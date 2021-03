Nazarena Vélez y la noche en la que le dijo “no” a Luis Miguel

“¿Quién fue la persona más famosa que hayas rechazado?”, le preguntó Florencia Peña a Nazarena Vélez en su ciclo Flor de equipo, y la actriz sorprendió al dar el nombre de una figura internacional: Luis Miguel.

Anteriormente, Marcelo Polino había indagado: “Un jugador muy famoso estaba muy enamorado, le compró un auto, le dejó las llaves del auto sin siquiera tomar un café y ella se lo devolvió”. A lo que ella bromeó y cambió de tema: “¡Siempre fui muy boluda! ¿Sabés quién? Vamos a salir de ahí porque es nacional. Luis Miguel”.

Luego, explicó cómo se desarrolló el encuentro: “Fui de larva a una cena porque me encantaba, me encantaba nivel Dios. Yo tendría 22 años, fui en un enterito de jean y había unas potras en el Sheraton, vestidas hechas un fuego. Yo quería conocerlo, lo único que quería era eso y que me firme una remera. Me invitó a la habitación, subí porque estaba colapsada, fuimos con una amiga a tomar champagne. Me dijo ‘¿tenés ganas de quedarte a dormir?’ Le dije ‘no, hasta luego, chau’. Nada, ni un beso. Ah sí, ¡un beso sí! Solamente le di un beso pero después no me animé”.

Nazarena a los 14 en el casamiento de su tía

“Él es súper caballero y atento”, dijo, y recordó: “Le dije que no y me llevó el chofer a mi casa, ¡yo vivía en Quilmes, la loma del or…!”, siguió entre risas la actriz sobre su anécdota con el cantante, una de las voces más famosas de aquel momento.

Hace unos días la actriz utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre la aceptación de su cuerpo. “Sin rollos mentales. En otro momento de mi vida JAMÁS hubiera subido esta foto. Y acá me tenés, birra en mano, subiendo este hermoso posteo”, escribió la actriz de 46 años junto con una foto sin maquillaje ni trucos, animándose a mostrarse tal cual es.

(IG: @nazarenavelez)

“Tuve muchos rollos mentales, estaba enferma psicológicamente...”, señaló, y reconoció que durante años luchó por ser flaca y estilizada, quizás porque durante su infancia recibió una educación en la que le enseñaron que ser gorda estaba mal. “De chiquita era gordita y vivía sufriendo bullying en el colegio, la pasé mal. Con 14 años empecé a tomar laxantes para estar más flaca, para pertenecer y dejar de ser gorda... Hoy estoy mucho más liberada de eso, no del todo, pero muchísimo más liberada”.

“Soy bastante acomplejada, pienso diez veces antes de subir una foto, no es que te ande mostrando la celulitis por la vida súper contenta. Estoy aprendiendo, en el camino de aceptar mi cuerpo. Yo todavía no me acepto del todo. Este es el comienzo de empezar a aceptarse”, siguió la mamá de Barbie, Chyno y Thiago.

También se expresó molesta con el hecho de que mucha gente opina sobre el cuerpo de su hijo menor, de 11 años: “Lo veo con mi hijito que es un bombón y empiezan a decirme: ‘Que haga deporte ese chico, que no coma cualquier cosa’. ¿Por qué tenemos esa cultura de meternos en el cuerpo de otro y en la vida del otro?”.

Para demostrar que ser flaco no tiene que ser un halago, recordó una charla que tuvo hace unos años con una amiga: “Era la típica que te dice apenas entrabas a casa: ‘Qué flaca estás’. Lo usaba como si fuera algo bueno hasta que una amiga me dijo: ‘Estoy más flaca porque tengo cáncer’. Entonces aprendí de una trompada en la cara que no hay que opinar del cuerpo ajeno, ni con buena onda ni con mala onda”.

SEGUIR LEYENDO: