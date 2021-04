Ivana Nadal volvió a cuestionar el alcance del coronavirus y ratificó su postura contra el uso del barbijo: “No nos van a callar”

Ivana Nadal y otro comentario polémico contra el coronavirus (Instagram: @Ivinadal)

“Un alma despertando. Un Ser en constante evolución. Aprendiendo, aplicando y expandiendo un mensaje de AMOR, AGRADECIMIENTO Y LIBERTAD”. Con estas palabras, Ivana Nadal se presenta en su cuenta de Instagram, en la que supera largamente los dos millones y medio de seguidores. Y bajo estos preceptos, la modelo viene cuestionando los efectos del coronavirus, a poco más de un año de que se decretara la pandemia.

Primero, manifestó que “todas las enfermedades son emocionales” y que cura depende de cada uno. Luego, apuntó directamente contra el coronavirus. “Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor. Y ahí llega el COVID-19, o cualquier otra enfermedad. Date amor y todo pasa”, expresó, generando una ola de críticas lo que la llevó a cerrar los comentarios. Días atrás, la modelo había vuelto a generar polémica cuestionando el uso del barbijo, una de las principales recomendaciones para evitar la propagación del virus. “La única realidad que existe es la que vos elegís vivir. ¿Existe el COVID? Sí, como diez millones de enfermedades más”, señaló Ivana. Y ante las críticas que recibió en las redes sociales y en los medios de comunicación, Ivana redobló la apuesta

La ex conductora de Escape perfecto se manifestó con una serie de historias en su cuenta de Instagram. Acostumbrada a un escenario natural, esta vez habló desde un espacio cerrado durante sus vacaciones en Costa Rica, acompañada por el sonido ambiente de lo que ella determinó como chicharras y coyuyos. Con ese clima, Ivana agradeció la enorme cantidad de mensajes que recibe a diario en su cuenta. “No tienen idea la cantidad que somos expandiendo este mensaje, generando conciencia, despertando, saliendo del sistema”, señaló.

El mensaje de Ivana Nadal en su cuenta de Instagram

Siempre desde su mirada espiritual, Ivana se detuvo en aquellos mensajes que cuestionaban a los medios de comunicación por atacarla: “El que se enoja pierde, porque se toma personal lo que está pasando. Si vos no dejás que te afecte, salís ganando, porque ese ser que te quiere hacer mal, se queda con toda esa bronca adentro”, interpretó la modelo, que no se hace mucho problemas por las críticas: “Yo estoy feliz que expandan mi mensaje”, afirmó.

Cada vez más convencida de sus palabras, Nadal instó a sus seguidores a no bajar los brazos: “No nos van a callar a todos los que queramos sacarnos nuestra propia careta, esa venda que nos pusieron este tiempo la sociedad, los medios de comunicación, la escuela, la familia; que nunca fue intencional, porque esa persona está dormida creyendo siempre en el sistema”, analizó, y empezó a merodear el delicado tema del coronavirus: “Recuerden que en lugar de buscar culpables de todo esto que está pasando, lo que tenemos que elegir es qué hacer con nuestra vida, así de esa manera atraemos cosas positivas o cosas negativas. El único poder que tenés es sobre cómo reaccionar contra lo que pasa. ¿Cómo reacciono ante este caos? Feliz y agradecida, somos millones. Los amo”, cerró la influencer.

Ivana Nadal ratificó sus dichos contra el coronavirus

Pero esto no es lo único que Ivana tenía para decir. Por medio de una serie de capturas, compartió algunas reflexiones sobre el alcance de sus palabras: “Yo no te digo como vivir ni en qué creer porque nadie tiene ese derecho. Yo hablo de lo que tengo ganas en mi canal, si consumís mi mensaje lo estás haciendo por elección”, escribió la modelo, que luego se desligó de su responsabilidad en el alcance el mensaje: “Si aparecí en tu programa de chimentos, o en el noticiero, perdón. No es mi culpa que el mensaje busque la expansión constante”.

Además, compartió algunos comentarios de sus seguidores que cuestionaban los efectos del coronavirus y de la vacunación, y que manifestaban que cualquier enfermedad y muerte es atribuida al Covid-19. Y también tuvo unas palabras para los mensajes negativos: “Que me deseen la muerte a mí o a algún familiar mío no me da miedo. No le tengo miedo a la muerte. Es evolución, es necesaria, es lo que más sentido le da a vivir”, escribió y se despidió con un consejo para sus haters. “Dejen de bajar su vibra insultando o desando algo que para ustedes es ‘malo’. Solo los lastima a ustedes”, cerró

