Florencia Peña participó del testeo de la vacuna china: “Cuando sos voluntario te estás arriesgando”

Florencia Peña y su pareja Ramiro Ponce de León participaron hoy del testeo de la vacuna del laboratorio Sinopharm, conocida como "vacuna china" (Video: Instagram @flor_de_p)

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León participaron hoy del testeo de la vacuna del laboratorio Sinopharm. Se trata de la que vulgarmente se conoce como la “vacuna china” contra el coronavirus, la cual está todavía en fase tres. La pareja se anotó en el voluntariado de esta campaña de testeo y dentro de un año sabrán si les inocularon la vacuna o un placebo.

En su cuenta de Instagram la conductora y actriz subió videos en los que explicó el procedimiento: “Vinimos temprano para sacarnos sangre con Rama. Nos hicieron los estudios de HIV y de embarazo para ver si estamos en condiciones de seguir con el procedimiento y por suerte nos dio todo negativo”, dijo. Peña y Ponce de León son solo dos de los 3000 voluntarios que convocó la Fundación Huésped para probar esta vacuna.

“Ahora tenemos que esperar a que nos den la vacuna o el placebo, cosa que no nos van a decir. Y después de eso tenemos que seguir con controles durante varios días para ver cuáles son los síntomas que presentamos”, detalló.

Un rato más tarde se siguió refiriendo al tema en su programa Flor de Equipo (Telefé), al cual llegó unos minutos tarde. Un notero la esperaba en la puerta y, con una sonrisa, Peña apuró una broma: “No bajo, aprovecho y me tomo licencia”. Tras los protocolos de rigor -sanitización y control de temperatura, que le dio 35.9-, dijo: “Cada vez menos tengo, porque mi temperatura habitual es 36.2”. En el estudio ya la esperaban Nancy Pazos, Noelia Antonelli y Paulo Kablan, integrantes del panel, quienes escucharon los detalles de la experiencia de Peña.

"Aclaro que no es por ser famosa que pude ser voluntaria, sino que estaba abierto a cualquier ciudadano", dijo Florencia Peña sobre su participación en el testeo de la vacuna del laboratorio chino

“Me siento bien, me duele un poquito el brazo. Es una experiencia re linda. Les cuento que esta primera etapa del voluntariado ya se cerró, pero se van a abrir otras. Y aclaro que no es por ser famosa que pude ser voluntaria, sino que estaba abierto a cualquier ciudadano en esta campaña de Fundación Huésped y Fundación Proteger”, relató.

Después, Florencia volvió a referirse a los momentos previos a la aplicación: “Cuando llegué me sacaron sangre, me hicieron un test de embarazo y de HIV y te explican qué te van a hacer. Estuvimos varias horas”, dijo. Respecto a las sensaciones que se le cruzaron ante el hecho, afirmó que “cuando sos voluntario también te estás arriesgando. Dormí medio raro pensando en eso”. Y agregó: “Está buena la experiencia más allá de saber si me dieron la vacuna o el placebo. Este estudio termina en un año y recién ahí te lo cuentan. De todas maneras, en algunas semanas me puedo hacer un estudio de anticuerpos, que corre por cuenta de cada uno, y no tenés que informarlo”.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León son dos de los 3000 voluntarios que convocó la Fundación Huésped para probar la "vacuna china"

Hace unos días, se generó una polémica en torno a esto. Y fue después de que Rodrigo Lussich dijera, en modo incógnito, que “hay una famosa pareja que tenía previsto una escapada romántica para este fin de semana largo. Pero la reserva en ese lugar soñado donde iban a estar se canceló porque el jueves tienen la intención de vacunarse contra el coronavirus. Ellos temían que esto tenga algún efecto adverso y estar en el hotel de la zona de Cardales, por eso prefirieron guardarse”.

Al enterarse de esto, Peña publicó en Twitter: “Quiero aclarar, debido a una información errada que anda circulando, que tanto mi compañero Ramiro como yo, estamos de VOLUNTARIOS para darnos la vacuna CHINA. Sabremos en un mes si nos dieron la vacuna o un placebo. Cualquier otra versión es absolutamente falsa”.

“Siempre dije que confiaba en la vacuna rusa, pero no pertenezco a ningún grupo de riesgo para poder acceder a ella. Por eso decidimos ser voluntarios de la vacuna CHINA, con la misma expectativa e incertidumbre como cualquier ciudadano. Lo aclaro para evitar especulaciones”, cerró.

