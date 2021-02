Las increíbles vacaciones en el Caribe de Vero Lozano y Analía Franchín

Analía Franchín y Vero Lozano con los cerdos de Bahamas (Foto: @analiafranchin)

A Verónica Lozano y Analía Franchín les llegó el esperado momento de tomarse sus vacaciones y coincidieron en la playa. Después de un año intenso, signado por la pandemia y la actualidad de la televisión, la conductora de Cortá por Lozano dejó a cargo de su ciclo a Paula Chaves y Zaira Nara. En tanto, Franchín se toma un descanso después de haber llegado a la final de Masterchef Celebrity, en la que perdió con Claudia Villafañe.

Ambas son amigas, vínculo que fue revelado recientemente por un detalle: después de haber pasado una Navidad en la casa de Lozano, Analía le tomó prestados unos broches para el pelo con forma de pájaros. El problema fue que nunca se los devolvió y Verónica lo notó después de una emisión de Masterchef: “Yo los tenía puestos en el baño, me los pidió prestados y se los di. No va que ayer le veo los pájaros en la cabeza. Son mis pájaros esos. Le dije que me los devuelva”. Todo siempre en tono de broma y dando cuenta de la confianza que se tienen.

Vero Lozano celebró estar en contacto con la naturaleza (Foto: @veronicalozanovl)

En este momento, están compartiendo su estadía en las aguas cristalinas, arenas blancas, yates, la diversión de sus hijos y la flora y la fauna de un lugar que no fue revelado, pero parece ser una playa de Bahamas y otra de Miami. ¿Por qué? Se sacaron fotos junto con cerdos en un lugar que podría ser el cayo Big Major, un destino paradisíaco que solo es habitado por cerdos, cabras y gatos silvestres. En el último tiempo se convirtió en uno de los destinos favoritos de los amantes de las playas exóticas, según afirma National Geographic sobre este paraje paradisíaco ubicado en el océano Atlántico y rodeado de otras 364 islas.

Analía Franchín y su hijo, Benicio, con los cerdos (Foto: @analiafranchin)

Las imágenes –sin ubicación ni etiquetas– muestran a las dos figuras televisivas en este destino misterioso. “Vacaciones: el viento nos despeina, el sol nos abriga y el mar nos acuna (vale cerrar los ojos y transportarse con quien quieran)”, invitó Lozano en el epígrafe de una playa desierta. Franchín, por su parte, se limitó a poner “Nature” (“Naturaleza”) para describir sus postales entre cerdos e iguanas. También publicaron fotos de las dos juntas, de visitas por tiendas, videos de delfines nadando, pero también del tiempo que comparten sus hijos: Benicio –el niño de diez años que Franchín tuvo con el empresario Sebastián Eskenazi– y Antonia –de 11, de Lozano y Jorge “Corcho” Rodríguez–.

Antonia Rodríguez, la hija de Vero Lozano (Foto: @verolozanovl)

También conocida como la “isla de los cerdos”, Big Major es una de las principales atracciones turísticas de Bahamas. Respecto a la llegada de los cerdos al cayo, no hay precisiones. Sin embargo, existen distintas leyendas que aventuran explicaciones: por un lado, se dice que durante un naufragio lograron nadar hasta las orillas de esta isla. En tanto, hay quienes aseguran que fueron dejados ahí por un grupo de marineros holandeses para comerlos al regreso de una misión, pero finalmente los dejaron olvidados. También, otras voces apuntan de que, en realidad, se trata de un plan ideado para aumentar el movimiento turístico en la zona.

Analía Franchín con las iguanas que aparecen en la playa caribeña (Foto: @analiafranchin)

Los animales están habituados a la presencia humana y no dudan en pedirle comida a estos repentinos visitantes. Curiosamente, en este cayo no es posible pernoctar y, además, tiene tres manantiales de agua dulce que posibilitan la vida de los cerdos. Se trata de un lugar tan agreste, que para preservarlo el gobierno de Bahamas reguló el acceso al lugar y tomó medidas de seguridad. Mientras tanto, Analía y Vero, junto a sus hijos, celebran estar en contacto directo con tanta naturaleza.

