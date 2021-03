El reencuentro de Celeste Cid, Marcela Kloosterboer y Violeta Urtizberea y el sugestivo comentario de Julieta Nair Calvo

Marcela Kloosterboer, Celeste Cid y Violeta Urtizberea con Lila en brazos

A tres años del éxito de Polka, Las Estrellas, tres de sus protagonistas se reencontraron y pasaron el domingo junto con sus hijos. Celeste Cid, Violeta Urtizberea y Marcela Kloosterboer compartieron imágenes de su tarde de domingo y un sugestivo comentario de Julieta Nair Calvo, también actriz de la tira, llamó la atención de los seguidores en las redes sociales.

“Todo amor, (la parte que no se ve en esta foto son todos nuestros hijos metiéndose en un charco de agua). Las quiero mucho”, escribió Celeste Cid en Instagram. La misma foto la publicaron sus compañeras. “Amigas lindas”, escribió su ex compañera en Separadas y Urtizberea agregó, haciendo alusión a la novela que compartieron: “Las estrellas y las estrellitas”.

En la imagen a la que hacen referencia están ellas tres y Lila, la hija de Urtizberea, de un año y medio. En otra de las postales, al lado de un charco están Antón, el nene de cuatro años de Cid y Michele Noher y Otto, el hijo de Kloosterboer de poco menos de dos años. A los tres se los ve muy concentrados mirando el barro.

Los hijos de Marcela Kloosterboer, Celeste Cid y Violeta Urtizberea

Marcela Kloosterboer con Otto, Celeste Cid con Antón y Violeta Urtizberea con Lila

En sus historias Violeta también compartió una foto de ellas con los pequeños mencionados a la que se sumó la hija mayor de Marcela, Juana, que casualmente mañana cumplirá cuatro años.

En total quienes fueron Flor, Lucía y Virginia en la novela que El Trece emitió entre el 2017 y 2018 y que también contó con los protagónicos de Justina Bustos y Natalie Pérez, sumaron en la imagen más de 300 mil “Me gusta” además de miles de comentarios, entre ellos el de quien interpretara a Jazmín en la mencionada ficción, Julieta Nair Calvo.

Lila, Otto y Antón, jugando en el barro

Marcela Kloosterboer, Celeste Cid y Violeta Urtizberea

“Ah, las quiero mucho, muero de celos”, escribió la actriz. Aunque su mensaje podría interpretarse como que estaba celosa porque no estuvo en el reencuentro de sus colegas, algunos seguidores lo leyeron de otra forma, y pensaron que la artista se refería a su deseo de formar una familia. “Solo que si es hijo del gordi no creo salga tan bonito mejor seguí buscando en la playita” y “Hermosa, ya va a llegar”, fueron las respuestas de dos de las usuarias de la red.

Julieta Nair Calvo

“Ay, quiero, quiero, quiero”, escribió Julieta comentando el posteo de Kloosterboer. Otras colegas, como Georgina Barbarossa, Manuela Pal, Natalia Oreiro y María Carámbula también comentaron celebrando la juntada.

Luego del éxito de Las Estrellas, en el 2020 Marcela, Celeste y Julieta volvieron a estar juntas en un proyecto. Junto con Julieta Zylberberg, Gimena Accardi y Agustina Cherri fueron las protagonistas de la tira Separadas, la tira de Polka que debió suspenderse abruptamente cuando hace un año al comienzo de la cuarentena total y obligatoria los actores dejaron de trabajar, por disposición de la Asociación Argentina de Actores, ya que la actividad no encuadraba dentro de las denominadas “esenciales”.

“A mi también me da mucha pena cortar esas historias tan lindas que estábamos construyendo para contar ( y sanar ). Ésto es algo nuevo para el mundo que nos toma por sorpresa y nos tendremos que adaptar. De verdad siento mucho que no podamos seguir grabando, pero ya vendrán otras historias para contar y sentirnos juntos otra vez. Gracias de corazón a todos los que nos acompañaron y disfrutaron con nosotras. Para mi fue un placer construir a Inés con todo su pasado y que me hayan abierto sus corazones y contado sus historias”, había reflexionado el año pasado Calvo apenas se supo que las grabaciones no volverían a ponerse en marcha y que, sin un final, la novela concluía.

SEGUIR LEYENDO: