Dady Brieva estrenó su obra tras el escrache que sufrió en la marquesina: “Me han hecho besar la lona”

Desde que Dady Brieva expresó su postura política a favor del kirchnerismo, muchas fueron las manifestaciones en su contra que recibió. La última de ellas sucedió a fines del año pasado, cuando la marquesina de su obra y la puerta de ingreso al Teatro El Picadero fueron vandalizadas con pintura roja y excrementos. Después de este repudiable episodio, el actor pudo debutar el viernes 22 de enero con El mago del tiempo en Buenos Aires.

Días atrás, el ex Midachi había estado invitado a Cortá por Lozano, por Telefe, donde contó cómo vive las agresiones que recibe de ciertos sectores. “El artista no está para que lo quieran todos. Está en un mundo injusto para cambiar cosas, para cambiar, para meter palos en el sistema, para que pasen cosas”, señaló.

Y ante una consulta de Verónica Lozano sobre cómo manejaba estas situaciones, Brieva confesó: “No se puede comer tallarines y estar flaco a la vez. Me enoja, me asusta cuando se meten con mis hijos, cuando me meten los drones y la nena me dice: ‘Papá, están esos pájaros volando, no quiero dormir más’. Sí, lógico. Me han hecho besar la lona, pero bueno. Tampoco voy a cambiar nada, yo no voy a cambiar el presupuesto del 2021, ni voy a hacer nada en CABA. Soy un artista que se expresa, como se expresan todos”.

Dady contó cómo lo afectan las agresiones (Video: "Cortá por Lozano", Telefe)

En ese contexto, el humorista estrenó su unipersonal donde interpreta a un “relator de situaciones de las que no hay registró“, apelando a entrañables personajes, música, canciones, anécdotas, nostalgia y, fundamentalmente, humor. Allí, trasporta al espectador a esas historias inolvidables de vida, llenas de fe, de pasión y de amor. Desde su infancia y hasta nuestros días, transita por situaciones plenamente identificables para un público que verá en Super Dady un espejo de sus propias historias a plena risa. La obra tiene funciones de viernes a domingo.

Cabe recordar que en el mes de octubre pasado, el intérprete también había sido foco de críticas por su repudiable frase mientras se realizaba una marcha en contra del Gobierno. “Unas ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio… no te das una idea”, dijo en el inicio de su programa Volver Mejores que se emite por El Destape Radio. “Hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra”, apuntó. Y, mientras hacía el pase con el conductor del ciclo que lo antecede, el humorista hizo un análisis crudo de la división social que observa en el país y pidió “legalizar y darle una amnistía a este estado de ánimo que es de una guerra”.

En ese contexto, Brieva ensayó una especie de autocrítica que en realidad sirvió como introducción de otro mensaje muy fuerte: “Me parece que nosotros fallamos cuando estamos apuntando y enfrente vemos a un tipo que podría tener una madre y (pensás) que la vas a dejar sin hijo, porque el domingo es el día de la madre, y ahí nos pone un tiro en la cabeza. Me parece que fallamos en eso porque somos escrupulosos y porque tenemos una discapacidad para hacer el mal, porque consideramos que la Patria es el otro y que el que tenemos enfrente también es el otro. Entonces nos pasan cosas como esta”.

