La madre de Karina La Princesita: “El papá me apuntaba con un revólver delante de los chicos”

La mamá de Karina La Princesita contó que sufrió violencia de género (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - EL Trece)

Mónica Cuello, la mamá de Karina La Princesita, brindó este miércoles una fuerte entrevista a Ángel De Brito, en la que repasó los duros momentos que vivió, siendo víctima de violencia de género. “Eran amenazas con revólver”, describió sobre los episodios que vivió con el padre de sus dos hijos.

“¿Es cierto que apuntaba a los chicos con el revólver?”, le preguntó el periodista, a lo que ella respondió: “No, él a los chicos, no, a mí. Me apuntaba a la cabeza y le decía a ellos: ’bueno, decidan, ¿la mato o no la mato?´, y ellos lloraban, eran muy chiquititos. Son cosas que son grosas para una criatura”, relató. Y agregó: “Después me culpé mucho tiempo porque no salí antes, pero bueno, la violencia de género trae eso de que te dicen que no servís para nada. Al principio se armaban las discusiones, pero después cuando veía los golpes me quedaba muda. Eran piñas, patadas en el piso. No podía entender cómo una persona que decía que me amaba, me hacía eso”.

Por otra parte, relató un crudo momento que vivió su famosa hija: “El padre de los chicos quería tomar gaseosa, y Kari le sirvió en el mismo vaso que estábamos cenando, porque él se había ido a acostar, y ella le llevó en el mismo vaso y él se enojó. Le dijo “pero vos me traes este vaso sucio...”. Ella le llevó también una botella retornable de una gaseosa y en un momento, le revoleó la botella y la parte del pico le pegó en la espaldita a Kari. Tenía 10 años. Lo único que hice fue preguntarle ‘¿por qué con ella? Que yo me aguantaba todo, pero que con los chicos no se meta”. En ese momento, dijo que tuvo una conversación con sus hijos: “Les dije que el tema es que yo me aguanto lo que sea, pero hasta acá llegué. Si ustedes se vienen conmigo, nos vamos. Pero si ustedes se quieren quedar porque acá tienen su lugar, yo me quedo con ustedes. Pero era o él o yo”.

En una entrevista que le realizó Pampita en 2018, La Princesita había recordado una infancia marcada por las agresiones físicas que debió atravesar con su mamá y su hermano. “Yo soy de esas personas que he roto cosas del pasado. Mi papá era violento, pero lo perdoné. Dejé de tener miedo porque él se enojó cuando yo una vez conté en una revista que nos habíamos criado con mucha violencia y que le pegaba a mamá”, relató la cantante tropical.

Karina, con Pampita: "Con mi mamá nos escapamos de mi papá cuando él estaba durmiendo" (Video: Net Tv)

“Me crié viviendo un tiempo en lo de mi abuela, otro tiempo en lo de mi amiga, hasta que mi mamá pudo alquilar una habitación: ella trabajaba todo el día para pagar ese alquiler -agregó-. Mi mamá fue muy valiente. Yo me quedé con ella, y mi hermano se fue a vivir con mi papá”. “En un momento no sabía si estaba más enojada con mi mamá que con mi papá. Hubo un tiempo que viví con mis abuelos. Durante unos meses nos mandaron a Santiago del Estero a mi hermano y a mí. Cuando yo tenía 8 años mi abuelo nos llevó a la iglesia y nos hizo conocer a Jesús”, había dicho en aquél entonces.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas

