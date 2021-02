Bochazo para Pelito, debut con Carozo y Narizota, una piedra de la suerte y pasión por el chocolate: 60 frases y anécdotas poco conocidas de Marley

"Está bueno que la gente tenga un poco de esparcimiento, que pueda prender la tele y reírse un rato, y que no todo sea fin del mundo y preocupación"(Mario Sar)

1. La primera vez que apareció en la tele tenía nueve años. Sus padres lo habían llevado a ver a Carozo y Narizota. Pero la única vez que lo enfocó la cámara él miraba para otro lado porque estaba entretenido hablando con otros chicos.

2 . Cuando terminó el show, en vez llevarse un globo o una foto con Carozo y Narizota pidió que le regalaran el cartel que decía “Fue una producción de Proartel”.

3 . Le rogó a sus padres que lo llevaran a una prueba para entrar en el programa Pelito. Hizo la prueba pero no quedó. Intentó con Clave de Sol pero tampoco lo eligieron. Acepta que como actor era “de madera”.

4 . Aunque le gusta ir al supermercado si realiza las compras online y hay promos con premios no coloca su código sino el de amigos para que ellos los ganen.

5. Es adicto al aparatito del minuto a minuto. Tiene uno de uso personal y hasta mira los ratings de otros países.

Marley, Susana Giménez, Flor Peña, Humberto Tortonese, la Negra Vernaci y Virginia Elizalde

6. Desde chico fantaseaba con ser director de programación de un canal. Armaba la grilla mientras con Laura, su vecina, imitaban a Mónica y César, los históricos conductores de Telenoche.

7. “En lo que se refiere a la conducción tengo la fortuna de tener cierto carisma. El resto es laburo, imaginación, esas cosas…”. (La Nación, junio 2011).

8. Admite que es capaz de perderse caminando por el Microcentro y que termina en el mismo lugar. Cuando pregunta pidiendo ayuda la gente se ríe de antemano.

9. Mide un metro noventa y dos. A los 16 pegó el estirón. No dominaba su altura y se golpeó contra una parada de colectivo. Terminó en el hospital.

10. “Cuando voy a países donde no conozco a nadie, me pongo a hablar y me doy cuenta de que caigo bien rápido, incluso con famosos, como me pasó con Madonna. De eso siempre me sentí orgulloso: de caer bien”. (Clarín, agosto 2011).

11 . Se confunde ceja con pestaña e izquierda con derecha.

Marley y su mamá, Ana María

12 . Lleva una piedra de la suerte de Irlanda siempre con él en el auto. Le gusta hacer viajes largos y manejar solo con música.

13. Toma clorofila de pasto de trigo a la mañana y una amiga de su mamá le cura el empacho.

14. Le gusta mirar programas dramáticos de la televisión de Dinamarca o meterse en la bañera y mirar realities de otros países.

15. Puede comer un kilo de Mantecol y/o de chocolate en apenas una noche.

16. Aunque es muy desordenado reconoce que en su desorden él encuentra todo.

Si está sin viajar por el mundo por más de cinco meses se inventa algo para hacerlo porque reconoce que necesita viajar

17. Suele leer libros pero siempre en otro idioma como inglés o alemán para practicar.

18. Escribió tres libros entre los 15 y 21 años, pero lo hizo como hobbie.

19. El día del estreno de La nave de Marley casi termina ahogado en una pileta llena de una pasta formada por agua y fécula de maíz.

20. “Me paso las 24 horas pensando en cosas para el programa que estoy haciendo y anotando lo que se me ocurre hasta cuando duermo. A veces me despierto con una idea entonces la anoto para no olvidarla. Y también es habitual que esté pensando en el programa que estoy haciendo, pero también imaginando para el que viene en un par de meses”. (La Nación, enero 2014).

21. Sobre los platos exóticos que le tocó comer. “Nunca me gustaron nada esas cosas raras. Las probé por una cuestión profesional y nada más. Lo único que me pareció rico fue el avestruz, pero me dio mucha pena comer ese animal. También me gustó una ensalada de grillos que comimos con Pampita”. (La Nación, enero 2014). Las hormigas culonas de Colombia le parecieron muy ricas. En un viaje a Malasia comió hormigas rojas pero no le gustaron tanto porque algunas estaban vivas y le picaron la boca.

Su primer viaje fue a los 15 a Canadá y pensó que nunca más viajaría 164

22. La práctica de comer comidas extrañas comenzó en un viaje a China donde se le ocurrió probar un plato con cucarachas. El segmento pegó y a partir de ese viaje quedó condenado a seguir probando platos raros.

23. Es fanático de Twitter. A veces está manejando y se ve obligado a estacionar porque se le ocurre algún comentario gracioso y no puede aguantar las ganas de escribirlo.

24. Cuando viaja en avión no puede dormir y se la pasa viendo televisión.

25. “Yo tengo un estilo de conducción amable, no me gustan las discusiones y si reparo de entrada, que una pelea puede extenderse voy a tratar, por todos los medios, de solucionarla y no de enfatizarla”. (Crónica, abril de 2024).

26. Sus referentes en la conducción son Nicolás Repetto y Conan Christopher O’Brien, un presentador de televisión, comediante, escritor, productor, músico y actor de voz estadounidense.

Con su hermano, Ricardo

27. En 2013 animó en un mismo año tres ciclos en Telefe: Minuto para ganar, Celebrity Splash y Tu cara me sueña.

28. Los que trabajaron con él destacan que es un conductor muy generoso, capaz de ceder su propio espacio para que se luzca otro. También que escucha las ideas de todos y que en sus equipos de trabajo no hay conflictos.

29. Estudió y se recibió de técnico superior en Administración hotelera.

30. Le gusta escribir libros de ficción para televisión. Durante dos años trabajó un libro de casi mil páginas.

31. “No soy de leer mucho lo que escriben de mí, ni miro muchos programas de los que puedan hablar de mi vida privada. Trato de no meterme, si no, entrás en un circo donde lo que está en juego no es una lata de gaseosa sino una persona”. (Perfil, diciembre 2005).

32. “Viajar me encanta es mi pasión, es algo que no puedo controlar. Recientemente estuve en África, luego fui a esquiar en Europa con gente amiga, pero tengo una virtud, también sé disfrutar mi país y mi ciudad”. (Crónica, agosto 2011).

Con Florencia Peña son amigos hace más de veinte años

33. Sabe las programaciones de memoria de todos los canales y quién compite con quién.

34. A los 18 años se levantaba a las cuatro de la mañana porque trabajaba en Aeroparque, al mediodía estudiaba hotelería y a la noche era alumno en un curso de locución.

35. Le ofrecieron radicarse en Hollywood para producir programas para México y un ciclo de entrevistas para Los Ángeles pero no aceptó.

35 . Apenas se lo conoce es hipertímido, pero cuando toma confianza es idéntico a como se muestra en la televisión.

36. “Mi vida afectiva es bastante pobre y lamentable, pero tiene que ver con el hecho de que me queda poco tiempo libre para el amor. Igual, que quede claro que no soy un monje”. (Crónica, mayo de 1999).

37 . Hasta los 29 años vivió con sus padres en Carapachay.

Le encanta bailar pero asegura que "nací sin ritmo"

38. “Estuve más veces de novio antes de la tele que después. Los viajes constantes me destruyeron todos los intentos de armar algo”. (Clarín, julio de 1999).

39. A los quince años soñaba con conocer a Madonna. No solo logró entrevistarla sino que construyeron un vínculo. Marley suele visitarla en su casa y comparten un té preparado por la mismísima cantante. Pueden hablar desde la muerte de la madre de Madonna, el cáncer que tuvo, momentos de su infancia o terminar cantando. La relación comenzó en el 93 cando Marley viajó a Puerto Rico para entrevistarla. Logró caerle bien al manager. Terminó el recital y como no había taxi el manager le indicó una limousine. Se sienta y en eso se abre la puerta y entra Madonna. Empezaron a hablar y después el le mandó una camiseta de la Selección. La cantante se la puso en un recital en River. El problema es que tenía el logo del 13 y lo transmitía Telefe.

40. Con Madonna es tal la confianza que ella una vez le cantó una canción infantil en versión porno para que Marley se riera mientras grababan los planos cortos. Otra vez hizo yoga arriba de él.

41. En una premier le tocó sentarse junto a Jodie Foster y vio como le tiraba pochoclo en la cabeza a Tom Cruise. Comía en un restaurante y Keanu Reeves que estaba solo se pasó a su mesa. En otra fiesta Shirley McLaine le pegó en la cabeza a Kathy Bates y se escondió detrás del conductor. Empezaron a hablar con él de intermediario porque una estaba ofendida con la otra por un llamado no realizado.

42. “Hay gente como Julia Roberts o Mel Gibson que se desarman por tratar bien al periodista. No actúan de estrellas son estrellas. Uno habla con Tom Cruise y es un pibe de barrio. Acá es al revés. Hacen tonterías, se ponen difíciles y llegan tarde para parecer lo que no son”. (Noticias, octubre, 2000).

43. A los 18, viajando en el 60 escuchó que la FM Z95 buscaba columnistas. Mandó un casete grabado y obtuvo su primer trabajo en los medios. Empezó hablando de música y luego, de cine.

Araceli se convirtió por un rato en una geisha en un estudio de Osaka cuando con el conductor viajaron a Japón

44. Se presentó en Fax con un VHS que había grabado durante un viaje a Londres, con la cámara que había comprado por encargo de un amigo. El material no convenció a nadie, pero su estilo de chico simpático y sus conocimientos de cine llamaron la atención de Nicolás Repetto que lo contrató como columnista de cine. Tenía 19 años.

45 . De chico asistía a un colegio alemán en Villa Ballester. Lo apasionaban las películas antiguas. La plata que su mamá le daba para el almuerzo la gastaba comprando revistas con la historia del cine. Un quiosquero amigo se las guardaba para que no lo descubrieran.

46. Cuando en su casa encontraron su colección de revistas dijo que se las había regalado el padre de un amigo, dueño de una editorial. Pero como seguía sin almorzar, la maestra llamó a su mamá para decirle que había bajado su rendimiento por falta de alimentación y se armó un lío bárbaro.

47. Su primer viaje fue a Canadá. Tenía 15 años y una tía que vivía ahí se ganó la lotería. Le regaló los pasajes y por dos meses fueron con toda su familia. Aprovechó a practicar inglés, algo que le serviría en su profesión.

Con Lizy Tagliani tienen un notable feeling humorístico (Mario Sar)

48. Su hermano, Ricardo es contador y quien le maneja el dinero. Admite que no es de ahorrar que si le gusta algo se lo compra y también si sabe que un amigo o alguien de su familia quiere algo se lo regala.

49. “No me deprimo por nada. No tengo depresiones ni mal humor”. (Crónica, julio 2005).

50. En su pasaporte sumó más de un millón de millas. Solo a Los Ángeles viajó más de 130 veces. Aterrizó más de 500 veces en los Estados Unidos y 100 en Londres. En el 2009 iba por la sexta reimpresión de su pasaporte. No había lugar para más sellos.

51. Su mamá nació en un pueblo que se llama Margarita. Cuando vino a la Capital la contrató la familia Anchorena para cuidar a sus hijos y como niñera realizó varios viajes por el mundo. Su papá llegó de Alemania con la Segunda Guerra Mundial. En una fiesta conoció a su esposa. Estuvieron 39 años juntos.

52. Con Pampita, en Londres comieron escorpiones bañados en chocolate y ensalada de grillos. Con Susana en Dubai hicieron esquí en una pista en medio del desierto mientras le ofrecían camellos a cambio de la conductora.

53. D espués de comer ojo de cabra embebido en sangre en Mongolia, a toda la producción les agarraron vómitos en el aeropuerto de China. Al día siguiente ya estaban filmando en Singapur.

Su hijo, Mirko forma parte del Libro Guiness de los Récords por ser "el bebé más viajado del mundo". Lo tuvieron en sus brazos desde Lionel Messi, hasta el ex presidente norteamericano Barack Obama, además de Susana Giménez, Lali Espósito y todas las figuras que viajaron con su papá

54. En su valija no puede faltar música, películas, almohadas para el cuello y dos mantas. “Duermo completamente tapado. Excepto la nariz me cubro todo. Hasta llevo anteojeras para los ojos. Es una costumbre de chico”.

55. Debía entrevistar a Madonna en Londres y no llegó la valija. Desesperado corrió a un negocio de Nike que estaba cerrando. Como no había tiempo, miró a su alrededor y les pido “Denme todo lo que hay en ese maniquí”.

56. “Viajar te abre la cabeza de una manera increíble. Conocer tantos países, tantas culturas te hace ver las cosas de otro modo. Soy un convencido que si todo el mundo viajara, la humanidad sería mucho más tolerante”. (Cielos argentinos, agosto 2009).

57. Suele cantar en el auto pero cuando ve que lo miran desde otro auto, le da vergüenza y hace como que mastica chicle.

58. Su hermano lo hizo de River pero nunca fue a ver un partido de fútbol. A la cancha solo fue a ver recitales.

59. Tiene el padrinazgo de un chico en Zimbabwe.

60. “En la escuela me iba muy bien en lo que era hablar, y si había un examen que era oral podía pasar al frente y hablaba y hablaba y hablaba… Por más que no supiera bien, podía zafar. Lo que sí, en Educación Física y todo eso, me iba pésimo”. (Teleshow, enero 2021).

"Me hace bien hacer lo que hago y me divierto, por eso lo hago" (Verónica Guerman)

Con material del archivo periodístico de la escuela TEA.

SEGUIR LEYENDO

Piloto de avión a los 7 años, un muerto en el baño y el día que lo “salvó” Brad Pitt: 60 frases y anécdotas poco conocidas de Ricardo Darín

Expulsión del Jardín, una novia compartida y un patadón a Maradona: 60 datos, frases y anécdotas poco conocidas de Marcelo Tinelli