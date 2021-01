El emotivo mensaje de Dalma Maradona por el cumple de Claudia Villafañe: “Todo lo malo es mucho más fácil gracias a vos”

Dalma, Claudia Villafañe y Gianinna, más unidas que siempre

Claudia Villafañe cumple este viernes 22 de enero 59 años. La ex de Diego Maradona ha tenido unos meses muy intensos debido a su participación en el reality Masterchef Celebrity, del cual se coronó ganadora esta semana, tras superar a Analía Franchín en la final. Su paso por el programa le dio una enorme popularidad ya que se mostró auténtica frente a la pantalla y se ganó el corazón del público.

Dalma Maradona publicó una foto de la Tata con una remera en la que tenía dibujado un corazón y le dedicó en emotivo mensaje en esta fecha tan especial a través de su cuenta de Instagram. “¡Yo les digo que tiene un corazón más grande que el de la remera! ¡Tan protectora, compañera y generosa! ¡Lo más hermoso que tiene es que ella se pone más feliz por los logros de los demás que por los suyos!”, escribió la actriz.

El tierno mensaje de Dalma Maradona a su mamá

Luego, la mamá de Roma señaló: “¡Agradezco todos los días que seas mi mamá! ¡Feliz cumple tata hermosa! ¡Te amo infinito! ¡Y todo lo malo es mucho más fácil gracias a vos y a todo tu amor! ¡No es casualidad que tus nietos te amen como lo hacen! ¡Te deseo solo lo que te merecés que es TODO LO BUENO DE ESTE MUNDO! ¡LAS 3 SOMOS 1! @claudiavillafaneok”.

Este lunes, Villafañe se consagró como la primera ganadora de Masterchef Celebrity, el programa de Telefe más visto de la TV abierta. Fue un enorme desafío para la empresaria, especialmente porque en el medio del ciclo debió afrontar la muerte del padre de sus hijas, Diego Maradona, y hasta pensó en renunciar al programa.

Sin embargo, fueron las propias Dalma y Gianinna quienes le pidieron que no lo hiciera, que siguiera participando y llegara a la final. Y una vez más, su madre les cumplió. En una entrevista con Teleshow , Villafañe explicó por qué ganó el certamen: “Porque me esforcé desde el primer día. Mejorando gala a gala y escuchando siempre los consejos de los chefs (el jurado está integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis). Además, en la final me animé a deshuesar un conejo y creo que eso hizo la diferencia”.

Tras esta importante victoria, Gianinna le dedicó un mensaje para felicitarla por haber logrado ganar este importante premio: “Tus nervios de cada día, tus mensajes que tanto esperábamos cuando salías de grabar ‘hey hey hey’, los pedidos de comida de mis amigos, de mi hijo, tus corridas por la ropa, tu angustia por no estar ‘tanto’ con tus nietos. Tu llanto por estar grabando y no llegar a la graduación de Ben. Te abandonamos a mitad del certamen y te obligamos a seguir a no dejarte de nuevo. ¡A permitirte disfrutar de estar en ese hermoso programa que tan feliz te hacía! Tengo mil años y aún sigo aprendiendo de vos, de tu garra, de tus ganas, de tu AMOR INCONDICIONAL que tanto admiro. Lamento que sean pocas las personas como vos, pero vuelvo agradecer, ¡AGRADECERTE que seas MI MAMÁ! ¡TE AMO FUERTE y estoy muy orgullosa del PEDAZO DE MUJER QUE SOS!”.

El mensaje de Gianinna Maradona a Claudia

