Los tres actores que dan vida al príncipe Felipe de Edimburgo en la serie The Crown

La reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en el Palacio de Westminster, en mayo de 2012 (Foto: NEAL / POOL / AFP)

Acaba de fallecer a los 99 años Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte de la reina Isabel II de Inglaterra, y su partida de este mundo se produjo de manera pacífica, según informaron desde las cuentas en redes sociales pertenecientes a la Familia Real. Pero para los seguidores de la serie The Crown, Felipe es un personaje cercano que aprendimos a conocer a lo largo de las cuatro temporadas que se emitieron.

Aún restan dos nuevas entregas con nuevo elenco para que sigamos descubriendo los secretos de una de las familias reales más controversiales de Europa. The Crown es, sin dudas, uno de los productos más logrados de Neftlix, sino el mejor que realizó la plataforma. Grandes escenarios, perfeccionismo en decorados y vestuarios, un guión atrapante y un estilo de narración único que fue acompañado de grandes actuaciones en los roles centrales y también en los secundarios.

Allí es cuando entra Felipe en la lista de personajes que tal vez nos regalaron historias novedosas mientras que a lo largo de los años supimos más a través de la prensa rosa sobre la reina y las internas amorosas entre Carlos y Lady Di. ¿Pero quién fue este hombre que vivió sometido al poder de su señora esposa? Lejos de una imagen de fragilidad, Felipe intentó ser independiente y hacer valer su lugar en una familia en la que no pudo ponerle su apellido a sus hijos. Ser el esposo de una reina puede resultar una tarea muy compleja. Y de eso sabemos quienes vimos The Crown, con todas las licencias del caso.

El elenco de la serie se fue modificando a lo largo de las temporadas y hasta el momento dos actores interpretaron a Felipe de Edimburgo. Pero el año pasado los productores develaron la identidad del actor que dará vida al príncipe en las últimas dos entregas.

Matt Smith

Felipe de Edimburgo, en la versión de Matt Smith

El actor británico tiene actualmente 38 años pero interpretó al Prince Phillip en las dos primeras temporadas de la serie, cuando su compañera Claire Foy hizo de la reina Isabel II. Allí lo conocimos antes de su casamiento real, cuando era Phillipe Mountbatten, y nos mostró los renunciamientos a los que tuvo que someterse para formar parte de la realeza británica.

Matt Smith, en The Crown

En esta etapa, que duró las primeras entregas de The Crown, conocimos a un Felipe ansioso por encontrar su lugar dentro del matrimonio, su rol como padre y el maltrato por momentos hacia el heredero de la Corona, su hijo Charles. Este Felipe del inicio es un hombre con ansias de divertirse, jovial, un poco en las antípodas de su esposa, muy preocupada por su rol de regente antes que por los de esposa y madre. Conocimos su infancia, la relación con sus padres, más que nada con su madre, una mujer con mucha fragilidad.

Matt Smith y Claire Foy, en una escena de The Crown

Matt Smith tuvo un gran gesto con Claire Foy cuando ella reclamó sobre su sueldo por episodio, que era menor al de su compañero. La explicación desde la productora era que Matt venía de protagonizar un éxito, la serie Doctor Who, y por eso su cachet era mayor. La situación se revirtió y le pagaron a la reina lo que le correspondía, y Smith aplaudió la moción.

Tobias Menzies

Un príncipe Felipe maduro, en la interpretación de Tobias Menzies

¿Cómo lograr la continuidad temporal de la historia con nuevos personajes? ¿Por qué no utilizaron maquillaje y siguieron con el mismo elenco? Esta fue una de las claves de The Crown, en la que supo arriesgar y, a su vez, lograr el éxito. Aquí la máxima futbolística de “equipo que gana no se cambia” no se aplicó, y les fue muy bien. Por eso ingresó un nuevo actor para interpretar al esposo de Isabel II: Tobias Menzies.

El ex Game of Thrones (allí, fue Edmure Tully) le dio vida a Felipe en su edad madura, entre los 40 y 60 años, en las temporadas tres y cuatro. Junto a Olivia Colman como la Reina, Menzies le otorgó la continuidad justa y necesaria al personaje creado por su antecesor Smith.

Tobias Menzies logró una notable actuación en The Crown

Uno de sus grandes episodios, donde entrega una gran actuación, es aquel en que sucede la explosión de una mina en la tercera temporada, donde despliega toda su sensibilidad en contraposición a la frialdad de su esposa.

Se despidió de su traje real este, año cuando le cedió su lugar a un nuevo actor que le dará vida a Felipe en su etapa de hombre mayor.

Jonathan Pryce

Jonathan Pryce

Es un viejo conocido para los argentinos, ya que supo interpretar a Juan Domingo Perón en el musical Evita (1996) junto a Madonna y, dos años atrás, cuando hizo de Jorge Bergolio y el papa Francisco en el filme Los Dos Papas, de Netflix, por el que obtuvo una nominación al Óscar de la Academia.

En la temporada 5 y 6 de The Crown, Jonathan será Felipe de Edimburgo y acompañará a la actriz Imelda Stauton, que será la nueva Reina. “Estoy entusiasmado de volver a trabajar con Netflix otra vez. La experiencia tan positiva que tuve rodando Los dos Papas me ha dado la confianza suficiente para abordar el abrumador reto que supone interpretar al príncipe Felipe. Además, hacerlo en la compañía de Peter Morgan (creador de la serie) y de Imelda será todo un placer”, comentó Pryce en agosto del año pasado, cuando se dio a conocer la noticia a través de Twitter.

