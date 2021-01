Claudio Caniggia cumplió años y su novia lo saludó con un exabrupto

Claudio Caniggia y Sofía Bonelli

Que la relación entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis no terminó de la mejor manera, no es ninguna novedad. El ex jugador y la madre de sus hijos, Axel Kevin y los mellizos Alexander y Charlotte, se divorciaron escandalosamente después de tres décadas de matrimonio. Y hoy se encuentran en plena batalla judicial por la división de bienes. Pero el conflicto alcanzó también a Sofía Bonelli, actual novia del Pájaro, quien inició acciones legales contra la ex del futbolista por haberse referido a ella despectivamente en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Por otra parte, la separación puso en pie de guerra también a los hijos de la pareja. Así, mientras el mayor de los descendientes quedó del lado de Caniggia, Alex sostuvo una firme postura en apoyo de su madre, que lo llevó incluso a defenestrar a su padre de en la televisión italiana, y Charlotte intentó mantener una postura neutral. El ex futbolista, por su parte, optó por dejar todo en manos de su abogado, el doctor Fernando Burlando, y en principio intentó no salir a alimentar el caos.

Sin embargo, este sábado 9 de enero, Claudio Paul celebró sus 54 años. Y, a través de sus historias de Instagram, compartió los distintos saludos que fue recibiendo a lo largo del día. Por supuesto que estuvo el de Bonelli, con quien se comprometió a fines del 2019 frente a una chamana en las playas de México. Y el posteo dejó más que claro que, a pesar de los años que llevan juntos, la pareja todavía no puede encontrar la paz.

El posteo de Bonelli que compartió Caniggia en Instagram

“Feliz cumpleaños a esta gran persona. Gracias por enseñarme a estar tranquila ante tanta hija de pu... Gracias por agarrar fuerte mi mano y decirme ‘estoy con vos más que nunca’. Gracias por hacerme fuerte ante tanta mierda. Gracias”, escribió la modelo y periodista, sin explicar a quién iba dirigido su exabrupto. Y Caniggia avaló sus dichos al repostear el mensaje en su propia cuenta.

Por otra parte, de los tres hijos que Claudio Paul tuvo con Nannis, sólo uno lo saludó, al menos, de manera pública. Y ese fue, obviamente, Axel Kevin. El artista, que actualmente vive en Europa junto a su novia, Nieves, subió una foto con el ex jugador y puso un escueto: “¡Feliz cumpleaños Papá!”. Y el Pájaro la compartió respondiendo: “¡Muchas gracias hijo!”.

El saludo de Axel para su padre

En tanto, los mediáticos mellizos que viven en la Argentina y que hasta hace poco formaron parte del Cantando 2020, por ElTrece, no hicieron ninguna publicación alusiva al cumpleaños de su padre en las redes sociales, dónde suelen ser muy activos. Y Mariana, por su parte, se mantuvo en el más absoluto silencio.

“El nivel de despecho de esta mujer no tiene límites. Si busca atacar a Sofía, no lo logra. Tengo al lado a una mujer inteligente, bella y fuerte. Admiro su fortaleza, es una mujer íntegra y eso la obsesiona”, había asegurado Caniggia al enterarse de los comentarios que Nannis había hecho sobre su novia. Y luego concluyó: “No aceptan que elegí rehacer mi vida y eso significa conocer a alguien que me haga bien, que me motive a ser mejor. Ella (Bonelli) me devolvió las ganas de vivir”.

