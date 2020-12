Piso 21: “La música salvó nuestra vida, no teníamos plan B”

Juan David Huertas, David Escobar, Pablo Mejía Bermudez y Lorduy Hernández son los integrantes de Piso 21

“En la pandemia vimos la importancia y la responsabilidad que tenemos como artistas”, dice Juan David Huertas. “Brindarle a la gente momentos de volar en su mente, de sanar su corazón y sentirse acompañados”, agrega una de las figuras al frente de Piso 21, la popular banda colombiana, integrada además por David Escobar, Pablo Mejía Bermudez y Lorduy Hernández, que hoy conversan con Teleshow y manifiestan sus ganas de visitar pronto la Argentina con un deseo -entre tantos otros- muy claro: degustar un asado.

Los cuatro cantantes de música urbana se suman a la entrevista en ventanas virtuales, cada uno desde su lugar, cumpliendo los protocolos acordes a estos tiempos, pero sin perder la química que tienen arriba del escenario. “Somos hermanos”, asegura Hernández, y revela que en los viajes comparten todo: se instalan en la habitación de quien lleve la consola de videojuegos.

En un gran año para Piso 21, una banda que no se dejó detener por el contexto adverso. “Ha sido un año bonito, a pesar de lo atípico”, reflexiona Mejía Bermudez.

Los colombianos, que con “Me llamas” superaron los 700 millones de reproducciones en YouTube- repitieron la dupla junto a Maluma para despedir el 2020 con “Más de la una” y apuestan a un nuevo éxito mundial: “Esperamos que supere las expectativas por montones”, se ilusionan.

—¡Qué año que han tenido!

Pablo: —Ha sido raro para todo el mundo, pero no hemos parado de lanzar música, de conectar con el público. Las canciones se siguen volviendo éxitos cada vez que las sacamos. “Más de la una” cierra con broche de oro todo este año. Es increíble que en un año tan difícil hayamos tenido tantas buenas noticias que contar.

—¿Cómo se llevan entre ustedes? ¿Cómo es el vínculo entre los cuatro?

Lorduy: —Brutal: somos hermanos. Compartimos en todos los viajes. Si uno tiene el Play en la habitación, todos vamos allá.

—¿A qué juegan y quién es el mejor?

David: —Hay buen nivel. Antes, los que más jugaban eran Pablo y Lorduy. Se armaba siempre la guerra. A veces ganaba Pablo, luego le ganaba cuatro partidos seguidos, y viceversa: Lorduy le ganaba a Pablo. Pero ya creo que estamos en un nivel los cuatro.

Pablo: —Hay buen nivel.

David: —Cualquier cosa puede pasar.

Lorduy: —Jugamos FIFA; pues, fútbol. Eso nos gusta jugar.

—Futboleros los cuatro. Argentina viene de una gran pérdida con la muerte de Diego Maradona.

Pablo: —Claro que sí... De hecho Juan Luis, Maluma, era amigo personal de él y lo sintió bastante. Estuvimos en esos días hablando con él.

—¿Cómo fue grabar nuevamente con Maluma?

Juan David: —Con Maluma somos muy amigos. No es algo como la gente podría pensar: que nos juntamos por una estrategia. Realmente nos gusta compartir, y no solo música: parecemos cinco niños cada vez que estamos juntos, haciendo bromas, riéndonos. Grabar con él es como volver a encontrarse con la familia, con ese hermano, ese primo con el que no te veías hace un buen tiempo, y disfrutamos mucho. Juntamos esa sinergia con una canción como “Más de la una”, y nos da mucha felicidad. El día que grabamos el video nos tomamos un traguito ahí, juntos, celebramos y le dijimos a él todo lo que lo respetamos y lo admiramos, y él nos contaba también lo mismo. Siempre va a ser un placer trabajar y hacer música con alguien que tú quieres tanto...

—¿Con qué músico sueñan poder grabar un tema que todavía no llegó?

David: —Muchos.

Lorduy: —Bruno Mars.

David: —Bruno Mars, Justin Bieber. Daddy Yankee es un referente en la música urbana y mundial. Ozuna; la combinación de Ozuna y Piso 21 sería algo increíble. También, ¿por qué no un tema con Bad Bunny? Estamos para hacer de todo. Juntarnos con gente que hace otro tipo de géneros.

Lorduy: —Romeo Santos.

David: —¡De todo! Hay mucha música, muchos artistas todavía por hacer.

—¿Cómo es el vínculo con las fans?

Lorduy: —(Risas) Las fans de Piso son hermosas. Las amamos mucho, les agradecemos por todo. Las que van y pagan una boleta por Piso 21, las que ponen todos los días en YouTube el video, las que suben Tik Tok, las que suben todos los videos escuchando “Más de la una”. Es un vínculo muy bonito. Siempre nos mantenemos conectados en las redes sociales para que las fans vean la actualización de Piso 21. Hay algunas con las que tenemos una amistad. Agradecidos con todas.

—¿Cuál es el regalo más raro que les han hecho en estos años?

Pablo: —A mí nunca me dejan de impresionar los corpiños cuando los tiran en el escenario, los brassieres, los sostenes. Eso siempre me va a parecer impactante, no me he acostumbrado. Cada vez que uno está cantando y empiezan a llover los sostenes: “Hey, hey, ¿qué pasó?, ¿quién fue?” (risas).

—¿Quién es el más desordenado de los cuatro?

Juan David: —Pablo.

—Pablo, ¿algo para decir al respecto?

Pablo: —Voy a defenderme de la mejor manera: sí, soy el más desordenado. A veces es mejor ser sincero que ganar una discusión (risas).

David: —Hay veces que es mejor ser desorganizado.

Pablo: —Todos tenemos nuestras cosas, y yo soy un desordenado.

—Ahora es tu turno: ¿de qué vas a responsabilizar a alguno de tus compañeros?

Pablo: —Yo soy el más desordenado... ¡y el más prudente! (Risas).

—¿Quién es el que en más problemas se mete?

Pablo: —Todos por igual. Pero problemas, no.

Juan David: —Los únicos problemas en los que nos metemos son buenos problemas. Cosas de la música. Pero es que somos tan juiciosos.

David: —Estamos en el límite de ser personas, o ángeles.

Pablo: —Casi, casi Dalai Lama. Somos unos casi monjes (risas).

Piso 21 y la música en cuarentena

—A la hora de sentarse a escribir o de decidir la playlist de un concierto, ¿quién toma las riendas de la situación?

David: —Todos.

Pablo: —Tenemos un grupo solo para eso.

David: —Por lo general, en los shows ya sabemos cuál canción arranca, cuál va a la mitad; también dependiendo del país, con cuál cerramos. Casi siempre van por la misma línea. Como son giras, no son shows esporádicos, hay un hilo conductor: “En este momento sale la parte de Profe, la parte de Lorduy, la parte de Pablo; aquí salen los músicos, aquí entran”. Es un setlist. Antes lo hacíamos cada seis u ocho meses. Ya no sabemos cuándo lo vamos a hacer, pero nos sentamos y dividimos las canciones.

—Recién hablaban de un grupo de WhatsApp. ¿Cómo son esos grupos?

Pablo: —Tenemos como diez grupos solo de Piso 21.

David: —Puro sticker, puro meme.

Pablo: —Dim maneja los stickers.

David: —Todos tenemos los stickers. Cada vez uno va saliendo con algunos que uno se muere de la risa.

—¿Cómo viene todo con el nuevo disco?

David: —Increíble.

Pablo: —Brutal.

David: —Un álbum con muchos sonidos, con muchos géneros. Muy sincero, con buenas colaboraciones de artistas nuevos, de artistas que admiramos. Música de muchos estilos. Es música hecha con el corazón, que nos tiene muy satisfechos.

—¿Qué les trajo la música a su vida? ¿Qué significado tiene para cada uno de ustedes?

Juan David: —Salvó nuestra vida: no teníamos plan B. Poder ganarte la vida haciendo algo que te apasiona es el mejor regalo que podíamos recibir. La música no solamente representa nuestro trabajo sino también una pasión, un desahogo. En este tiempo de pandemia vimos la importancia y la responsabilidad que tenemos como artistas: brindarle a la gente momentos de volar en su mente, de sanar heridas, de sanar su corazón, de sentirse acompañados. La música no solamente es decir: “Mira cómo canto bonito”, sino que es acompañar a todo el mundo en los momentos más felices y más tristes. No solamente para nosotros sino para todo el planeta. La música es parte del día a día.

David: —Yo nunca he tenido un plan B. Desde que era pequeño amé la música por culpa de mis padres. Toda la vida fui melómano. Me encantaban los boleros, la música en inglés, el pop. La música siempre estuvo presente y algo me dijo que ese era mi camino. Nunca lo dudé. Fui muy terco, siempre le hice caso al corazón y sentí ese llamado de la vida.

—¿Cómo va a ser el brindis para recibir el 2021?

Lorduy: —En familia: con mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hija. Pues brindará con un juguito. Estar en la familia es lo mejor. El año pasado, que tuvimos tanto viaje, tantas giras, tantos países que visitamos, ahorita de pronto estar aprovechando el tiempo con la familia... Es el momento más bendecido, podría decirlo. Piso 21 se caracteriza por hacer buena música, nosotros somos muy familiares y muy reales. ¿Qué más que estar compartiendo con la familia y con la gente que uno ama este fin de año?

Pablo: —Este es el año nuevo más añorado de todos: no hay un año que todo el mundo quiera que se acabe más que este. Lo vamos a dejar atrás. Lo cerramos de la mejor manera con “Más de la una”. Queremos volver a girar, poder ir a Argentina y a todos los países haciendo el show de nuestro nuevo disco: El amor en los tiempos del perreo. Va a ser un brindis memorable, como lo amerita. El 2020 amerita un brindis de brindis.

