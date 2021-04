Miguel Ángel Tallarita, trompetista del Indio Solari, está internado por coronavirus: “Su estado es delicado pero con signos de evolución favorable”

El trompetista Miguel Ángel Tallarita, miembro de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, está internado por coronavirus

La segunda ola del coronavirus sigue implacable en Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que, en las últimas 24 horas, se registraron 29.145 nuevos contagios de covid-19. Lo que llega a un total de 2.743.620 infectados desde que comenzó la pandemia. Entre ellos, está Miguel Ángel Tallarita , reconocido trompetista del jazz y el rock argentino, con paso por proyectos musicales como Palito Ortega, Los Pericos, Los Auténticos Decadentes y Kevin Johansen, entre muchos otros.

Desde 2007, es miembro estable de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que formó el Indio Solari en el momento en que inició su aventura solista en 2004, tanto para los discos como para los shows. Es por eso que el cantante y ex frontman de los Redonditos de Ricota, escribió en sus redes sociales un sentido posteo para actualizar sobre el estado de salud de Tallarita.

“Amig@s, queremos contarles que nuestro hermano, amigo y compañero Miguel Ángel Tallarita se encuentra pasando un difícil momento a causa del Covid-19. Su estado es delicado pero con signos de evolución favorable”, escribió. “Él es fuerte, está bien cuidado y rodeado de amor, confiamos en que supere este momento complicado rápidamente. Les pedimos que le envíen toda su buena energía y cariño, no está solo, estamos todos con él. Les iremos contando las novedades que vayan surgiendo a medida que se presenten”, prometió el Indio a sus seguidores.

Por último, no se privó de dar un consejo clave ante esta segunda ola: “ Por favor cuídense mucho, está muy difícil la situación, no se expongan si no es absolutamente necesario . Indio y LFDAA”, firmó Solari, en su nombre y en nombre de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El posteo en Instagram de la cuenta oficial del Indio Solari, contando sobre el estado de salud de Miguel Ángel Tallarita (Foto: Instagram @indiosolarioficial)

El sábado pasado, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado “liberaron” su show por streaming titulado “A los pájaros”, el cual habían grabado en Epecuén y que planeaban emitir por una plataforma que se vio saturada ante el ingreso del público. Dos horas cuarenta después de la hora señalada, el show pudo verse de manera gratuita por YouTube.

Ante las quejas del público que había pagado un ticket para obtener un código de acceso, el guitarrista del grupo Gaspar Benegas anticipó en su página de Twitter que el show se vería sí o sí esta noche y que sería liberado por YouTube si no se solucionaba el inconveniente. Pasadas las 23.30, finalmente el grupo anunció en su página de Facebook: “Amig@s vía ticketek el show es imposible. Respetando la tradición de la que somos parte, el show será hoy a través del canal de YouTube de @LosFundamentalistasOk. Agradecemos todo su apoyo frente a esta complicada situación que nos ocurrió. Pero hoy hay show. A partir de las 23.40 comienza en YouTube. Gracias a todos por el apoyo”.

La aparición del Indio Solari en el show "A los pájaros", hecho por su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (Télam)

La presencia del Indio Solari no estaba confirmada, pero apareció en pantallas gigantes para la presentación de dos nuevas canciones: Encuentro con un ángel amateur y Las ventajas de rezar solo. El líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tiene 72 años y hace cinco que lucha contra el mal de Parkinson. Con impecable traje, se presentó en el recital que saturó el streaming y fue liberado para más de 90 mil personas.

