Cuánto midió el regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Juana Viale y Andy Kusnetzoff dieron pelea nuevamente por el rating del prime time de los sábados, con La noche de Mirtha y PH, Podemos Hablar. En esta oportunidad, y a diferencia de otras ocasiones, el regreso de Mirtha Legrand le permitió al ciclo producido por Nacho Viale imponerse en su horario. El promedio final fue 11.4 a 7.8 a favor del programa de El Trece.

El ciclo de Juana comenzó a las 21.29 minutos, mientras que el último programa del año de Andy arrancó a las 21.59. El tan esperado programa con la vuelta de La Chiqui comenzó con la apertura a cargo de Juana Viale. A diferencia de las otras emisiones, en esta ocasión se la notó muy emocionada ante la presencia de su abuela en el estudio. “La señora Mirtha Legrand vuelve a su mesa para todos ustedes. Es una felicidad enorme. Como conductora me siento nerviosa porque la voy a entrevistar yo, quédense tranquilos”, dijo Viale. Esos primeros minutos llegaron a medir uno promedio de entre 9.4 y 10.6.

En el segundo bloque, Mirtha Legrand hizo su tan esperada presentación. Primero tomó a su nieta de la mano y lanzó unos besos a la distancia para los trabajadores de la productora StoryLab que se encontraban en el estudio, que la recibieron al grito de “¡Chiquita! ¡Chiquita!” Ella, muy sensibilizada, dijo: “¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Qué linda vuelta, qué maravilla”. Los primeros 15 minutos, lograron el mayor registro de audiencia con 13.1 de promedio. Mientras que el ciclo de Telefe, alcanzó en esos minutos los 7.4

En tanto, en Telefe la mejor medición se generó cuando Mirtha Legrand y Juana Viale estaban en un corte, lo cual le permitió a PH llegar a los 10.1 puntos. Uno de los momentos salientes de La noche de Mirtha se dio cuando se emitió el saludo de Susana Giménez desde Miami. En ese momento, el rating rondaba los 11 puntos, cerca de las 23.05.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando Mirtha recordó a su hermana, Goldy, quien murió el 1 de mayo. “Fue terrible para mí. Me he dado cuenta de que es la mitad de mi vida. Imaginate: mi hermana, mi gemela, toda la vida juntas... Hay noches que me despierto llorando por ella”, contó, con mucho dolor, mientras el rating marcaba 12.6 puntos.

El cierre del programa, con 10.9 puntos de rating, estuvo marcado por las lágrimas de Mirtha. Juana le puso la voz a un video en el que se hizo un repaso por la destacada trayectoria de su abuela, quien no pudo contener la emoción. En tanto, el ciclo de Kusnetzoff que contó con las visitas de Vero Lozano, Flor Peña, Zaira Nara, Paula Chaves y Jesica Cirio, cerraba su emisión con un promedio de entre 6 y 7 puntos.

PH, Podemos Hablar terminó su temporada perdiendo ante La noche de Mirtha. En el caso del programa de StoryLab, los números crecieron con la expectativa que generó la tan esperada vuelta de Mirtha Legrand a la televisión tras pasar, como ella lo dijo en varias oportunidades, más de 200 días encerrada en su departamento por la pandemia.

En tanto, el resto de la competencia quedó muy lejos de la pelea. Secretos Verdaderos con un especial sobre la muerte de Maradona en América y Todo puede pasar en El Nueve lograron un punto de promedio. Mientras que el cine de la Televisión Pública promedió 0.4 puntos de rating.

