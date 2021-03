Santiago Caamaño se emocionó al repasar su historia de amor con Nazarena Vélez: “Es como si nos conociéramos de otra vida”

Santiago Caamaño y Nazarena Vélez, enamorados como el primer día

En la temporada marplatense de 2019, Nazarena Vélez y Santiago Caamaño compartieron elenco en la obra Verdades Mentirosas, que produjo la actriz. Arriba del escenario, sus personajes transitaban caminos paralelos, pero tras bambalinas empezó a florecer el amor. Pasaron los veranos, irrumpió una pandemia y, a pesar de los pronósticos en contra, Nazarena y Santiago siguen tan enamorados como el primer día.

La prueba de esto se pudo ver durante la visita del actor a Vino para vos, el ciclo de entrevistas que conduce Tomás Dente en Canal KZO. Siempre en el clima de luces tenues y charlas profundas que propone el periodista, Santiago se emocionó solo al escuchar el nombre de Nazarena y observarla en las imágenes de la pantalla. “La amo con todo mi corazón, es extraordinaria”, manifestó el actor que recordó el momento en el que se enamoró de Nazarena. “Yo era muy solitario y en algo nos encontramos, como si nos conociéramos de otra vida”, señaló, en un intento por explicar lo inexplicable del amor.

Santiago no tuvo reparos en elogiar a su pareja: “Es una gran persona. Es una madraza, tiene la humildad de los grandes, tiene barrio”, puntualizó el actor que también admitió que “es muy divertida, se enoja a veces, pero se le va enseguida”. Según sus palabras, el humor es un factor clave desde el comienzo mismo de la relación. “Yo amo verla feliz, desde el día uno me propuse robarle sonrisas. Es una persona que se merece todo lo mejor, ya sufrió mucho”, agregó el actor entre lágrimas.

La emoción de Santiago Caamaño por el mensaje de Nazarena Velez (Vino para vos - KZO)

Si las emociones parecían suficientes hasta ese momento, todo se potenció cuando apareció la propia Nazarena a través de la pantalla. “Hola Bocha precioso de mi corazón pasaba para recordarte lo mucho que te amo. Sos muy importante, me hacés muy feliz, trajiste alegría a mi vida, y eso se agradece eternamente”, señaló la actriz, concediendo de alguna manera el objetivo inicial de su pareja. Absolutamente conmovido, Santiago hizo un esfuerzo para poder articular las palabras para devolver gentilezas. “Me emociona. La miro y me dan ganas de que le vaya bien siempre porque una gran mina”, afirmóel actor, que se llevó la mano al corazón para dirigirle la última frase a su novia. “Te amo chabona, gracias”, cerró.

Nazarena y Santiago cuentan el 7 de enero de 2019 como fecha fundacional para su historia de amor. “Es muy copado, cero creído. Anda en bondi y en bici, es de Avellaneda y yo soy de Quilmes, tenemos un montón de cosas en común. Está a días de cumplir 37 años y es un bombón”, confesó Nazarena días después, al oficializar el romance.

Además de la sencillez, la actriz contó qué otras cosas la habían enamorado de Santiago: “Lo que no puedo decir no lo digo… Pero lo que puedo decir es que me traía todos los días -y lo sigue haciendo- un regalo: un chupetín, un osito, unas pulseritas que a mí me gustan mucho. Son detalles y él es un divino, un sol”.

Nazarena Vélez sorprendió a su novio con un tatuaje el día de su aniversario

Al cumplir un año de relación, y mientras se encontraban haciendo temporada en Mendoza, la actriz y productora sorprendió a su pareja con un regalo muy especial. “Habíamos pensado hacernos un tatuaje juntos. Pero cuando pensé qué le podía regalar, más allá de algún otro detalle, me pareció que esto era lindo”, destacó en referencia a Bocha, el apodo que le puso a su novio y que decidió llevar para siempre en su espalda.

Para saludarla públicamente, Santiago compartió la primera foto que se sacaron hace un año. “¿Quién iba a saber que comenzaría una historia de amor, maravillosa y de película? Cuando nadie daba un mango por nosotros y todos decían que sería ‘un amor de verano’. Los hechos hablan más que las palabras”, escribió el actor en su cuenta de Instagram. “Te amo, Chabona -así la apoda-. Estar a tu lado me pone muy, pero muy, feliz. ¡Siempre gracias!”, concluyó. El tiempo pasa, y el amor sigue tan fuerte como el primer día.

