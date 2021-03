Escándalo en Córdoba: Los Palmeras denunciaron que fueron estafados y no se presentaron a un show

Durante sus 53 años de historia, Los Palmeras se presentaron en innumerables ocasiones en Córdoba con gran éxito, pero este fin de semana fue la excepción. La reconocida banda santafesina encabezada por “Cacho” Deicas viajó a Cruz del Eje pero se fueron sin tocar porque denunciaron que los organizadores del show los “estafaron” a la hora de contratarlos.

“Quisieron darnos un cheque que nunca apareció y tomamos la decisión de no actuar”, explicó Marcos Camino-uno de los fundadores de la agrupación- luego del final amargo que tuvo la noche del sábado en las sierras. El acordeonista y líder del grupo se mostró apenado por la situación, ya que el público había pagado la entrada y ya estaba en el lugar cuando se enteró de que los santafesinos no iban a salir a escena.

Esto produjo la molestia de los presentes, que no solamente habían llevado adelante un gran esfuerzo económico para adquirir su entrada, si no que también hicieron colas durante un buen tiempo. Cuando se confirmó que el show no se llevaría adelante, los presentes no dejaban que Los Palmeras se marchen.

El afiche con el cual se anunciaba la presentación de Los Palmeras en Cruz del Eje

“El público no nos dejaba irnos, nos rompieron un parabrisas”, según le contó Camino a Cadena 3. El concierto que se había preparado bajo protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus no pudo ser, pero Los Palmeras quieren revancha. El músico adelantó que están dispuestos a organizar otro espectáculo “con las autoridades municipales” y así de algún modo buscar subsanar con quienes fueron a Cruz del Eje a escucharlos y se fueron con las manos vacías. “Esto pasó porque todavía siguen existiendo los pseudoempresarios que nos estafaron”, aseguró.

En tanto, Adrián Llugdar, uno de los responsables del espectáculo, acusó a la histórica banda santafesina de no respetar al público. El empresario, también en diálogo con Cadena 3, indicó que habían pagado de antemano la mitad de los 900 mil pesos que cobraba de cachet la agrupación cumbiera.

Llugdar admitió que pese a que la Municipalidad local autorizó el show para 800 personas en el predio del Jockey Club de esa ciudad se cortaron entre 400 y 600 boletos: “No se llegó a completar la cifra”.

Cacho Deicas y Marcos Camino de Los Palmeras

“Tomé el toro por las astas y fui a hablar con ellos, subí al micro con el presidente del Jockey Club y el tesorero y les pedimos que hicieran el show, les ofrecimos plata en efectivo y un cheque de 150 mil pesos a 10 días, por si faltaba el dinero para poderlo cubrir”, señaló el empresario. “Es más, les dijimos: ‘Capaz que ni siquiera se llevan el cheque porque cuando termine el show quizá tenemos la totalidad del dinero”, agregó.

Al ser consultado sobre los incidentes que se originaron tras la suspensión del recital, el organizador del espectáculo señaló: “Los disturbios fueron porque no quisieron aceptar el cheque y la gente se enardeció”. El dinero de las entradas no se devolvió en el momento, sino que se determinará en los próximos días y se anunciarían por las redes sociales y medios de comunicación.

