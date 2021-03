Betiana Blum se vacunó contra el COVID-19: del “terror a que duela” y pensar que no la recibiría, a la “energía” tras la primera dosis

(Crédito: Santiago Saferstein)





“Él momento”, escribió Betiana Blum en su cuenta de Intagram el martes junto con el video del instante en el que recibe la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. 24 horas después, la artista contó a Teleshow cómo se siente tras la inyección. En medio del escándalo por las vacunas VIP, aseguró que se anotó como cualquier hijo de vecino para recibir la aplicación y que hasta llegó a pensar que no la llamarían.

Betiana Blum se aplicó la vacuna contra el COVID

“Una vez que se abre la posibilidad de darte la vacuna, no dártela es como jugar con fuego, así que me inscribí, había un número (147) y me empadroné, como dicen ellos”, contó sobre su decisión de aplicársela. “Te vamos a avisar cuando se aproxime la fecha de tu turno”, le dijeron a la actriz que, tras al paso de las semanas, llegó a pensar que ya no la llamarían o que habría dado mal alguno de sus datos, hasta que le llegó el esperado mail que anunciaba que pronto le darían día y horario.

“¡Finalmente me dieron turno!”, dijo la artista que interpretó a la inolvidable Nora en Esperando la carroza. Fue así como el martes al mediodía, acompañada por una amiga, se dirigió a la Mezquita Rey Fahd, en la calle Bullrich, ubicada en el barrio de Palermo, cercana a su casa para que le dieran la primera dosis de la Sputnik. Claro que para eso tuvo que superar un miedo: “Me pasa algo muy básico, tengo un nivel de dolor bajo, tengo terror de que me duelan las cosas”.

“Una vez que llegué al lugar fue impresionante la organización y el trato. Desde que llegás y buscan tu nombre, seguís caminando y te van guiando. Esperás sentado y te llaman por tu nombre, había gente pero es rápido. La mujer que me atendió, fue muy amorosa, le pregunté si dolía y me dijo que no, que estuviera tranquila”, contó y admitió que finalmente no dolió: “El pinchazo fue una pavada. Después hay que quedarse un momento para ver sui había reacción, pero no tuve nada”.

Tras vacunarse regresó a su casa, almorzó, descansó y a la noche dio sus clases de teatro: “La vacuna te levanta la energía, una sorpresa”. En tres semanas aproximadamente la tienen que volver a contactar para darle la fecha para la aplicación de la segunda dosis: “De todas formas me voy a seguir cuidando como antes, creo que e hay que cuidarse igual. Si podemos hacer algo para retomar el ritmo de trabajo, hay que hacerlo, hay personas que ganan para comer en el día, entonces, uno tiene que tomar responsabilidad y hacer lo mejor que puede respecto a la pandemia”.

Al ser consultada por el escándalo por las vacunas VIP, aseguró que, como cualquier ciudadano, llamó al número 147 habilitado en la ciudad de Buenos Aires para los turnos. “No lo hice por la web porque me hincha, pero hubo una espera, pasó un tiempo, pensé que no me habían anotado”, contó y bromeó: “Nadie me llamo para nada, se ve que no soy VIP”.

En catorce días la vacuna ya la habrá inmunizado, por lo que estará más tranquila para proyectar su 2021. Luego de que en enero le ofrecieran ser parte del elenco de Brujas y de Mentiras Inteligentes y dijera que no porque necesitaba un descanso -“me fui a Cariló con todos los recaudos y protocolos”- Betiana está pensando en regresar a las tablas y tiene la oferta de Flavio Mendoza para realizar una gira de una semana por varias provincias con Un estreno o un velorio, la obra que hizo antes de la pandemia.

Betiana Blum, en el verano del 2019

La artista confesó que “extraña” el teatro y que quiere actuar y destacó la importancia de estar en movimiento: “En la medida que vos te encerrás, es peligroso, entra una cosa como que ya terminó, que ya trabajaste, que pasó y no es así, está lleno de posibilidades de hacer cosas lindas”.

Betiana venía “de un ritmo de trabajo feroz” cuando se decretó la cuarentena total y obligatoria en el país por lo que tuvo que suspender unas vacaciones que tenía planeadas en México: “Unos amigos unos días antes me aconsejaron que cancelara el viaje, en ese momento parecía imposible que no pudiera volver si me iba. De golpe, todo se detuvo, apenas empezó todo dormí, dormí, dormí, un placer”,

Pero enseguida hubo que ponerse nuevamente en acción y reinventar las clases de teatro: “Unos alumnos me dijeron que las hiciera online, no era mi fuerte, pero una alumna de hace muchos años me lo organizó, otro me recomendó Google Meet y se llenaron los grupos. Fue un descubrimiento, no había hecho la experiencia pero fue genial, se produce algo, te olvidás de las cámaras y es como que estás con las personas, trabajo mucho con el humor y trato de que la gente este relajada, se vaya soltando y las emociones son difíciles para la mayoría de la gente”.

A una de las personas que más extrañó a su nieto Renzo, de doce años. De a poco, comenzaron a verse nuevamente: “Él salía a caminar con Mónica su mamá y pasaban por casa, dábamos la vuelta manzana, ahora un día fui a su casa, lo vamos manejando”.

