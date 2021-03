Rita Cortese habló sobre sus miedos frente a la pandemia: “Me da pánico hacer teatro”

Rita Cortese y su mirada sobre el teatro, en plena pandemia (Audio: Mucha Radio)

Luego de un año de pandemia, algunas actividades van retomando de a poco la normalidad, como es el caso de los teatros, que abrieron sus puertas con un límite de aforo y los protocolos necesarios para evitar la propagación del coronavirus. En este contexto, una de las actrices más talentosas del país, Rita Cortese, dio su mirada en una entrevista que brindó en Mientras Tanto, el programa que conduce Marcela Coronel en Mucha Radio.

“Te voy a ser muy franca y también me animo a decirlo desde el lugar del privilegio. La verdad es que los actores no tenemos protocolo, no hay un protocolo, no podemos tenerlo. No es que no lo tenemos porque se hicieron mal. Sino que vos podés hacer radio con las divisiones, el instrumentista puede tocar con barbijo, pero los actores no podemos. Los camarines son lugares sin ventilación, algunos son muy pequeños, otros están un poquito más desarrollados. En general, no todos los teatros tienen camarines con baños privados. Digamos, es un lugar muy riesgoso”, comenzó relatando la intérprete.

Y agregó: “Por eso están cayendo los compañeros como están cayendo. A mí me da pánico hacer teatro, te confieso. El protocolo es seguro para el público, pero para nosotros es muy riesgoso. Lo digo además porque creo que merecemos una mirada el sector porque nosotros no somos tenidos en cuenta como trabajadores”.

Rita Cortese, durante la presentación de "Relatos Salvajes" (Foto: Teleshow)

Por otra parte, destacó el papel del país en este marco de pandemia. “En principio, la Argentina jugó un papel realmente magnífico. En la figura del presidente y la vicepresidenta, en la salud pública. Se hizo un esfuerzo enorme en reestructurar todo el tema de salud y demás, y cómo funcionó, dentro de esta crisis tremenda que es el Covid. Y que el país no se paralizó, se sostuvo, no colapsó, y esto tiene que ver con un gran esfuerzo que se hizo desde el Estado”, enfatizó.

Con respecto a la disponibilidad de vacunas, fue contundente: “Con 71 años estoy tratando de anotarme en la Ciudad de Buenos Aires, es tremendo lo que pasa con las vacunas. A lo mejor se arregla ahora, pareciera que hay cierto espíritu de acomodar algo. Estamos escuchando hace un año y medio que los mayores de 60 son el 85% de los que se mueren, yo me pregunto si no querrán que nos muramos. Lo que recibimos los adultos mayores todos los días es que si nos lo agarramos somos boleta”.

En el plano laboral, la actriz impulsó el año pasado, junto a Teresa Parodi, el espacio radiofónico del Instituto Patria. “Estoy feliz con la radio, nunca había hecho radio ni soy una específica oyente de radio. Pero se convirtió en todo el año pasado en el único medio genuino que no se desvirtuó a pesar de la pandemia. La estamos haciendo a pulmón, y es una radio instalada en la pregunta, con pocas certezas. Hay programas magníficos, de pensamiento, de poesía, de entrevistas a grandes músicos. Tenemos en este momento trece programas, más podcast. Estamos trabajando muchísimo, es una genialidad”, señaló.

Por otra parte, se encuentra realizando conciertos en El Picadero, donde presenta un espectáculo que va girando en torno a un repertorio de grandes compositores de la música popular argentina. “Es una manera de resistir. Son 50 personas, en la terraza, alejadas del escenario. Ahí no hay riesgo para el público. Tampoco lo hay en el teatro... no es el público el que corre riesgo cuando va a ver teatro en un ambiente cerrado, somos nosotros. El teatro siempre fue una profesión de riesgo”, finalizó.

