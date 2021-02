La furia de Cinthia Fernández con Amalia Granata porque no quiso sacarse una foto juntas

Cinthia Fernández habló con Ángel de Brito acerca del destrato que sufrió por parte de Amalia Granata: “Me dijo que no se sacaba fotos con pañuelos verdes” (Video: Instagram @angeldebritooki)

Hace algunas semanas, Cinthia Fernández contó que fue convocada para ser parte del partido Unite, como candidata a diputada, lo que será su primera incursión en la política. Es en el mismo espacio en el que milita Amalia Granata, actual diputada por la provincia de Santa Fe.

Este viernes se encontraron en Los Ángeles de la Mañana (El Trece): Fernández, en calidad de panelista; y Granata, como entrevistada, en el día de su cumpleaños número 40. Una vez que terminó el programa, el conductor del ciclo, Ángel de Brito, propuso una foto junto con ambas, pero Amalia se negó.

Pasado el momento, De Brito se encontró en los pasillos del canal con Cinthia y quiso indagar sobre lo ocurrido: “¿Qué pasó, Cinthia, con la diputada Amalia Granata? ¿No se quiso sacar una foto con vos?”. “¿Qué pasó?”, le devolvió, incrédula. E intentó una explicación: “O sea, se sacó una foto grupal y cuando le pediste una foto para tener a la diputada y a la futura diputada, dijo que no se sacaba fotos con pañuelos verdes... ¡Me pareció un montón!”.

Amalia Granata no quiso sumar a Cinthia Fernández a su foto con Ángel de Brito (Foto: Instagram @angeldebritooki)

“¿Eso le va a traer quilombo en su espacio?”, repreguntó De Brito. “Sí, dijo eso, pero para mí es por algo propio”, analizó Cinthia. “¿ Y el diálogo, el debate ?”, insistió el conductor. La discusión en torno a la Interrupción Voluntaria del Embarazo -que se convirtió en Ley el 30 de diciembre de 2020- dividió a la sociedad y Granata es una de las portavoces de quienes dicen defender “a las dos vidas”, oponiéndose a la legalización del aborto en Argentina.

“Aparte la política abarca todo, la oposición siempre está para sumar a los contrarios, ¿no?”, dijo Cinthia, todavía sorprendida por el destrato recibido por parte de Granata. “Mirá si terminan juntas una al lado de la otra”, chicaneó De Brito. “Me parece difícil con esto. Dale, ¿tanto miedo por una foto? Encima, delegar la responsabilidad en el partido, me parece que no... ¡si somos del mismo partido!”, cerró Fernández.

"¿Tanto miedo por una foto? Encima, delegar la responsabilidad en el partido, me parece que no... ¡si somos del mismo partido!”,”, le dijo Cinthia Fernández a Ángel de Brito sobre la negativa de Amalia Granata

De Brito continuó su recorrida por el detrás de escena de Los Ángeles... y se encontró con Yanina Latorre y Mariana Brey, otras dos panelistas del programa, quienes estaban ordenando sus objetos personales antes de retirarse. “¿Vieron lo que pasó? Se quedó enojada Cinthia”, les comentó como para seguir con el tema. “¿Se quedó enojada Cinthia? Y bueno...”, respondió la mujer de Diego Latorre. Y Brey advirtió: “Sí, vimos lo que pasó. ¡Preparate para el lunes!”.

“Amalia realmente esta muy comprometida con el tema del pañuelo azul: el otro día hasta se puso a llorar. En un asado privado se le llenaron los ojos de lágrimas”, dijo Latorre. “¿Pero qué le puede pasar? ¿Es la lepra Cinthia Fernández?” azuzó De Brito. “No, pero bueno, yo creo que Amalia tomó un lugar y lo defiende”, le contestó Yanina y abrió la puerta para una revelación picante: “De esto ya ni me acuerdo si es off u on (the record), pero a Amalia no le gusta la candidatura de Cinthia. Y no porque sea mediática, sino porque no la ve preparada . Viste que Amalia estudió periodismo, se preparó mucho tiempo...”.

De Brito dejó pasar el comentario de Latorre e insistió con el tema central: “Igual se sacó una foto conmigo y pienso totalmente distinto a ella”, de Brito. “Si, conmigo también. Ella y yo nos matamos por el pañuelo verde y azul, pero se sacó una foto conmigo. Ya la subí. Fue mi primera compañera en los medios y le tengo mucho aprecio”, replicó Yanina. “Entonces es un problema con Cinthia”, concluyó Brey.

Unas horas más tarde, Cinthia Fernández decidió tomarse las cosas con humor y subió a su Instagram una foto en la que se ve a de Brito junto a ella y Amalia. “Ángel, mirá lo que encontré en mi carrete... ¿ves que hablamos al cuete? Fue tan rápida la foto que ni ella se dio cuenta... espero no tenga problemas la diputada”, escribió en el epígrafe del fotomontaje.

Cinthia Fernández se agregó con photoshop a la foto entre Amalia Granata y Ángel de Brito para saludar por su cumpleaños a la diputada de Santa Fe (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

Y con un emoji que besa y un corazón rojo, le dejó un saludo: “Feliz cumpleeee, Amaaaalia!”, expresó, como para zanjar todo tipo de diferencias.

