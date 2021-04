La tierna foto de la China Suárez con su bebé, desde su aislamiento por coronavirus: “Creo que ya pasó lo peor”

China Suárez

“Gracias a todos por sus mensajes. Transitando este virus con dolor de cabeza, contractura, decaimiento y un poco agitada. La cabeza no para y puede jugarte una mala pasada. Un abrazo a todxs lxs que lo están pasando mal o tienen algún familiar convaleciente”.

Eugenia La China Suárez escribió, el jueves, un mensaje en Instagram en el que contó que tiene coronavirus. Según la información que circuló en una primera instancia, la actriz se dio cuenta cuando perdió el olfato en medio de una producción fotográfica para una campaña de una línea de ropa deportiva. De inmediato se comunicó con un laboratorio, se realizó un hisopado cuyo resultado confirmó sus sospechas y alertó a sus contactos estrechos, las personas con quienes había estado en las últimas 48 horas. Además, avisó al colegio de su hija Rufina, de siete años, y a su ex pareja, Nicolás Cabré.

Desde entonces, la ex protagonista de Argentina Tierra de Amor y Venganza (ATAV) permanece aislada en su casa de zona norte, la que comparte con Benjamín Vicuña, quien por estos días se encuentra trabajando en Chile y que no puede regresar a la Argentina hasta tanto no abran las fronteras. La actriz se refugió en las redes sociales para compartir con sus seguidores su evolución, y luego de contar que si bien sigue sin olfato ni gusto, comenzó a sentirse mejor. Lo hizo a través de un posteo en el que publicó una tierna foto con Amancio, de nueve meses, el segundo fruto de su relación con el actor chileno, con quien también tiene a Magnolia, de tres años.

Sus caras lo dicen todo. Se trata de una selfie que tomó la actriz en la que ambos están con una enorme sonrisa, enfrentando a las circunstancias. Su bebé está sobre su pecho también riendo a cámara y dejando asomar dos dientes. Ella, en tanto, está recostada sobre la cama, disfrutando de su hijo, a quien –por lo que se ve en la imagen- acaba de amamantar y con quien disfruta de un momento único.

“Creo que ya pasó lo peor. Buenos días”, escribió la China este viernes en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi cinco millones de seguidores.

El posteo que compartió la China Suárez en Instagram

La actriz será parte de una nueva ficción de Kapow para Disney, que protagonizará junto a Vicuña. La tira escrita por Ana Katz tiene como título tentativo Sesiones, y también formarán parte del elenco Carla Peterson, Fernán Mirás y Julieta Cardinali. Durante su rodaje, semanas antes de que se desate la segunda ola del coronavirus en la Argentina, todo el equipo era hisopado dos veces por semana, tal como indica el protocolo sanitario que se confeccionó para que la industria audiovisual pudiera retomar sus actividades.

Días antes de que la China contrajera coronavirus, Benjamín Vicuña había compartido un texto en sus redes sociales en donde expresaba su angustia por no poder regresar a Buenos Aires para ver a sus hijos. Además, se refirió a la preocupante situación de los teatros en Santiago de Chile, inhabilitados desde hace más de un año.

“Para nadie es una novedad hablar sobre los tiempos desafiantes que vivimos. Tiempos comparados con guerras que al menos yo no viví. Para nadie es fácil manejar en medio de la niebla, muchas veces sin saber cuál es el camino. Qué difícil para la ciencia y para nosotros entender que el aire puede ser nuestro enemigo, un beso un kamikaze y la distancia con nuestros seres queridos, un salvavidas”, reflexionó en el posteo que compartió junto a una foto de hace un tiempo, en la cual se lo ve sentado en la butaca de una sala vacía.

Y explicó su situación personal: “Como actor, cumplo con mi responsabilidad de terminar una serie nocturna en Chile desde el 6 de marzo, alejado de mi familia radicada en Buenos Aires, con fronteras cerradas que solo aceleran la ansiedad y con mis teatros sin poder abrir sus puertas hace ya más de un año”.

