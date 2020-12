Ale Sergi y Juliana Gattas revelan los secretos de los 20 años de Miranda!: “Somos diferentes y nos complementamos”

Ale Sergio y Juliana Gattas a solas con Teleshow

“Nunca hice el ejercicio de proyectarme 20 años porque siempre fui de estar muy en el momento”, dice Juliana Gattas. Desde el vestidor de su casa, la cantante de Miranda! recibe a virtualmente a Teleshow rodeada por sus mágicos vestuarios, a meses de celebrar dos décadas de éxito. Ale Sergi, a través de una ventana de Zoom, acompaña desde el estudio y se suma a lo impensado: “No me lo imaginaba. Desde el principio, fue como si nos hubiésemos conocido de años, es una relación mágica”, reflexiona.

Antes de conformar el dúo de música pop, los Miranda! fueron pareja durante seis meses. Pero ahora confiesan la clave que los mantuvo unidos como una de las bandas más reconocidas del país, desde 2001. “Lo que tenemos es una suerte de sensación de absoluta alegría, felicidad, amor y comodidad entre los dos”, dice el cantante, que describe a su dupla como un gran complemento. “Es una combinación de un millón de cosas, pero básicamente es una combinación de nosotros dos”, explica Sergi. Ella, por su parte, dice que su compañero de fórmula es “un genio”. “No tengo ni tres cuartas partes del talento que tiene él con la música. Me ha nutrido de una cantidad de excusas para tener una vida increíble, llena de escenarios, luces, vestuarios y viajes”, dice Gattas.

Con admiración mutua y prontos a recibir el 2021 para el gran aniversario, Miranda! cierra un año pandémico cargado de movimiento. Dentro de las formas que encontraron los artistas para expresarse en este contexto adverso, hicieron show por streaming, espectáculo con público en autos y presentaron dos canciones, “Luna de Papel” y “Casi Feliz”, que formarán parte de su próximo disco junto al nuevo corte que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. “Entre las dos”, el tema que compusieron junto a la artista chilena Javiera Mena, cuenta con un videoclip dirigido por Alejandro Ross. “Es imposible quedarnos quietos, cualquier ventanita que se abre tratamos de estar presentes, es nuestro modo de ser”, dice Sergi.

—En un año tan difícil encontraron la manera de estar presentes en todo momento. ¿Cómo los atravesó esta nueva normalidad para estar cerca del público?

Sergi: —Nunca nos hubiera parecido súper atractivo hacer conciertos para automóviles o transmisiones vía streaming, pero siendo esas las únicas posibilidades que había de acercarse, tenemos la fortuna de que hay gente que también las toma. Entonces, no lo vamos a dejar pasar. Nosotros no podemos parar.

Juliana: —Como toda cosa nueva, primero le tengo un mínimo prejuicio. A lo del autoshow había ido de público y sabía que primaba una sensación de los espectáculos en vivo. La música suena fuerte, la gente realmente está en una situación peculiar, pero el show, está. Tenía miedito del streaming sin público y lo disfruté bastante. Pensamos que íbamos a sentir un vacío enorme y, sin embargo, fue cobrando vida. Los cámaras, la puesta en escena, las luces, todos estaban tan entusiasmados de estar haciendo algo que se multiplicó y se sentía una vibra... Quedó plasmada en el show, como encapsulada; una huella de ese momento. Todos nos moríamos por hacer un vivo y sentí que la gente estaba.

Ale Sergi: "Siempre hice las mismas canciones y tuve un montón de bandas, pero la única vez que logré trascender fue cuando la conocí a Juli y empezamos a cantar"

—¿Cómo se llevaron la composición y este año extraño que tocó pasar?

Sergi: —Lo que hubo fue tiempo y sobró para sentarse... Escribir, no necesariamente. Paradójicamente, una de las canciones que presentamos en este intermedio loco fue “Casi feliz” que, cuando salió, parecía hecha para el momento y ya tenía un tiempo de compuesta porque era para la serie (homónima, protagonizada por Sebastián Wainraich). No creo que vayamos a escribir una canción hablando de la pandemia, pero es un tópico bastante usual en nuestra lírica la sensación de aislamiento, aunque haya gente cerca. Siempre hablamos de eso: mucho ruido interior, momentos de soledad y de reflexión. Eso trae reinvenciones, ideas nuevas. Empezamos a trabajar a la distancia de una manera que antes no habíamos hecho nunca. Más que aprendizaje, tuvimos la fortuna de jugar un poco. Trabajamos por mucho tiempo sin parar y pudimos pasar estos seis meses un poquito más justitos, pero pasarlos. Y tratamos de ver lo positivo del asunto tan caótico que nos aconteció a todos.

—¿Cómo los agarró sentimentalmente a cada uno? ¿En pareja, solteros?

Juliana: —Hace un montón de tiempo que no pienso tanto en esos términos, pero para alguien que no tiene pareja, estar encerrado es mucho más rebuscado. Y para el que está en pareja, supongo que es mucho tiempo juntos (risas).

Sergi: —Estoy en pareja hace un montón de tiempo y convivo. En un punto lo tomé como una bendición, porque estando solo la cabeza se me va. Estar acompañado tampoco tiene que ver con estar con alguien, siempre algún amigo me salva, me llama, hay gente con quien vos estás y de la que te sentís cercano aunque no la veas en cuerpo presente. Podés conectarte... Es medio depre, pero no queda otra, y no te volvés tan loco hablando solo con vos mismo.

—Se cumplen 20 años de Miranda! en julio del año que viene. ¿Se lo hubieran imaginado?

Sergi: —No me lo imaginaba.

Juliana: —Jamás visualicé más de dos años. Desde muy chica pienso los meses a seguir, por ahí en el año que viene. ¿Quién hace eso de proyectarse en cinco años? Sé que mucha gente, pero yo soy re atolondrada: agarro los meses que vienen y veo cómo hago para sobrevivir.

—¿Cuál fue el tema que más los sorprendió por cómo funcionó?

Sergi: —Los temas más grandes que tenemos son una sorpresa, no porque no le tuviéramos fe a la canción sino porque no pensamos nunca tener canciones así. Es una ambición tener cortes escuchados en todo el mundo mucho tiempo. El otro día nos llegó el resumen de fin de año de Spotify, de lo que más se escucha, y sigue siendo “Perfecta”: se escucha en todos lados, ¡hasta en Rusia! Eso nos sorprende siempre. También, pequeños fenómenos que pasan con algunas canciones; por ejemplo, “Casi feliz“ fue la más covereada. No sé si porque justo agarró pandemia y todo el mundo estaba en la casa con el teléfono y el ukelele, o qué fue lo que ocurrió. Obviamente, la serie requetecontra ayudó porque la vio todo el mundo, pero no me imaginaba que la canción podía pegar así. Algunas pasan más desapercibidas en los discos y después, en los shows, la gente las canta a viva voz. “Puro talento” en los conciertos es un delirio, “Ritmo y decepción” es otra de esas.

—Juli, ¿cuál es tu canción preferida? ¿Hay una, o son todas hijitas?

Juliana: —Las más nuevas me dan muchas ganas de cantarlas, a algunas del pasado les tengo mucho amor y siento algo muy diferente cada vez, pero son hijas de Alejandro. Para mí son guiones y fotografías de muchos momentos de mi carrera en los escenarios, grabando y demás cosas. Me gustan todas y algunas, por ahí, no me han convencido tanto, y con el tiempo, las quiero porque busco la manera mediante algo de vestuario o teatral en los shows... Hago cosas para quererlas a todas por igual a las hijas de Ale.

Sergi: —Está bien, porque se ponen celosas si la tía le da más bola a una que a la otra… No estoy muy de acuerdo con comparar las canciones con los hijos.

Juliana: —Las canciones te dan plata, los hijos no.

Sergi: —¡Claro, te la sacan! Es mucho menos trabajo una canción, un compromiso bien diferente. No las quiero como si fueran hijos. No tengo hijos, pero si tuviera no sería lo mismo.

—¿Cuál fue la mejor gira que recuerdan?

Juliana: —¡Se van a ofender las otras giras!

Ale: —(Risas) Están buenas todas, pero la que fuimos de teloneros de Fangoria fue increíble.

Juliana: —¡Pensé la misma! Tenemos un gran referente que es Fangoria y la música pop española, que nos llegó mucho. Cuando nos formamos fue muy importante y la escuchábamos en fiestas. Seis o siete años después de sacar nuestro primer disco, Fangoria nos invitó a abrir sus conciertos en España y no lo podíamos creer. Nunca había ido a España. Fue increíble conocerlos, estar en camarines con ellos.

—Ale, ¿en qué momento te saca de quicio Juli?

—Ya hace tanto tiempo que aprendí a que no me ocurra. Somos diferentes en un montón de cosas y nos complementamos. Ella es no tan metódica a veces, no tan veloz con algunas respuestas como puedo ser yo o como pretendo, y a veces me saco por ese tipo de pequeñeces. En lo humano, en nada; al contrario, es puro regocijo. En lo que tiene que ver con el ir y venir de 20 años de hacer cosas, “Que te mando este tema”, “Que cantalo”, “Que mandame esto”, hay veces que estoy ansioso y quiero las cosas ya, y a veces me saco medio loco. Con el tiempo aprendí, porque no me pasa solo con Juli, me pasa con todo el mundo. Es un tema mío.

—Juli, ¿es ansioso Ale?

—No sé si es ansiedad: yo soy más ansiosa que él. Es un enfoque de mucha necesidad, de hacer eso que tanto le apasiona. Es una búsqueda incesante de canciones: siempre está queriendo un próximo hecho. A mí me viene bárbaro (risas).

—¿Y él? ¿En qué es un hincha?

—Al menos a mí, no me hincha en nada. O se dio cuenta de que acá no podía y se armó otras bandas (risas). No me llega nada negativo de Ale, por el contrario. Es una suerte celestial haberlo conocido, todo positivo.

—¿Dónde creen que estuvo la clave de esta magia que arman entre los dos?

Sergi: —Siempre hice las mismas canciones y tuve un montón de bandas, pero la única vez que logré trascender fue cuando la conocí a Juli y empezamos a cantar. Siempre fue como si nos hubiésemos conocido de años y nos dijimos un montón de cosas y hasta nos callamos otras también, como si nos conociéramos. Es una relación mágica. Es muy lindo todo lo que dijo Juli de mí, pero si no la hubiera conocido, capaz me quedaba con mi talento en el estudio, solo. La cosa tenía que ser así, teníamos que encontrarnos. Entre los dos nos despertamos cosas, al ser diferentes. Toda esa ansiedad u obsesión, ese enfoque permanente en lo mismo... Me viene bien tenerla a Juli porque me hace relajar un poco, mirar alrededor, parar la marcha. Y es saludable: me enseña a disfrutar.

