Mario Baudry acusó al doctor Leopoldo Luque de haber “preparado la muerte de Diego Maradona”

Mario Baudry: "Estaban preparando la muerte de Diego"

Los últimos días en la vida de Diego Maradona siguen generando polémica tanto dentro como fuera de su entorno familiar. Luego de que Infobae difundiera nuevos audios del médico Leopoldo Luque, quien tomó la palabra fue Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante de Dieguito Fernando en las dos causas que están en la Justicia, la que investiga la muerte del Diez y la de la herencia.

“Estos audios son mucho peor que los anteriores, porque en los anteriores vos veías a un Luque despectivo hacia Maradona, que tenía falta de atención. Un Luque que tenía contratado a su socio también para que cuide a Diego y tenían que explicarle dónde quedaba la casa de Diego para poder ir”, comenzó diciendo en diálogo con Nosotros a la Mañana, por El Trece. Y continuó: “Lo que surge de estos audios, hay que ser muy precavido, hay que ver la fecha porque creo que es de un mes antes de la muerte de Diego, es como que están preparando la muerte de Diego y a ver qué sale en la autopsia y qué no va a salir. ¿Cómo va a saber que Diego se va a morir dentro de un mes y que le van a hacer una autopsia? Es gravísimo”, finalizó.

El letrado se refiere a los diálogos que salieron a la luz el martes, en los que el neurocirujano y un miembro del staff que cuidaba la salud del ídolo conversan en torno a dos puntos: cómo evitar que le suministren cannabis y qué responsabilidad médica les podría caber en el caso de que el astro muriera.

“Ahí le dije a Maxi (Pomargo) que si hay una autopsia salta eso”, dice sorprendentemente Luque en referencia a la marihuana, que según se desprende de la conversación, el “Diez” consumía asiduamente antes de su internación en la Clínica Olivos.

Es evidente –y surge de las conversaciones– que el médico y su colaborador buscaban la forma de no tener problemas legales en el caso de un desenlace trágico por el consumo de drogas. Pero a quienes tienen acceso al expediente les llamó la atención que ya sugirieran la posibilidad de una autopsia antes de la muerte del ídolo y cuando nadie podía imaginar el triste final del 25 de noviembre.

Audios de Leopoldo Luque sobre el consumo de marihuana de Maradona - #Informe

En la conversación entre el médico y un miembro del staff encargado de la salud del ídolo, se identifica a “Charly” como la persona que le habría suministrado a Maradona los cigarrillos de cannabis. “No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo”, le escriben a Luque.

En este contexto, quien también se manifestó furiosa por esta situación fue Gianinna Maradona. “Les juro que voy a ir uno por uno”, publicó ayer lunes en su cuenta de Twitter en referencia a los audios que trascendieron. “Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mí no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos”, puso además la ex del Kun Agüero en su Twitter, y dejó en claro su postura. Además, en su Instagram subió una historia con una reflexión en inglés. “Las acciones hablan más que las palabras”, es la traducción de “Actions speak louder than words”.





SEGUÍ LEYENDO

Dalma Maradona volvió a apuntar contra Matías Morla: “Aunque sea difícil vos también vas a caer”

Fuerte revelación del sobrino de Diego Maradona: “Mi tío ya no quería vivir y no se dejaba ayudar”

Gabriel Buono revela cómo fue la vida de Diego Maradona en Cuba: “Tuvo dos novias, pero con ninguna tuvo hijos”