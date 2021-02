El reencuentro de Flavio Mendoza con Dionisio, luego de estar internado por coronavirus: “Nunca más nos separamos”

Tras haber estado diez días internado por una complicación en su cuadro tras contraer coronavirus, Flavio Mendoza fue dado de alta y se reencontró con su hijo Dionisio, que en abril cumple tres años. Al llegar a su casa, el coreógrafo compartió un video de las primeras horas con el pequeño.

“Nunca más, siempre juntos, te quiero”, le dice el artista al nene en una de las primeras imágenes donde se los ve a los dos felices, sentados en el sillón. En el siguiente, se lo ve a Flavio jugando con “la pata” del nene y le dice: “Te amo mi amor te extrañé” y Dionisio responde: “Te amo papá, extrañé”.

“Nunca más nos separamos, ¿sabés? Estamos juntos de vuelta bebé de papá hermoso mío”, sigue Mendoza en el siguiente video que compartió en sus redes sociales y que obtuvo miles de comentarios, entre ellos los de varios famosos que celebraron su recuperación.

El reencuentro de Flavio Mendoza con su hijo Dionisio





“¡Qué alegría! Tu mejor cura”, escribió Georgina Barbarossa mientras se prepara para debutar en la segunda edición de Masterchef Celebrity. Virginia Gallardo puso varios emojis de caras con corazones y Luciana Salazar el emoji de unas manos agradeciendo.

Al momento de dar positivo en COVID-19 el coreógrafo se encontraba protagonizando la comedia Tres empanadas en Villa Carlos Paz y tras su aislamiento y posterior internación en el sanatorio de Los Arcos, fue reemplazado por el humorista cordobés, Andrés Teruel.

La semana pasada, un poco más compuesto, Flavio grabó un mensaje desde la clínica: “Hola a todos, quiero decirles que estoy un poco mejor, que estoy atravesando el COVID. Tuve unos días muy difíciles, con mucha fiebre, la pasé bastante mal. Gracias a Dios ya no tengo fiebre, hoy me pusieron oxígeno un poco, por la saturación, pero estoy bien. Quiero decirles a todos que se cuiden, que es importante que se cuiden, que se hagan el test y que cuiden también a todos los demás”.

Además, días antes se había referido a Carmen Barbieri, quien aún se encuentra internada en la clínica Zabala y a quien él primero había tratado de “hipocondríaca”: “Mi mayor preocupación es Carmen Barbieri. Todos los días pienso en ella y mi hijo. Rezo para que todos estemos mejor”.

“Cuídense mucho. A mí me pegó muy fuerte y a Carmen peor. No es chiste este virus, Y si lo tenés y no te sentís mal es una bendición, pero pensá que podés contagiar a alguien que sí la pase mal. Pensemos en los demás. Cuidémonos entre todos. Obvio que tenemos que trabajar para poder vivir, pero con conciencia y cuidado, por favor”, agregó el coreógrafo.

Flavio ya está recuperado, dado de alta y disfrutando nuevamente de su pequeño hijo. Mientras, Carmen continúa en terapia intensiva y en los últimos días según confirmó el mismo Fede Bal, contrajo un virus intrahospitalario. “Sigue estable y mejora lentamente. Se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo”, explicó el actor.

“Estamos esperando que empiece a reaccionar mejor. Pero va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuando va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y creo que no hay una fecha. Hay que seguir pidiendo por ella y aguantándola para que esto pase rápido”, aseveró Bal.

Quien también continúa en terapia es Sergio Lapegüe quien tras haber realizado tratamiento con plasma se recupera de a poco. “No tiene fiebre, eso es muy bueno, sigue con tratamiento de oxígeno por cánula de alto flujo alternando con el casco Helmet. Mejoró mucho su ánimo, eso creo que es fundamental para confiar en que va a salir adelante”, dijo su mujer, Bochi, a Teleshow .

