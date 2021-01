Lo nuevo de Scorsese: Fragmentos de una mujer, un parto domiciliario que termina en una tragedia inimaginable

Trailer de la nueva película de Kornél Mundruczó, "Fragmentos de una mujer"

Martha (Vanesa Kirby) y Sean (Shia LaBeouf) son un matrimonio que a simple vista no tienen mucho en común. Provienen de distintas clases sociales, no coinciden en sus gustos, pero se quieren y están esperando su primera hija. Ambos deciden que la beba nazca en la casa, una práctica habitual para algunas parejas. La llegada de la partera (Molly Parker) al hogar los descoloca porque no era la profesional que los había asistido durante el embarazo, sino otra persona diferente. El trabajo de parto comienza pero de a poco se va complicando y la recién nacida, a los pocos minutos de entrar en contacto con sus padres, muere.

Fragmentos de una mujer, producida por Martin Scorsese y que se estrena hoy en la plataforma Netflix, muestra de manera desgarradora la muerte de un hijo, el dolor de los padres, las culpas posteriores con la sensación de qué hubiera pasado si tenían a su beba en un hospital. Todo el proceso posterior a la maternidad, como la leche materna que brota de los pechos de Martha, la cuna que nunca fue usada o las fotos de las ecografías terminan siendo como latigazos al alma de esta pareja que no sabe cómo reponerse a la tragedia. ¿Hay un culpable? ¿Cómo se sigue adelante con este dolor?. Así la película deambula entre el juicio a la partera y el desgarro de estos padres.

Vanessa Kirby, la actriz inglesa que interpretó a la princesa Margarita en las dos primeras temporadas de The Crown, nos regala aquí una de sus mejores interpretaciones. El año pasado ganó el premio Copa Volpi a la Mejor interpretación femenina en el Festival de Venecia y no nos sorprendería que logre nominaciones a los Globos de Oro, los Sags, los Critics Awards y los Oscars.

Molly Parker, interpreta a la partera que se acerca al domicilio de Martha (Vanessa Kirby) que termina en una tragedia

El momento del parto es el punto clave donde Kirby demuestra sus habilidades como actriz. Son 23 minutos de un plano secuencia dirigidos magistralmente por el húngaro Kornél Mundruczó, en los que Martha y Sean pasan del miedo, a la expectativa, al dolor, la alegría y a la desesperación de haber perdido a su primogénita.

El film, a pesar de que trata un tema tan doloroso, no se convierte nunca en un melodrama sino que se para desde la mirada de esta mujer que intentará rearmarse. Cómo unir esos pedazos, esos fragmentos de una madre que dejó su alma en el parto para que su hija naciera sana y salva.

La relación con su madre -una increíble Ellen Burstyn (El exorcista)- va a ser una de las claves para que Martha pueda patear a su pasado e intentar acomodarse lo mejor posible. Una historia conmovedora que nos muestra las distintas etapas del duelo llena de tristeza, enojo, ira y necesidad de curación.

Una película que va a generar polémica sobre los partos hogareños, los mitos y las verdades en relación a esta práctica y va a conmover sin dudas a quienes hayan sufrido una pérdida tan dolorosa.

Ellen Burstyn, la legendaria actriz que la da vida a una autoritaria madre de la protagonista

El estreno de Fragmentos de una mujer nos recuerda el caso reciente del cantante John Legend y su esposa, la modelo Chrissy Teigen, ocurrido en octubre pasado, cuando la pareja perdió a su bebé a poco tiempo de la fecha de parto. Aunque las causas fueron diversas -un embarazo complejo con hemorragias durante un mes- el dolor ante la pérdida de un bebé a punto de nacer es un punto de contacto con este y miles de casos más que se convierten en un huella casi imposible de borrar.

Las denuncias contra Labeouf

Shia LaBeouf (Crédito: Reuters)

El estreno de esta película coincide con las denuncias que recibió Shia Labeouf por parte de su pareja, la cantante inglesa Tahliah Barnett (conocida como FKA Twigs), por “incesante abuso”, basado en diversos ataques sexuales, físicos y emocionales. Por esta razón Netflix habría tomado la decisión de eliminar el nombre del actor de la página de consideraciones para los próximos premios, entre ellos el Oscar.

A pesar de esto, fuentes cercanas de la plataforma informaron al sitio de noticias del espectáculo IndieWire que la idea de no presentarlo como candidato estaba prevista desde antes de esta denuncia. A raíz de esta demanda y de su mal comportamiento, Shia fue echado en pleno rodaje del nuevo film de Olivia Wilde, Don’t Worry, Darling, y ya fue reemplazado por Henry Styles. Cabe recordar que el actor estuvo en rehabilitación entre 2014 y 2017 por su adicción al alcohol.

