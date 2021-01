Rocío Oliva le respondió a Verónica Ojeda: “Era una cuenta que se movía. No le devolvió nada”

El cruce entre Oliva y Ojeda (Foto: Video Polémica en el bar, América)

“Yo a Diego le devolví 3 millones de dólares y Oliva se quedó con todo”, aseguró Verónica Ojeda y tiró leña al fuego. “¿Qué querés que te diga?”, le respondió Rocío Oliva, panelista de Polémica en el bar, por América, a Horacio Cabak cuando el conductor le preguntó qué tenía para aclarar sobre este tema. Fue después de poner al aire un informe que repasaba las múltiples acusaciones de quedarse con el dinero de Diego Maradona después de su muerte. “Ojeda no le devolvió nada. Era una cuenta que se movía. Ella firmó y le dejó la cuenta a Diego. No es que tenía tres millones de dólares y fue y se los dejó a Diego en la mano”, aclaró Oliva en relación a la mujer que la antecedió en la vida del astro.

Sin ganas de explayarse en en tema y siempre con una sonrisa, la jugadora de futbol que además integra la mítica mesa del programa que produce Gustavo Sofovich, fue terminante cuando Cabak –insistente por indagar en el tema– le preguntó cómo había sido a través de los años su vínculo con Verónica Ojeda. “Nunca tuve relación”, apuntó y vale recordar que Maradona se separó de Ojeda después de conocer a Oliva. Y que tras algún que otro distanciamiento con Rocío, volvió con Ojeda, que ya era la madre de su último hijo, Dieguito Fernando Maradona.

“Si me tengo que enganchar con todo lo que dicen estaría acá dedicándole una hora a todo el mundo. No tengo ningún problema con nadie”, apuntó Oliva queriendo cerrar el tema. Y cuando Cabak insistió sobre cómo se había manejado Ojeda en relación al dinero y qué se había quedado y qué no, agregó: “De vidas ajenas no respondo. Me preguntás cosas que no puedo contestar”. Sí reconoció algo que es de público conocimiento: “Diego era muy generoso”. Y confirmó una información que había trascendido a la mañana: ella había querido devolverle las tarjetas de crédito a Diego pero el DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata le había dicho que no, que se las quedara.

Rocío Oliva y Diego Maradona estuvieron juntos siete años

Fue después de que este miércoles, en Los ángeles de la mañana, por el trece, el conductor Ángel de Brito hablara de los documentos que se filtraron sobre las donaciones de Diego. “Todas las donaciones son verdad”, sentenció el doctor Mauricio D’Alessandro, representante legal de Matías Moria, quien era el apoderado de Maradona. Y mientras hablaba, de Brito recibió un mensaje de whats app de Verónica Ojeda en el que buscaba diferenciarse de Rocío Oliva. “En el 2013 yo le devolví a Diego tres millones de dólares, a diferencia de Oliva que se quedó con todo”, leyó en voz alta de Brito y desde el móvil D’Alessandro aseveró.

“Yo devolví todo -prosiguió la madre de Dieguito Fernando- teníamos una cuenta Diego y yo en Dubai y cuando nos separamos, le devolví todo. Le firmé todas las cuentas y en ese momento había tres millones de dólares”, apuntó Ojeda queriendo mostrarse honesta y desinteresada. Entonces D’Alessandro suscribió y contó, además, que esa cuenta fue uno de los motivos que enfrentó a la mamá de Dieguito con Claudia Villafañe. “Esta cuenta generó una pelea con Claudia, porque Diego había revocado un poder de administración que tenía favor de Claudia y se lo había otorgado a Ojeda”, agregó el abogado. Es claro que con tanto dinero de por medio, esto recién empieza.

