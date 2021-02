“Tengo un cohete en el pantalón”: el guiño de Andrés Calamaro a su pasado en el nuevo trabajo del cantante español C. Tangana

C. Tangana y Andrés Calamaro (Captura)

El cantante español de trap, latin pop y reguetón Antón Álvarez Alfaro, más conocido como C. Tangana, acaba de dar a conocer su flamante disco El Madrileño. En dos de sus canciones participaron los consagrados Jorge Drexler y Andrés Calamaro. El uruguayo se destaca en “Nominao”, mientras que el argentino tiene un rol estelar en “Hong Kong”.

“ Tengo un cohete en el pantalón ”, es la frase que se escucha en varios pasajes de este último tema, un guiño al pasado de “El Salmón” dado que irremediablemente remite a “Mil horas”, uno de sus grandes éxitos.

“La letra más famosa de todas las que escribí: el cohete en el pantalón”, le dice entre risas Andrés a C. Tangana en medio del videoclip de la canción. “Y ahora me la has dado, me la has dado. Es un regalo que me has hecho”, le responde el madrileño.

El video de “Hong Kong” comienza con un diálogo entre ambos en un montacargas, en el que subrayan las virtudes de Drexler como artista. “Toca bien Jorge”, dice el español; a lo que el ex líder de Los Rodríguez le responde: “¡Ah qué bien, qué bueno es! Demasiado bueno. Le falta ganar un Oscar...”. “Ya lo tiene”, remata una de las voces más conocidas del trap en castellano, de tan solo 30 años.





Según dio a conocer la discográfica Sony, las colaboraciones de Drexler y Calamaro nacieron por separado pero se terminaron juntando en dos videoclips que en realidad son como una miniserie de dos capítulos. En ella, “Pucho” (C. Tangana) viaja al final de la noche junto a sus colegas sudamericanos.

En este doble lanzamiento triangulan Montevideo, Buenos Aires y Madrid porque donde finaliza el video de “Nominao” con Jorge Drexler, empieza “Hong Kong” con Andrés Calamaro.

Sony resalta que, con Drexler, C. Tangana revive la noche en la que ambos quedaron para ver la ceremonia de los Latin Grammy 2020 en la que el uruguayo residente en Madrid competía en la terna de mejor canción del año por “Codo con codo”. Allí mismo nació “Nominao”.

Por su parte, con Calamaro todo se vuelve más caótico. La imprevisibilidad del cine directo sobre música también en directo hace que el argentino se cuele en el tramo final del videoclip de Drexler y que en “Hong Kong” jueguen los tres: “Pucho”, Andrés y Jorge.





“Tengo un cohete en el pantalón”

“Hong Kong” tiene mucho rock desde el sonido y la estética del video: noche, desenfreno y excesos le dan vida a las imágenes con un Calamaro que incluso se anima a la batería o, al menos, aparenta tocarla. Y tiene también un guiño evidente a “Mil horas”, la popular canción que conoció la fama cuando integraba Los Abuelos de la Nada.

Grabada en el álbum Vasos y besos, de 1983, el tema -en cuya composición también participó Marcelo “Cuino” Scornik- convivió con otros hits como “No se desesperen”, “Así es el calor” y “Chalamán”.

"Mil horas"





“Mil horas” alcanzó el puesto 14° de “Los 100 hits del rock argentino” de Rolling Stone en 2002 y el 38° en el ranking de las 500 mejores canciones iberoamericanas de rock elaborado por la revista estadounidense Al Borde en 2006. Además, VH1 Latinoamérica la ubicó quinta en su lista de las “100 grandiosas canciones de los ’80 en español”.

Sus estrofas (¿el cohete en el pantalón refiere a un porro?, ¿a una erección? A esta altura poco importa) quedaron en el recuerdo de generaciones enteras y hoy vuelven de la mano del trap español. Mucho que ver no tendrá este género con el rock. O sí. El germen sin dudas estuvo ahí.

