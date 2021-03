Una eliminada y una promesa que podría dar lugar a un romance: lo que dejó la nueva gala de eliminación de Masterchef Celebrity 2

Flavia Palmiero no pudo con la receta de Germán Martitegui

Si las galas de eliminación de Masterchef Celebrity son desafiantes, la de este domingo superó todas las expectativas. Y es que el desafío que tuvieron que superar los participantes del reality de gastronomía que conduce Santiago del Moro por Telefé tuvo que ver con una preparación más que particular. ¿Cuál? Fernando Carlos, Gastón Dalmau, Gerogina Barbarossa, Cande Vetrano, Sol Pérez, Claudia Fontán, Andrea Rincón y Flavia Palmiero tuvieron que enfrentarse a una caja misteriosa que en su interior tenía, ni más ni menos, que ranas.

“Estuvo en la carta de Tegui hace diez años y es muy interesante para que puedan conectarse con esta carne que es muy noble”, explicó Germán Martitegui al dar a conocer la receta de Ranas con puré de perejil espuma de papa con crocante de jamón crudo y yema frita que iban a tener que realizar. Pero agregó “un pequeño detalle” de esa preparación que llevaba cinco etapas. “Con el afán de facilitarles la vida la receta ha sido dividida en pasos. Así que no van a recibir la receta completa. Primero una parte, después otra, otra y otra hasta llegar a la final. No van a saber el plato completo hasta que lleguen al final”, explicó el chef, secundado por Damián Betular y Dontao De Santis.

Así las cosas, los concursantes contaron con 60 minutos en total para seguir al detalle las indicaciones del jurado. Pero la realidad es que, a ninguno de ellos, le resultó simple trabajar. “Para mí que Martitegui durmió mal anoche”, protestó Fernando. Y, en el fragor de la prueba, la Gunda le prometió al Loco Montenegro que estaba en el balcón junto al resto de los famosos salvados: “Si me sale bien esta salgo a tomar un café con vos”.

Claudia Fontán y el Loco Montenegro tendrán su primer café

La más complicada de la noche parecía ser Barbarossa. Al punto que, en determinado momento, Germán se acercó a ayudarla personalmente. Pero, así y todo, se mostró sobrepasada por la prueba. “No me grites porque se pude todo”, le dijo el jurado cuando ella se mostró alterada. “Te amo”, le dijo ella. “Yo no”, le respondió él. Rincón, por su parte, también se mostró bastante nerviosa, aunque dijo que cada vez se estaba llevando mejor con el chef. Y Palmiero, se mostró un poco desorientada.

“No aguanto más”, dijo Sol Pérez tras el paso de Martitegui por su isla. “¿Me contratás para tu restaurante?”, le preguntó Cande al recibir el elogio del jurado y casi sin poder creerlo. Dalmau, por su parte, confesó: “Me gusta que me den explicaciones, pero después si me sale mal ya no me gusta tanto”. Y así fue como llegaron al final de la “Noche de ranas”.

Llegado el momento de la verdad, los profesionales degustaron cada uno de los platos. Y, tras su deliberación, decidieron que el de la Gunda había sido el mejor de todos. “Nos alegraste la noche”, le dijo Martitegui. La actriz ya se había emocionado hasta las lágrimas con la devolución. Y Montenegro celebró desde el balcón el hecho de que, cumpliendo con su palabra, Fontán iba a acceder a tener su primer cita con él.

Inmediatamente, el jurado convocó a Sol, Andrea, Cande y Fernando, para anunciarles que pasaban a la siguiente ronda. Por ende, el eliminado de la noche estaba entre Georgina, Flavia y Dalmau, quienes se pararon frente a los chefs. Así, luego de que el ex Casi Ángeles fuera salvado, el duelo quedó planteado entre Barbarossa y Palmiero. Y quien quedó afuera del certamen fue la creadora de La ola está de fiesta.

Para despedirla, De Santis decidió regalarle el plato que ella había utilizado anteriormente. “Cocinaste mucha comida rica ahí, lo vas a rellenar para tu familia recordando este momento. Desde que llegaste, este programa estuvo de fiesta”, le dijo el Tano. Betular, en tanto, reconoció: “Siempre tuve ganas de conocerte porque te miraba. Fue un honor tenerte en esa cocina”. Y Martitegui concluyó: “Te hemos escuchado hablar mucho. Fuiste una bocanada de aire fresco y de vocación. Diste el ejemplo en todo lo que hiciste”.

Antes de retirarse y con los ojos llenos de lágrimas, Flavia aseguró: “No soy experta pero busque superarme y llegar a las casas. Este programa lo hace la unión. Le agradezco a mi hijo muchísimo, a mi novio, a mi familia y a todos. Estoy muy emocionada porque estoy muy contenta de haber estado acá”.

