El reto de Germán Martitegui a Alex Caniggia en Masterchef Celebrity: “Tenés que vencer otros caprichitos”

Alex Caniggia no tuvo una buena devolución de Martitegui en Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

Alexander Canniggia es dueño de una personalidad excéntrica y se ha convertido en uno de los participantes más divertidos de Masterchef Celebrity, el exitoso reality de cocina conducido por Santiago del Moro en el prime time de Telefe. En la emisión del martes, el popular mediático preparó un cordero con ensalada de trigo burgol, pasas de uva, zanahoria y zucchini. Además, realizó una burrata con tomate y albahaca.

El plato no convenció a los miembros del jurado. En primer lugar, Damián Betular le dijo un poco decepcionado: “Las costillas estaban un poco secas, pero con buen sabor. En las guarniciones, gastaste toda la energía en la guarnición caliente pero en la fría no... Hiciste una caprese básica. Esperaba más”. Mientras que Donato de Santis le preguntó: “¿Tanto esfuerzo para hacer esto?”.

Por su parte, Germán Martitegui lo felicitó por acordarse de todos los ingredientes del plato, pero fue muy duro en lo que respecta a su comportamiento: “Tenés que vencer otros caprichitos que tenés. Seguís llamando arroz marrón cuando te dijimos 20 veces trigo burgol. Pasé por tu mesada y te dije que uses todos los tomates, pero no lo hiciste. Vos decís que estabas ‘enfocado’, pero yo tengo otra palabra que no la voy a decir ahora...”.

La semana pasada, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia faltó el reality y generó una enorme intriga y preocupación. “¿Quién falta hoy?”, preguntó el conductor Del Moro. “¡El Emperador!”, respondieron al unísono Cande Vetrano, María O’Donnell, Gastón Dalmau y Daniel Aráoz mencionando a su compañero con el característico apodo que él mismo se puso cuando comenzó su carrera en los medios cuando llegó a la Argentina proveniente de Europa.

Luego, el animador explicó el motivo de la ausencia de Caniggia: “Tuvo un problemita en su visión y no va a estar participando con nosotros. Nada grave -aclaró-. Nada de que preocuparse pero seguramente lo vamos a ver en el ‘jueves de última chance’”. Luego de escuchar las palabras de Del Moro, Daniel Aráoz le envió un saludo a su compañero y el resto de los participantes se sumaron con un aplauso.

Según pudo saber Teleshow, si bien la emisión se vio anoche por la pantalla de Telefe, dicho programa se grabó hace un mes y medio, ya que -al igual que la primera temporada de Masterchef Celebrity- llevan varias semanas de anticipación. En diálogo con este sitio, Fabián Esperón, representante de Alex Caniggia, indicó que el participante se ausentó a aquel programa porque amaneció con una picazón en sus ojos y pensó que sería conjuntivitis. “Tenía ese malestar y no quería contagiar a sus compañeros. Al final no era nada, y faltó solo ese día”, sostuvo el empresario y aclaró que el mediático se presentó a las siguientes grabaciones.

Desde que confirmaron su participación en Masterchef Celebrity, Alexander se convirtió en uno de los participantes favoritos de la audiencia y ha logrado ganarse un lugar destacado entre sus compañeros. Con casi un millón y medio de seguidores en Instagram, el hermano mellizo de Charlotte suele compartir fotos de su paso por el programa más visto de la televisión argentina.

