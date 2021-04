Gerardo Rozín: “No hice el programa del domingo pasado por un tema de salud que estamos estudiando”

Gerardo Rozín grabó un video para hablar de su salud (Video: Instagram @gerardorozin)

El pasado domingo 4, Gerardo Rozín no pudo conducir La Peña de Morfi (Telefe). “Antes que nada les quiero contar que Gerardo tuvo una pequeña arritmia y no va a estar hoy en el programa, pero ya está bien”, dijo su compañera Jesica Cirio para explicar las razones y luego contar que Paula Chaves e Iván de Pineda iban a colaborar durante la emisión. Horas más tarde, el propio Rozín tuvo un breve diálogo con Teleshow: “Hoy estoy afuera del programa por las dudas, pero me siento bien”, dijo.

Este jueves, el conductor grabó un video que publicó en su Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud. “Hola, ¿cómo están? Hoy es jueves por la tarde. Acabo de leer algo incorrecto. Entonces, rápidamente y despeinado salgo a contar que, en efecto, no hice el programa del domingo pasado por un tema de salud que estamos estudiando”, introdujo Rozín.

“No estoy internado ni nada de lo que acabo de leer. Pero lo cierto es que tengo que me tengo que ocupar seriamente de ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron . Y como tengo, por suerte, todo el apoyo de mi familia, de Telefe y de todo el mundo voy a dedicar estos días a estudiar el asunto para ver qué tengo y a curarme rápido”, agregó el conductor.

“Agradezco porque el o la que se asustó ya mandó buena onda. Me siento querido, los quiero a todos. Empiezo recién ahora el camino de este diagnóstico y a estudiar un poco el asunto. Entiendo el derecho a informar, lo recontra banco. En la medida de lo posible si esperan que nosotros vayamos contando las buenas nuevas es mejor. Porque bueno... tengo hijas, hijos y tengo que andar explicando que estoy acá y que no estoy internado, por ejemplo”, explicó.

"Lo cierto es que tengo que me tengo que ocupar seriamente de ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron", dijo Gerardo Rozín

Por último, Rozín se despidió y puso en duda su presencia en el programa del próximo domingo: “Sin enojos, ocupado, concentrado y contento... y atento a La Peña, que de hecho todavía no sé si no voy el domingo. Gracias a todos por los mimos, que aunque surgieron de una manera curiosa, son siempre muy bienvenidos. Chau”.

La publicación sumó muchas adhesiones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores. Entre ellos, cantantes como Soledad, Jairo y Ricardo Montaner, personalidades como Zaira Nara y la escritora Claudia Piñeiro, y también su compañera Jesica Cirio: “Vamos, Gerar, te queremos”, lo alentó con muchos emojis de corazones.

Jesica Cirio, co conductora de La Peña de Morfi, le deseó una pronta recuperación a Gerardo Rozín: “Vamos, Gerar, te queremos”

Además de la conducción de Rozín y Cirio, la temporada 2021 de La Peña de Morfi cuenta con los manjares culinarios propuestos por Santiago Giorgini junto a Rodrigo Cascón, el staff de humoristas con Pato Muzzio, Roberto Peloni, Toti Ciliberto, Chiqui Abecasis, Alejandro Gardinetti y la incorporación de Alejandro Rubio, el deporte a cargo de Ariel Rodríguez y la participación de Marcelo Polino con los secretos de MasterChef Celebrity.

“El desafío más grande es recuperar, aún con las reglas que impone la pandemia, lo que perdimos el año pasado. Es decir, si bien el año pasado fue un año muy exitoso para nosotros, fue un año de mucho zoom y La Peña es un lugar de encuentro. El fuerte es hacer un show en vivo, con músicos que tocan en vivo”, había manifestado Rozín en entrevista con Teleshow antes del regreso del magazine. “Espero que este sea el año del reencuentro. El sueño sería que La Peña, en la segunda mitad del año, vuelva a ser el lugar donde nos abrazábamos. Que vuelva a ser un show lejos del miedo”, agregó.

