El emotivo mensaje de Diego Torres por el cumpleaños de su hija Nina: “Siempre estaremos para vos”

Diego Torres y su hija Nina en una foto llena de complicidad (Instagram)

“Qué bueno es cuando reímos y bailamos los tres. Cuando jugamos una y otra vez. Qué bueno es verte crecer”. Estas palabras son de “Aquí estoy yo”, la canción que Diego Torres escribió para su hija, Nina, y que el inexorable paso del tiempo se encarga de refrendar día a día. El almanaque da sus vueltas y esa belleza que había soñado e imaginado junto a su esposa, Débora Bello, acaba de soplar ocho velitas, y tanto el músico como la modelo se encargaron de saludarla en sus redes sociales.

“Hoy celebramos tu cumpleaños, llegaste a los 8 años!! Somos felices con @bellodeb de verte crecer, acompañarte en tu vida y saber que sos feliz! Siempre estaremos para vos! Te ama, papá”, escribió el hijo de Lolita en su cuenta de Instagram para sus más de 800 mil seguidores.

Debora Bello, Nina, Diego Torres: felices los tres (Instagram)

Por su parte, la modelo escribió un divertido mensaje, combinando frases en español e inglés con emojis de corazones y estrellas: “My little sunshine. FELIZ Cumpleaños. Que siempre sigas sonriendo con el corazón. Mi niña valiente verte crecer motivada y feliz es todo lo que importa ! TE AMAMOS to the moon and back y mucho mucho mas allá! Mamá y Papá”, escribió Debora, acompañando un álbum de fotos familiar.

El saludo de Debora Bello para su hija Nina (instagram @bellodeb)

A finales del año pasado, Diego Torres y Debora Bello sorprendieron a todos cuando anunciaron su casamiento. Fue en una ceremonia en Miami, donde están radicados hace un tiempo, y la decisión la mantuvieron en secreto hasta que la compartieron en sus redes sociales. “Yo tengo las dos bases entre Buenos Aires y Miami de acuerdo a cómo está mi trabajo”, dijo el cantante en una reciente entrevista con Teleshow. “Cuando trabajo en el sur estoy en Buenos Aires y de ahí me muevo, cuando estoy trabajando en Centroamérica, mismo en los Estados Unidos o en España, hago base acá”, explicó Diego por entonces en diálogo con Teleshow.

“Y un día ... ¡Nos casamos!”, escribió a modo de titular el intérprete de “Color esperanza”. “Después de muchos años de estar juntos y de haber armado una familia, como lo imaginamos y los hablamos hace tanto tiempo, ¡nos casamos!”, siguió el músico en la red social en la que tiene casi 800 mil seguidores. “Para confirmar este hermoso amor que nos une, que nos dio la posibilidad de ser familia y abrirnos camino en la vida”, agregó el intérprete de “Tratar de estar mejor”.

Diego Torres y Debora Bello se casaron después de 16 años de relación @diegotorresmusica

Con la misma imagen, su flamante esposa resumió en pocas palabras la historia de la pareja: “Luego de 16 años juntos, una hija hermosa y una pandemia interminable decidimos más que nunca celebrar el amor, la vida y el camino recorrido juntos”, indicó la modelo.

Este marzo es muy especial para Diego, que el pasado 9 celebró 50 años, y nuevamente las redes sociales fue el ámbito para compartir ese momento tan simbólico con el público. “Feliz cumpleaños a mi compañero de vida, te deseo todo lo que te haga bien, que disfrutes el camino recorrido sabiendo que lo mejor esta por llegar”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram. Para saludar a su esposo, eligió una foto retro, en la que se lo ve con la recordada melena que lució durante buena parte de la carrera.

La foto retro con la que Debora Bello saludó a Diego Torres (Instagram)

Pero no solo los recuerdos, la nostalgia y los cumpleaños es este marzo, que también trajo una novedad en su vasto recorrido musical que lleva treinta años. En un feat con el colombiano Fonseca, Diego publicó “Este corazón”, una balada rítmica donde se mezclan percusiones bien profundas del continente para ambientar una letra de amores y pasiones en peligro. El videoclip fue filmado en las playas de Miami, en el que dos bailarines hablan a través de sus cuerpos, con la inmensidad del mar de fondo como único testigo.

Diego Torres y Fonseca: Este corazón





