Emoción en Bienvenidos a bordo: dos participantes adivinaron el nombre del cuarto hijo de Guido Kaczka

En Bienvenidos a bordo hay juegos para todos los gustos, desde baile hasta el lingote. Y como la televisión es parte de la vida de Guido Kaczka, una de las pruebas del ciclo consistía en que los participantes adivinaran cómo se llamará el cuarto hijo del conductor, que nacerá hacia fines de mayo, principios de junio.

“Cómo extraño a mi papá, pasó tiempo pero cada tanto me vuelve una cosa de querer verlo”, había dicho el conductor en medio del juego a Marina, una de las participantes que jugaba por el medio millón de pesos y que recién esta noche podrá seguir participando porque se quedaron sin tiempo.





Luego, siguió con Lázaro y Juan Manuel, que estaban participando por el lote de productos, en el juego de adivinar el nombre de su bebé. “Parecen buenos pibes, acaban de decir Eliseo, se los ve buenos pibes, ¿o no? Antes le tengo que decir a ellos dos que viven en Lobos, le pido disculpas a El Trece que estoy re pasado...”

“Lázaro y Juan Manuel, ¿saben cómo se llama mi hijito que va a venir? ¿Cómo se llama? Eliseo. Sí, Eliseo, qué lindo. Eliseo, metieron el nombre”, celebró el anfitrión del ciclo feliz no solo por que la dupla ganaba, sino porque al fin podía referirse a su bebé por su nombre.

Guido había confirmado en noviembre que sería papá otra vez. “Escúchenme una cosa, voy a tener mi cuatro hijo. Está Sole embarazada. Me enteré hace un tiempo ya, está de tres meses. Fin de mayo o junio”, había contando en su programa de radio ante la sorpresa de sus compañeros.

La periodista del ciclo No está todo dicho, Marcela Tauro fue la que predijo que llegaría su cuarto hijo. “Me dijo: “Cuidate en esta pandemia por que sos muy fértil. Un día la Tauro me miró y me dijo: ‘vos estás embarazado’. Y yo me quedé. ¿Qué tiene, un evatest interno?! Cuando sale el Marcelatest al mercado?!”.

Guido ya es papá de Romeo, que nació en el 2008 fruto de su relación con la actriz Florencia Bertotti. Luego, con quien hoy es su mujer y se casó en el 2018, Soledad Rodríguez, tuvo a Benjamín en el 2014 y a Elena en el 2017.

Con su esposa, se conocieron en 2011. En su programa contó cómo comenzó todo. “Yo la conocí en un after office, adonde van todos después de trabajar en la empresa. Yo no fui después de la empresa, no estaba haciendo nada. Estábamos con amigos y al momento de irnos, dijimos ‘nosotros las alcanzamos’. Yo manejaba y organicé un poco cómo íbamos a ir sentados. A ella le dije ‘vos te sentás acá’. Atrás estaban dos amigos míos y una amiga de ella”. El encuentro no terminó ahí. “Cuando llegamos al departamento de ella, le pedí el teléfono. Ella me lo dio, lo anoté en el celular y pensé ‘mirá si no es el número’. Nos quedamos charlando y apreté el verde de llamar, el send. Eran las 2:30 de la mañana”, relató. Y remató su anécdota con el recuerdo de un gesto romántico: “Se puso a buscar en la cartera, atiende y yo me pongo de costado y le digo ‘me encantó conocerte’”.

Alguna vez contó que para conducir se basa mucho en lo que lo divierte a él, aunque aclaró: “Es muy difícil decir que conduzco como soy o que soy ante una cámara como soy en la vida”. Esta vez, sin dudas, usó su experiencia y vivencias para llevar adelante uno de los juegos más esperados del ciclo.

