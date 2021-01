Benjamín Vicuña enfrenta una batalla legal en Chile

Benjamín Vicuña, con problemas en la Justicia

A los 42 años, Benjamín Vicuña ha construido una importante carrera actoral tanto en Chile, su tierra natal, como en la Argentina y España. Además, la pareja de la China Suárez tiene un centro cultural en Santiago de Chile con su amigo Gonzalo Valenzuela. Y se dedica a otros emprendimientos comerciales, como una marca de ropa que lleva el nombre de su hijo Bautista y está trabajando en el lanzamiento de una línea de productos cosméticos.

El actor enfrenta una batalla judicial por la inscripción de una de sus marcas comerciales. Según informó el Diario Financiero del sitio web chileno Tele13 a principios de 2020, el Laboratorio Petrizzio y Vicuña solicitaron la inscripción de la marca “Mr. Benjamín Season Two Benjamín Vicuña” para ser utilizada en la clase 3, es decir, champús y acondicionadores para el cabello, colonias, entre otros productos cosméticos.

Sin embargo, los demandantes se encontraron con la oposición de Claudio Alonso López, quien tiene registrada la marca “Benjamín” para comercializar jabones, aceites esenciales, lociones para el cabello, entre otros productos de la clase 3. Esta demanda fue rechazada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) y le dieron el registro al ex de Carolina Pampita Ardohain. Pero López apeló al Tribunal de Propiedad Industrial, que decidió revocar la sentencia del Inapi y rechazó el registro solicitado por Vicuña y Petrizzio. La pelea llegó hasta la Corte Suprema.

La defensa del artista y el laboratorio en su recurso aseguran que “el elemento Mr. Benjamin posee una evocación hacia un personaje, que claramente tiene vinculación con don Benjamín Vicuña”. Y argumentan que “esta evocación al aspecto galante de un personaje con el nombre de Benjamín, difiere absolutamente de la locución de la marca base del rechazo” solicitada por López.

La llegada de un nueva hermanita para los hijos de Vicuña

En medio de esta batalla judicial, los tres hijos que Vicuña tuvo con Ardohain, Beltrán, Bautista y Benicio, están muy felices con la llegada de una nueva hermanita. Recientemente, Pampita anunció que está embarazada, fruto de su relación con su esposo, Roberto García Moritán. La noticia la dio a conocer en el festejo de su cumpleaños 43 en la Riviera Maya, donde estaba disfrutando de unas vacaciones familiares.

Antes del anuncio oficial, muchos allegados a la pareja ya lo sabían, entre ellos, los hijos de ambos y también sus ex parejas. Según informó Big Bang News, Ardohain le avisó a Vicuña antes que a Beltrán, Benicio y Bautista. Ese mismo comportamiento tuvo el actor chileno con ella, con el objetivo de preservar el cuidado de los niños siempre.

La China Suárez y Benjamín Vicuña con Amancio

“Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir”, afirmó una fuente cercana a Pampita.

“Benjamín hizo lo mismo cuando se enteró de los embarazos de su actual mujer (la China Suárez). Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera de que va a tener un hermanito”, agregó.

Cabe recordar que Carolina Ardohain estuvo en pareja durante una década con Benjamín Vicuña, con quien tuvo cuatro hijos: Blanquita, quien falleció en 2012 cuando tenía 6 años; Bautista, de 12; Beltrán de 8; y Benicio de 6. Mientras que Vicuña tuvo dos hijos más con la China Suárez: Magnolia, de 2 años y Amancio, de 5 meses.





SEGUÍ LEYENDO

Llegó a la vida de Diego Maradona como una fan y se terminó adueñando de una fortuna: la verdadera historia de Rocío Oliva

Sergio Lapegüe desde el hospital, internado por COVID: “Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus”

Las románticas vacaciones de Paris Hilton y Carter Reum en Montana, la cuarentena de Robbie Williams y su familia en Saint Barth: celebrities en un click

Una reina sin ropa, moza en un bowling y el secreto de la bombacha invisible: 60 frases y anécdotas poco conocidas de Carolina Pampita Ardohain