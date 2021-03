La esposa del Indio Solari le respondió a quienes lo acusaron de ser un “privilegiado” por haber recibido la vacuna contra el coronavirus

El Indio Solari, en el centro de la polémica por su vacunación

Este sábado por la mañana, el Indio Solari recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y expresó su felicidad en la redes sociales. “Llegó el día”, anunció y compartió el certificado que le entregaron las autoridades sanitarias de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, lo que parecía una gran noticia para el cantante de 72 años terminó desencadenando una feroz polémica entre varias figuras de la política.

Por un lado, recibió el apoyo de referentes del kirchnerismo, entre quienes se encontraban Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense, quien expresó en Twitter: “Fijate de qué lado de la mecha te encontrás... Yo del lado de la vacuna, el Indio y la gente”. En tanto, Santiago Cafiero, jefe de Gabinete nacional, señaló junto a una imagen del certificado de vacunación del ex líder de Los Redonditos de Ricota: “Maldición, va a ser un día hermoso. #UnidosContraLaPandemia”.

El tweet de Daniel Gollán que desató la polémica

Sin embargo, otros referentes de la oposición cuestionaron la vacunación del cantante, calificándola como un “privilegio”. “Fijate de que lado de la mecha te encontrás. Del lado de los que esperan una vacuna que no llega o del Indio Solari y los amigos del poder peronista a los que el @DrDanielGollan vacuna sin que hagan la cola”, sentenció el diputado Fernando Iglesias. Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, también se expresó al respecto.: “Me encuentro del lado de los distintos: de los que no le robamos las vacunas a los viejos, ni a los médicos, ni a los enfermeros. Hay personal de salud y ancianos sin vacunar en la PBA. El Indio Solari es otro vip. Y vos un ladrón de Quintas”.

El diputado Fernando Iglesias calificó a la vacunación del Indio Solari como "vip"

Ante estas críticas, Virginia Mones Ruiz, la esposa del intérprete de “Ji, ji, ji” desde hace 32 años, eligió no quedarse callada y salir a defenderlo. “El ´privilegiado´ está dentro del grupo mayor de 70 años y se vacunó luego de inscribirse en diciembre, esperar su turno y trasladarse al lugar que le asignaron”, escribió en Twitter. Y agregó: “Publico el mail recibido solamente para testimoniar que el proceso se ajustó al plan de vacunación en curso. Agradecidos con todes les que están trabajando incansablemente para cuidar nuestra salud. A los loritos propaladores y trolls a sueldo les deseo que, cuando lo necesiten, alguien se acuerde de ellos...”.

La firme defensa de la mujer del Indio Solari

En diciembre del año pasado, en diálogo con Marcelo Figueras para Plegarias atendidas, por Radio Provincia, el músico había hecho referencia a la pandemia del COVID-19 y el impacto que había tenido en su vida. “Un amigo me quería dar el puesto de Ministro de cuarentena”, había dicho entonces desde su aislamiento en su casa de Parque Leloir, de dónde sólo salía para dar “una vueltita por el barrio”.

En esa oportunidad y luego de bromear diciendo que la nota iba a servir como “prueba de vida”, se había mostrado preocupado por la situación global. “El mundo todo se está yendo al carajo y no era tan difícil de predecir”, dijo. Y señaló contundente: “Cuando el agua sea más importante que el petróleo vamos a ver el horror”. Sin embargo, en ese momento y cuando muchos dudaban de la eficacia de la vacuna que iba a llegar a nuestro país, aseguró: “Desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?”

El Indio y su esposa en los comienzos de su relación (Foto: Instagram @virusolari)

Cabe recordar que Solari, quien integra el grupo de riesgo frente al coronavirus por su edad, también padece una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento. “Esto que tengo yo es muy molesto, muy doloroso”, enfatizó el músico que en marzo de 2016 le contó a su público que el Parkinson le estaba “pisando los talones”. Y luego reflexionó: “El otro día pensaba lo que debe ser para el tipo que tiene lo mismo que yo, que no tiene guita para comprar los medicamentos. Que no tiene kinesiología. Debe querer tirarte a las vías del tren. Es insoportable. Te aparta de la vida”.

SEGUIR LEYENDO: