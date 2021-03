El irónico mensaje de Dalma Maradona después de que se difundieran los audios de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque

Dalma Maradona se expresó en sus Instagram Stories tras la difusión de los audios de Verónica Ojeda para Leopoldo Luque

Este jueves en Intrusos (América) se dieron a conocer tres audios emitidos por Verónica Ojeda con Leopoldo Luque como destinatario. Aunque no se especificó la fecha exacta en que se enviaron estos mensajes, sí se sabe que el diálogo se produjo con anterioridad a la muerte de Diego Armando Maradona . La mamá de Dieguito Fernando le hizo una serie de comentarios al neurocirujano -uno de los imputados en la causa que investiga la muerte del 10- en alusión al supuesto rol de Dalma y Giannina Maradona ante una desmejora de Diego.

En uno, hizo explícito su enfrentamiento con las hijas de Maradona, al tiempo en que se preocupó por el estado en el que encontró al astro tras visitarlo. En otro, amplió la descripción sobre cómo encontró a su ex pareja. Y en el último, le hizo saber a Luque que se encontraban en el mismo bando con respecto a los intereses y la salud de Diego.

“Quería comentártelo. Espero que no, que sea un mal pensamiento mío, pero ojalá que salga todo bien, que no sea nada… nada que le hayan puesto ellas o algo raro que le hayan dado de beber, o no sé. Pero fue muy extraño el cambio rotundo de un día para el otro”, se le escucha decir a Ojeda en el primer audio, en referencia a una desmejora que notó en Maradona después de haberlo visitado.

“Igual, de todas maneras, ellas pueden hacer millones de cosas, pero lo importante es que acá estamos todos juntos y tratamos de tenerlo bien a Diego, ¿no? Sacando a ellas, todos estamos preocupados y tratando de aportar un granito, lo positivo para que esté Diego bien”, continuó Verónica en ese audio.

En el segundo audio, hace una descripción más detallada de cómo lo vio a Maradona en esa visita: “Yo ayer lo levanté de la cama. No quería levantarse de la cama para nada. Y ahí es cuando… hablaba cualquier cosa y a Dieguito le hablaba como si fuera su nieto. Es raro todo. De un día para el otro no puede ser esto, pero bueno, ahora que me decís que le van a hacer análisis, genial. Estoy más tranquila, me pone bien”.

La primera aparición pública de Dalma Maradona luego de la muerte de Diego Armando Maradona fue en la Bombonera

El tercer audio presentado muestra cómo la relación entre Ojeda y Luque era muy distinta a la que es ahora: en ese momento, la ex mujer de Maradona se sentía del mismo lado que el neurocirujano: “No sé como se van a manejar porque vos sabés que… las hijas están ahí, pero en la casa se borran. Vos sabes cómo esto, y los únicos que estamos somos nosotros ahí, que nos ponemos la camiseta como dice Diego. Vos sabés, Leo. Nos juntamos, pero vos sabés quiénes van a estar ahí: nosotros”, le dijo Verónica.

Un rato más tarde, Dalma Maradona -la hija mayor del 10- utilizó sus Instagram Stories para disparar un mensaje: “Dime con quién te aliaste y te diré quién eres...”, escribió y selló, con ironía, con un emoji de beso.

La story de Dalma Maradona tras darse a conocer los mensajes entre Verónica Ojeda y Leopoldo Luque (Foto: Instagram @dalmaradona)

En los últimos días, Dalma viene descargándose en sus redes sociales y también en Un Día Perfecto (el programa de radio de Metro 95.1 en el que participa) a la hora de buscar responsables de la situación que desencadenó la muerte de su padre, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Una actitud que se acentuó luego del estreno de La Muerte de Maradona, documental de Infobae: “Después de haber visto ayer el informe que hizo Infobae , vuelvo a pedir justicia por mi papá. Después de haber escuchado todo eso, siento que no hay forma de que esa gente que esté ahí no esté presa”, expresó.

