa, me comuniqué con él a través del teléfono de Maxi Pomargo”, agregó. Y también dio un detalle a cómo se decidió que Diego viviera allí: “Él no quería estar en la clínica, quería estar en una casa. Por lo que tengo entendido yo, él se quería ir a zona sur. Pero las hijas querían que fuera a Tigre. Costó un mundo conseguir una casa en esa zona”.

“Era una casa momentánea. Yo la tenía hasta fines de febrero, pero me dijeron que en enero se iba a decir cómo se iba a seguir. Se pagaron 16 mil dólares con gastos incluidos y la tenían que liberar en 24 horas. Y yo tenía un presupuesto más alto, pero pagó menos. Por eso Diego me llamaba, porque confiaba en mi”, reveló la agente inmobiliaria.

La habitación principal de la casa en la que murió Diego Armando Maradona

Sobre la decisión de tapiar las ventanas, Camus Jordán reveló que “Diego era un hombre que quería oscuridad total. Si no se tapiaban, había que ponerle papel negro. En Condominios me acuerdo que le habían puesto papel negro en todas las ventanas y cuando entregué el departamento se lo tuve que sacar. Diego era un maniático de la oscuridad, quería dormir con todo oscuro ”.

La agente dijo sentir “mucha pena de su muerte, nadie se lo esperaba. Es fuerte que se te muera un cliente y es más fuerte que se te muera Diego. Él estaba contento en la casa y después se deprimió”, analizó.

Por último, destacó que “los propietarios de la casa son una familia muy normal, de trabajo, que trabajó toda su vida para tener su casa propia. Tienen una linda casa. Quizás no sea el lujo de Dubái, pero es una casa linda, agradable. no es una pocilga. Se sintieron ofendidos y lo quiero aclarar”.

