El inesperado cruce entre Piñón Fijo y Fernando Iglesias por un tuit de Ofelia Fernandez

Piñón Fijo y Fernando Iglesias

“La comarca completamente en llamas, es trágico. Urgente apagar el fuego: Alberto mando brigadistas, a Arcioni parece no importarle. Pero después hay que pensar y resolver cómo desarticular la primacía de la especulación económica por sobre el cuidado de los recursos naturales”, escribió en su cuenta de Twitter la legisladora porteña Ofelia Fernández en relación a los incendios que sacuden la Patagonia. Sin darse cuenta, desató una pelea impensada en las redes: el cruce ente Piñón Fijo y el diputado Fernando Iglesias.

Luego del tuit de Fernández, su colega comentó: “Piñón Fijo”. Lo que derivó en la reacción del payaso cordobés que al leer su nombre, no dudó en dirigirse al diputado. “La cifra más certera de un político que ha colaborado eficazmente a la transformación del mundo real gestionando vía TW. Háblenme de payasadas”, escribió el ídolo infantil junto con un breve informe de gestión 2020 del político que resumía: “7 proyectos de ley - 39 proyectos generales- 152 acompañamientos 18 sesiones - 77 votaciones - 66 reuniones de comisión 4 reuniones presidiendo la Comisión del Mercosur 5 denuncias penales - 2 denuncias internacionales”.

”Aguante la Payasa Filomena”, respondió el político, en alusión a la payasa interpretada por Nina Lenze de la agrupación infantil “Vuelta Canela” que en el marco del Día de la Niñez participo de una de las conferencias de prensa que en agosto brindó el ministerio de Salud para referirse al avance del coronavirus en la Argentina.

Una vez más, el payaso de El Trece volvió a responder: “Bueno, yo estaba reprimiendo chistes malos! Pero ya que estamos... se ve que su pasado en el voley lo tiene muy atado a las redes! (Chiste malo, aclaré)”.

De inmediato, los usuarios en las redes comenzaron a contestarle a los protagonistas y ambos juntaron voces a favor y en contra:

-Capaz que Piñón tiene un ataque de honestidad y se atreve a mostrar el resumen de la actividad legislativa 2020 de Ofelia y demás legisladores peronistas para seguir hablando de payasadas y no seguir apoyando delincuentes.

- Decime por favor que no apoyás este gobierno de chorros y delincuentes. Por favor Piñón, no me arruines los recuerdos escuchando tus canciones con mis hijas.

- Que un payaso K te ataque ya es el colmo.

- No escucho tu lamento por la pobreza . En otras ocasiones si te pronunciaste. Qué pena.

- Desde los 7 años que amo a piñon, tengo 25. Pensé que se me iba a pasar. Pero resulta que ahora lo amo más.

Fabián Gómez, como se llama realmente el artista, había criticado duramente durante el 2019 la gestión de Mauricio Macri. “Creo que hay modelos de país, que está totalmente probado y comprobado, que no funcionan para la mayoría de la gente, eso no lo digo yo y no hay que ser ni economista, ni politólogo. Yo tengo 30 años de payaso, pero adentro transcurren 53 de ciudadano. Así que un par de crisis de neoliberalismo las tengo vividas”, dijo en diálogo con C5N y siguió: “Noto que hace un tiempo había mucha gente humilde que iba por primera vez al teatro y a esa gente no la veo ahora, porque creo que es porque el neoliberalismo no derrama, derrama miseria”.

El año pasado, en plena pandemia, le dedicó una canción a los niños, que en el futuro serán mandatarios. “Presidente, cuando sienta que la desigualdad abruma, por las decisiones difíciles, por los egoísmos parciales, trate de ser humano. Trate de mirarse al espejo buscar y rebuscar dónde está el bien común. No permita que los poderes lo obliguen a tomar decisiones prolijas en los papeles y lapidarias en las realidades. Cuando digo realidades, me refiero a las cotidianas, a las vulnerables, a las infancias y ancianidades por ej”, decía el tema.

SEGUIR LEYENDO: