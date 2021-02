Salida de chicas en Masterchef Celebrity: del “Georgina, portate bien” al “paren de hablar de recetas”

Las chicas de Masterchef Celebrity compartieron una salida de civil

Desde esta semana se enfrentan en la segunda temporada de Masterchef Celebrity, el exigente reality gastronómico de Telefé. Pero una vez que se sacan el delantal, la buena onda que se advierte en el estudio se potencia. Y por un rato, se olvidaron de las hornallas más famosas del país y dejaron de ser adversarias para compartir una salida de amigas. Un viernes por la noche de mesa larga, risas fuertes y aire libre; y libre, sobre todo, de jurados y tensiones.

Las chicas en cuestión son las actrices Georgina Barbarossa, Andrea Rincón, Candela Vetrano y Claudia Fontán, la periodista María O’Donnell, las conductoras Sol Pérez y Flavia Palmiero y la influencer Dani La Chepi, quienes disfrutaron de la jornada y la compartieron en sus redes sociales.

A la reunión no faltó ninguna participante, con algunas salvedades. A Fontán todavía no se la vio en pantalla. Según informaron desde la producción de Telefé, la actriz firmó contrato para estar en el concurso cuando ya habían comenzado las grabaciones, por lo que sus participaciones recién se podrán ver en unas semanas. Por otro lado, la otra mujer en esta temporada de Masterchef, Carmen Barbieri, continúa recuperándose de su internación por coronavirus. Se la espera con ansias en la competencia, y mientras tanto, su lugar lo ocupa su hijo, Fede Bal.

La ocurrencia de Isa, la hija de Dani La Chepi

Volviendo a la salida de chicas, lo que se desprende de las imágenes es camaradería y buena onda, sin importar las diferentes edades y profesiones. Indistintamente, Georgina, Dani o Flavia toman la cámara y recorren la larga mesa y todas se prenden al saludo. El clima es de estudiantina y ninguna se queda afuera del juego: desde la atildada María a la chispita Cande, todas cantan y aplauden; besan y saludan a la cámara; registran fotos y videos que luego compartirán en sus respectivas cuentas de Instagram.

La juntada tuvo una invitada de honor. Se trató de Isa, la hija de Dani La Chepi, quien no es nueva en esto de las redes sociales ya que acompañó el crecimiento mediático de su madre. La niña se ganó el premio al comentario más filoso durante una recorrida fílmica de La Chepi: “¿Pueden parar de hablar de recetas por favor?”, clamó la niña, con evidente hastío. “Porfa, sí, estamos disfrutando”, acotó la influencer Se ve que por estos días, todo pasa por Masterchef Celebrity, en cómo manejar sabores, cocciones y tiempos para cautivar al exigente jurado.

Flavia pasa lista y todas se prenden al juego

Otra que tomó la batuta fue Georgina, quien, cámara en mano, alertó a sus compañeras: “Saluden chicas, y no cuenten chusmeríos que estoy grabando”, avisó la actriz. No sea cosa que se escape algún secreto o, peor aún, un palito para alguno de los jurados. “Portate bien, Georgina”, la retó Sol, pero la actriz la desafió con picardía: “Ahora no, ahora me voy de joda”.

Flavia tampoco se quiso quedar afuera del álbum de recuerdos y pasó lista por la larga mesa, saludando una por una a sus compañeras, que respondían con besos, aplausos y aliento: “Vamos las pibas de Masterchef”, se escuchó a Andrea de fondo, mientras todas golpeaban la mesa como si estuvieran en un viaje de egresadas.

La advertencia de Sol Pérez y la respuesta de Georgina Barbarossa

La foto oficial de la velada quedó a cargo de Cande Vetrano. La ex Casi ángeles tomó la selfie que incluyó a las ocho participantes, y por supuesto a la pequeña Isa. La actriz la colgó en sus historias de Instagram, con el comentario “Las Chiks” y un corazón multicolor y en permanente latido. Al rato, estaba replicada en las cuentas del resto de las participantes.

En lo que respecta a la competencia, mujeres tuvieron un buen desempeño en la primera semana y solo dos de ellas, Sol Pérez y Andrea Rincón, deberán defender su lugar en la gala de eliminación del próximo domingo. Se sabe que el programa se graba con algunas semanas de anticipación... ¿alguna de ellas habrá dejado el certamen?.

