Gabriel Buono puso en duda que Santiago Lara sea hijo de Diego Maradona: “Que se se haga el ADN y deje de estar paseando por todos los canales”

Gabriel Buono habló de los hijos no reconocidos de Diego Maradona (Video: "Secretos Verdaderos", América)

Gabriel Buono conoció a Diego Maradona en el ’91, cuando Guillermo Coppola lo convocó para que lo ayudara a hacer algunos trámites que necesitaba el jugador como, por ejemplo, su pasaporte. Desde entonces, entabló con él una gran amistad. Y, a partir del ‘98, se convirtió en su secretario privado.

Así fue como Buono compartió catorce años junto al astro y fue testigo de todo lo que sucedía en torno a su vida. Supo de sus adicciones y de su lucha por superarlas. También conoció a las mujeres que lo acompañaron. Y estuvo al tanto de todos y cada uno de los pedidos de paternidad que recayeron contra él. Por eso, en una charla con Luis Ventura para Secretos Verdaderos, por América, no dudó en cuestionar la existencia de algunos supuestos herederos de Diego.

“Que aparezcan los hijos, yo estoy esperando que aparezcan”, dijo Bueno. A lo que el periodista le respondió: “Ya aparecieron dos: Jana y Junior”. Sin embargo, además de estos dos hijos extramatrimoniales reconocidos por la Justicia y de Dieguito Fernando, quienes se sumaron a la lista de descendientes con Dalma y Gianinna, en la actualidad hay dos pedidos de filiación pendientes: el de Santiago Lara y el de Magalí Gil.

Santiago Lara, hijo de Natalia Garat, reclama la paternidad de Maradona

Sin embargo, Buono quiso hacer un punto en los supuestos cuatro herederos que, según contó hace un par de años en los medios el doctor Matías Morla, Maradona tendría en el Caribe: Lu, Joana, Javielito y Harold. “Quiero ver todo el equipo de Cuba”, dijo el ex secretario del astro.

Y después, pese a que Laura Cibilla ya aclaró en una entrevista brindada a Teleshow que ella sólo tuvo un hijo al que le habrían falseado el ADN y que no era cierto lo que había dicho Carlos Ferro Viera en relación a que tenía otros dos descendientes más en Europa, señaló: “Quiero ver todo el verso de España y todo el chamuyo que se pasearon por todos los canales hablando pavadas”.

Maradona junto a la cubana Adonay Frutos

Fue entonces cuando Ventura le preguntó si la cubana Adonay Frutos, quien fuera pareja de Diego en la isla, no tenía hijos del astro y fue contundente. “Fuimos con Lorena, mi ex pareja, y le hicimos un test de embarazo que dio negativo. Porque ella andaba paseándose por los programas diciendo que estaba embarazada. Esto fue en el año 2004 o 2005”, señaló.

Enseguida, el periodista le preguntó por Lara, hijo de Natalia Garat, quien falleció en 2005 cuando el chico tenía apeas tres años. “No creo”, dijo entonces Buono, quien negó haber conocido a su progenitora. “¿Por qué entonces, para el parto, Diego la pasó a la madre de un hospital en el que estaba internada a una clínica?”, le consultó Ventura. “Hay que ver. A mi no me sale. Yo sé que Alfredo Cahe colaboraba mucho en todo lo que él le pedía. Y, por su puesto, si vos podés ayudar a una ex pareja lo vas a hacer”, contestó él.

Diego junto a Laura Cibilla

Luego, volviendo al hijo de Cibilla, relató: “Nosotros fuimos a la tercera citación (del juicio de filiación) porque con Alfredo y el doctor Héctor Leguizamón le dijimos que, si no iba, le iban a dar el apellido. Entonces, gracias a Dios, fue”. Pero negó tener conocimiento de que se hubieran realizado dos estudios genéticos, como habría señalado Verónica Ojeda.

“El otro día lo hablaba con mucho respeto, porque en mi casa alguien de mi familia ha pasado esto de no saber quién es el padre. Y es una situación espantosa. Ojalá que los que realmente crean que pueden ser (hijos de Maradona), se hagan el ADN y dejen de estar paseando por todos los canales”, concluyó entonces Buono

SEGUÍ LEYENDO

Laura Cibilla cuenta por primera vez su historia con Diego Maradona: excesos, violencia y un amor que nunca tuvo un final

¿Cuántos hijos dejó Diego Maradona? La historia de cada uno de sus posibles herederos

Valeria Sabalain, la madre de Jana: quién es la ex de Diego Maradona que nunca apareció en los medios