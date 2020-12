Dady Brieva habló de la denuncia penal que afrontó por sus dichos sobre la marcha realizada contra el Gobierno el 12 de octubre: “Digo lo que siento”

"No puedo hacer la plancha", dijo Dady Brieva en el ciclo Intrusos (@Albertoespueblo)

Dady Brieva ha construido una extensa carrera como humorista y ganó popularidad con el trío Midachi, conformado por sus compañeros El Chino Volpato y Miguel Del Sel. Sin embargo en los últimos tiempos también se dedicó a la conducción y ahora está al frente del programa Volver mejores que se emite por El Destape Radio.

En una entrevista con Intrusos, el actor explicó por qué ya no teme dar sus opiniones políticas, a pesar del costo que tiene que pagar: “Me dicen: ‘¿Dady te parece?, vos que hacés reír y llorar, hacés streaming, dejate de joder, hacé la plancha’. No me da a hacer la plancha. Me divorcié a los 50, volví a tener hijos, fui un muchacho grande, trabajé e hice de todo. Vine de Villa María Selva, fui un error del sistema. Nadie de los que vivió en mi barrio vivió de la pasión que tiene. Yo no me puedo hacer el boludo, como si nada pasara. Ya me comprometí y medio que ya estoy jugado”.

Durante la charla por videollamada, le preguntaron si en algún momento hacía una autocrítica, teniendo en cuenta que sus declaraciones le traían problemas, como cuando fue denunciado penalmente por la supuesta comisión de instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen, tras sus fuertes dichos sobre una movilización en contra del Gobierno que se realizó el pasado 12 de octubre en varias ciudades del país.

Dicha denuncia fue realizada por el abogado particular y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Sarubbi Benítez. “Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio… no te das una idea”, había dicho en aquella oportunidad Dady en Volver Mejores. “Hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra”, apuntó y generó un enorme revuelo.

Dady Brieva habló del costo que paga por decir lo que piensa (Video: Intrusos, América)

“No me chupa un huevo porque tengo el castigo, tengo una denuncia penal que ya fue desestimada y ahora fue apelada por las mismas personas” , manifestó Brieva en el ciclo de América. Luego, agregó: “Yo no soy ningún pelotudo, hace muchos años que estoy en esto como Jorge (Rial) y digo lo que siento, con todo respeto. Lo que dije del camión, los que se indignan son ellos. Y lo que pasa en las redes no es lo que pasa en La Matanza, no es lo que pasa subterráneamente en el país, pasan otras cosas. No nos comamos esta del amague de que todo lo que pasa, pasa en una agenda de 6 temas que tienen todos los medios. Esto fue en un contexto con un humorista que se llama Gerardo Delelisi, con quien jugamos como juegan tantos periodistas serios que están en A24 y todos los canales a decir cosas. Estuvo dentro de las tantas exageraciones que yo hago y que hacen todos los humoristas y conductores cuando joden en una radio”.

Más tarde, Jorge Rial le preguntó que pensaba del gobierno de Alberto Fernández a casi un año de su asunción. “¿Seguís con el mismo ímpetu, alegría o sos un peronista desencantado?”, le consultó el conductor. El artista le respondió: “Nosotros llegamos con un frente, el Frente de Todos, tenemos que tener un frente y amalgamar ese frente, llegar al poder y después medio como hacemos nosotros, ver nuestras internas para ver qué es lo que queda y recomponer todo. Le tocó un año difícil a Alberto, muy fuerte, pero yo le tengo una fe ciega, es con todos en contra, todos los periodistas, con todos los medios que vos sabés, vos y los chicos que están en la mesa sabemos qué es lo que se va a titular...”.

Por otra parte, se refirió a los rumores de separación entre Claudia Villafañe y Jorge Taiana, quien es su amigo íntimo y productor: “Yo no fui ni al velatorio (de Maradona), ni hablé con Claudia, a mí no me gusta, ella sabe que yo lo siento, le debe sobrar afecto de gente que lo quería a Diego y le debe dar las condolencias. Yo los quiero mucho a ellos. Con Taiana no estuve hablando, él es muy culo seco y me he plegado a ese sentimiento de él. Hasta me da vergüenza preguntarle: ¿cómo está Claudia, siguen juntos? Me da pudor... pero yo no creo que haya (una crisis)”.

