Fede Bal mostró por primera vez la pileta en donde armó la polémica fiesta con El Polaco

Así es la pileta en la que Fede Bal armó una fiesta con El Polaco

A fines de diciembre, un polémico audio que Fede Bal le envió a El Polaco para invitarlo a una fiesta con mujeres se hizo público y casi desemboca en una ruptura definitiva entre el cantante y Barby Silenzi. En aquél entonces, el hijo de Carmen Barbieri estaba en pareja con Sofía Audrey.

“Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…La pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? “, fueron las palabras que se escucharon en el polémico audio.

El audio completo de Fede Bal invitando al Polaco a una fiesta

A más de tres meses del escándalo, este martes el host digital de Masterchef Celebrity abrió las puertas y mostró la mencionada pileta. “Fue muy libidinoso (ese audio) ¿por qué? ¡quedé tan mal!”, dijo en diálogo con Cortá por Lozano. “Está impecable la pileta. ¿No quedó nada en el filtro? Pobre el piletero que debe decir ‘acá joden y joden y yo trabajo’”, dijo Vero con humor. “Tampoco fue… La gente debe pensar cualquier cosa”, se excusó Fede.

Lo cierto es que en aquella oportunidad, Barby tuvo una fuerte crisis con el intérprete de “Deja de llorar”. Días atrás, la bailarina había admitido su culpa por haber filtrado el audio. “Todo el mundo sabe que fui yo la que lo filtró. Perdón, Fede. Yo estaba durmiendo, divina, y llega él. ‘¿A dónde fuiste?’, le digo toda dormida. ‘Fui a la fiesta de Fede’, me dice, y se va a dormir. ¡Chau! Yo quedé loca, ahí me volví loca”, admitió. Y detalló: “La idea desde el comienzo fue que los dos tengamos la misma clave del teléfono y ahí él cometió el error. Entré al teléfono y cuando escucho el audio... Se lo mandé a un periodista. Muy mal hecho. Ahí me di cuenta y lo llamé a él, le dije ‘mi amor, perdón, hice una cosa terrible que no la tenía que hacer, pero la hice”, recordó.

El pasado 7 de marzo, el ex de Laurita Fernández confirmó su separación de Sofía Aldrey. “No voy a hablar demasiado. Sólo pensamos que es la mejor decisión. Estoy muy triste, muy angustiado”, expresó. Hace un tiempo, tras la difusión del escandaloso audio, Fede insistió en asegurar que su relación marchaba viento en popa. Sin ir más lejos, en ese entonces ofreció una entrevista para El Espectador, que se emite por CNN Radio, y dijo: “Estamos bien y seguimos juntos con Sofía. No vivimos juntos. Ella es muy buena cocinera y ahora yo también”. Finalmente, fue la joven marplatense la que decidió que ya era hora de comunicar la verdad. Y Bal no tuvo más remedio que admitir que la historia se había terminado.

El actor y la heredera de un emporio millonario (es nieta de de Florencio Aldrey, un poderoso empresario propietario del Paseo Aldrey, el shopping más moderno de Mar del Plata) se conocieron cuando eran chicos, pero recién le dieron una oportunidad al amor a principios de diciembre de 2019 cuando se reencontraron en La Feliz semanas antes de que él comenzara una nueva temporada teatral con con Mentiras Inteligentes.

