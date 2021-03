Leo Montero le respondió a Connie Ballarini luego de que ésta lo responsabilizara de haberla dejado sin trabajo: “Fue una decisión artística”

Leo Montero habló sobre la desvinculación de Connie Ballarini (video: Instagram @soyleomontero)

La comediante Connie Ballarini contó que Leo Montero tomó la decisión de despedirla de Bonus Track (Metro 95.1), el programa radial del que participaba. Según contó, el despido estuvo vinculado a su decisión de aislarse luego de que el Tucu López, otro participante del programa, diera positivo de coronavirus. “Para los que preguntan dónde está Connie. Estoy acá, en mi casa. Les respondo yo porque no están respondiendo y yo me debo a ustedes. Siempre. Ni siquiera dijeron nada al aire y por eso vengo acá a decir. Voy a contar los hechos y ustedes entenderán porqué estuve tan rara y angustiada. Les voy a contar cómo fueron las cosas”, dijo la humorista en un video de Instagram.

Así fue como explicó que, tras enterarse de que López había dado positivo por coronavirus, ella decidió hacerse un hisopado y permanecer un día más en su casa, tanto por contacto estrecho como por recomendación médica. “Estaba esperando el resultado, me aislé. Porque es lo que hay que hacer, para cuidarse uno y cuidar al resto. Hablé con médicos y con mi hermano, que es científico y que está en tema”, continuó en su descargo.

Pero al día siguiente intentó conectarse con sus compañeros a través de una reunión de Zoom y no le permitieron ingresar. “Después me llega el resultado negativo, aviso y cuento que me tengo que aislar. Le mando el audio de la médica para mostrarle cómo era la normativa incluso”, señaló. Y, al instante, agregó: “Y el conductor me pone: ´Ok, beso Connie, aislate´. Al otro día, me llama el conductor, el miércoles a la tarde mientras estoy aislada, y me dice: ´Mirá Connie estuve pensando en estos días de aislamiento (un día) y ya lo venía sintiendo (un mes de programa) y no sé si me dijo no encajás, o algo así”, explicitó Connie, apuntando contra Leo Montero.

“Todo lo que pienso me lo guardo y ustedes saquen sus conclusiones. Estoy en shock porque no me lo esperaba. Nunca me dijeron nada, por eso todo es muy raro, porque nunca armé una columna. Estoy sorprendida. Todos los audios que tengo son buena onda y así, de un día para el otro me dicen que no vaya más. Estoy pasando un momento horrible, es muy feo como se manejó”, cerró.

El martes a la noche, también en Instagram, Leo Motero decidió dar su versión de los hechos: “Hago este video para que tengan mi palabra con la aclaración de lo que ha pasado en la radio. Yo ya lo conté esta mañana pero lo dejo también acá en redes para que todos lo puedan ver y escuchar de mi boca. Lo que pasó fue, efectivamente, lo que ella estaba contando: yo la llamé por teléfono y le comuniqué a nombre de la radio y a nombre mío que estábamos por empezar una búsqueda artística diferente, de otras cosas que yo quería para el programa que no tenían que ver con ella, que no estaba enojada con ella, ni tenía que ver con su talento, ni mucho menos”, comenzó diciendo el conductor.

“Es una decisión artística que iba por ese lado y nada más. Entonces quería decírselo yo, así como la había convocado para el proyecto, decirle yo que ya no iba más. Son cosas que pasan en los laburos, en nuestro medio, estamos acostumbrados. Y no quería que se lo dijera otro, quería decírselo yo con honestidad y con verdad, cumpliendo con la palabra que yo le había dado”, continuó Montero.

Y agregó: “Por otro lado, quiero aclarar dos cosas importantes: esto no tiene que ver con una cuestión de género, vivo luchando por la igualdad, esto no es una cuestión de ‘ella’ o ‘él’. Porque hubiera pasado lo mismo si era un compañero hombre. Es lo mismo. Hay mucha violencia y mucha agresión al pedo y yo no me la merezco. Lo que ya había pasado en el programa, Mejor de Noche, había sido un error, algo involuntario, sin mala leche. Siento que hay mucha agresión dando vuelta y por eso quería que escucharan de mi boca lo que había pasado, que es la verdad”.

“Por otra parte, hay un tema de salud, con el que yo no me voy a meter. Estábamos en el medio de un compañero con COVID, otro compañero de producción también. Nosotros que ya lo habíamos tenido con mi esposa, que fuimos asintomáticos en febrero, no nos dimos ni cuenta. Yo nunca hablé nada de su salud, ni de los protocolos individuales. No tiene nada que ver con esto. La comunicación con ella vino en ese tramo la semana pasada cuando estábamos con todo eso en el programa, pero podría haber venido la semana anterior, que yo ya estaba pensando esta misma decisión, conjuntamente con la radio”, expresó el conductor de Bonus Track.

“Espero que esto termine acá. Quería por lo menos, que una vez estuviera mi palabra en las redes, cosa que no hago nunca. Pero no quiero mezclar la parte de la salud y los protocolos, que no tienen nada que ver con esta decisión. Y tampoco quiero mezclarlo con una cuestión de género, que tampoco tiene nada que ver y eso es súper delicado. Les pido que por favor, en ese sentido, no mezclen las cosas”, cerró Leo.

Lejos de que quede ahí el tema. Ballarini volvió a la carga con una larga serie de Instagram Stories. “Qué locura todo, ayer estuve todo el día contestando mensajes, tengo el celular explotado con una cantidad de mensajes (...) ¡Gracias porque son lo máximo, por estar ahí conmigo”, comenzó agradeciéndole a sus seguidores por el apoyo. Y siguió: “Nunca voy a saber cuál fue el motivo real, pero lo que digo es: basta de naturalizar el destrato. Hay instancias previas y en el medio está naturalizado el ‘así es el medio’. No, eso no tiene que ser así”.

“Como se manejaron o cómo se manejó, es muy feo. Si fue por el aislamiento, es terrible, porque yo me aislé como debía hacer y me hisopé por mi cuenta para cuidar al resto. Hice las cosas como tenía que hacer y es una cuestión de salud pública. Ahora, si no es por ese motivo, que puede ser por una cuestión artística, que no se haya armada la mesa, lo recontra entiendo. Puede ser, pasa. Las formas, digo yo. El descartar, el ‘no vengas más’. Hay instancias previas. Primero, por lo menos, lo comunicás. Yo no estaba ni enterada de que no iba y todo esto. Pero no un descarte y el problema es que está naturalizado”, resumió la humorista.

