Alejandra Maglietti recordó su separación de Jonás Gutíerrez: “Había cosas que no me gustaban”

Alejandro Maglietti (Foto: @alemaglietti)

Alejandra Maglietti, actual panelista de Bendita, volvió a hablar de su separación de Jonás Gutiérrez, con quien compartió una importante relación amorosa que incluyó una batalla conjunta contra el cáncer de testículos que aquejó al futbolista entre 2013 y 2014.

La también modelo fue consultada al respecto en una entrevista radial con Catalina Dlugi, quien le preguntó si se había olvidado de ella misma durante aquella etapa. Maglietti no dudó en responder: “Sí. Es difícil porque cualquier persona que esté en pareja con algún deportista de alto rendimiento, porque ni siquiera tiene que ser futbolista, un poco tiene que ceder su vida”.

“Pasamos un momento muy difícil. Pero eso nos unió mucho como pareja porque había una cuestión muy jodida, lo voy a decir así, que había que atravesar. Si me pongo a pensar, para mí fue una experiencia súper enriquecedora, más allá de la parte triste, porque vi cosas que quizás nunca hubiera aprendido”, expresó la también abogada y modelo.

“Después de unos años los jugadores tienen lesiones, viajes y muchas cuestiones que uno tiene que ponerle mucha energía. Y sí me pasó de olvidarme un poco de mí, o no poner tanta energía en lo mío o en lo que me estaba pasando. Ahora volví a centrarme a mí y, a nivel profesional, me di cuenta que me empezó a ir mucho mejor”, aseguró.

"Me separé porque no daba para más", reconoció la modelo y panelista de Bendita on respecto a su relación con el futbolista Jonás Gutiérrez

“¿Si siento que di más en la relación? Puede ser que sí porque a mí me tocó acompañar, entonces por ahí uno siente que está dando un montón y capaz que el que lo está viviendo no lo siente o está en otra, esa es la realidad”, añadió luego la formoseña.

También, sobre algunos rumores de infidelidad por parte del futbolista, aclaró: “No tengo constancia, no lo sé. Pero no me separé por infidelidad ni por un tercero en discordia. Me separé porque no daba para más. Había cosas que no me gustaban, que no iban a cambiar y preferí seguir caminando, conocer a personas nuevas. Para mí fue una decisión acertada. La luché, le di bastante tiempo, pero cuando me di cuenta que no había vuelta atrás, dije ‘me tengo que ir’, no tengo otro camino”.

Días atrás, Maglietti había hecho una reflexión tras la muerte del futbolista el Morro García, y habló de sus propios problemas de ansiedad. Fue en este sentido, que lamentó que cuando trabajaba como modelo “las exigencias eran mucho mayores en cuanto a nivel físico. Todo el tiempo se hablaba de los famosos 5 kilos. Constantemente vivía atormentada por mis piernas, porque era petisa. No tuve trastornos alimentarios, nunca llegué gracias a Dios. Estaba cinco días comiendo pollo, hoy es impensado que alguien le diga eso a una chica de veinte y pico de años”.

“Lo de los 5 kilos me lo han dicho varias veces para que los bajara”. Y, sin dar nombre, contó que “alguien importante de la moda me dijo -para ser estudiante de abogacía estas muy bien, pero para ser modelo, no-”.

“He tenido campañas después de rendir un final, uno llega a eso porque creés que podés hacer todo que porque sos joven y que podés estar sin dormir, a veces estaba varios días sin dormir. Por eso es que también llegó un momento en que me dio fobia volar”, remarcó.

