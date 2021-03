Ricky Maravilla se vacunó contra el COVID-19: hizo la fila, pero no sacó turno

Ricky Maravilla





Ricky Maravilla recibió la semana pasada la vacuna contar el COVID-19. Sin embargo, aunque tiene la edad requerida para hacerlo, lo hizo sin turno, contrario a lo que se indica en la página web de Vacunate, del gobierno de Salta.

Aunque contó que llamó al 148, el número donde se puede sacar turno en lugar de por Internet, dijo que fue a partir de un llamado de un familiar que se enteró que en el hospital Papa Francisco, estaban vacunando a las personas mayores de 70 años, él tiene 75. “Fui, hice la cola, había cinco personas y cuando me llegó el turno me recibieron amablemente, me colocaron la vacuna. Me la aplicó Soledad que la llevo en mi recuerdo y a todos los profesionales les mando un saludo y agradecimiento como ciudadano salteño”, contó en el ciclo Nosotros a la mañana.

De inmediato, Sandra Borghi interrumpió: “No es lo que dicen los protocolos, ¿sabes que algo está mal? ¿O en Salta es así?”. Él explicó: “No puedo opinar al respecto, puedo decir que había cinco personas mayores delante mío, hice la cola y cuando llegó el turno me anotaron, me pidieron documentos y me vacunaron y el 25 de marzo me tengo que dar la segunda dosis”.

Ricky Maravilla se vacunó contra el COVID-19

Contó que más tarde también lo llamó un amigo para contarle que ahí estaban vacunando y que todos se fueron enterando por el boca a boca: “En la fila había gente del barrio, gente mayor. Teniendo la edad necesaria y la posibilidad lo hice, pero no puedo responder por las autoridades”.

En ese momento la conductora del programa llamó al vacunatorio del hospital y le dijeron que para que alguien recibiera la dosis, debía sacar turno a través de Internet o llamar al 148, para poder sacar su pre turno: “Estamos vacunando a los anotados”.

El músico en ese momento dijo que tal vez lo que había ocurrido fue que gente que estaba anotada para recibir su vacuna el día que él fue, no asistió y que antes de que las dosis se echaran a perder, se las dieron a la gente que acudió al lugar: “¿Qué harían ustedes si tienen una cantidad de vacunas y la gente anotada no fue y les quedan dosis libres?”.

La web de Vacunate de Salta





En el sitio Vacunate de Salta está disponible el botón para que mayores de 70 puedan sacar pre turnos. A su vez, indica que personal de salud, personal de fuerzas de seguridad y personal docente están en “proceso de vacunación en los centros de salud”. Aún no están habilitadas las personas de entre 60 y 69 años ni los adultos entre 18 y 59 pertenecientes al grupo de riesgo, así como tampoco el resto de la población.

Antes de comenzar la nota, desde Salta el cantante contó que estaba estudiando música y electrónica y recordó: “Mi profesión iba a ser ingeniería electrónica hasta que me descubrieron cantando donde iba par costear mis estudios, me propusieron grabar un disco, lo que era imposible porque había que hacer alto rubio de ojos celestes o morocho de ojos verdes y grabé ‘El gallo y la pata’, tema para niños, que alcanzó el récord de mil millones de reproducciones en Youtube”.

