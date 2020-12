Antonela Roccuzzo y el misterio de su ¿nuevo? rostro: afirman que se hizo retoques estéticos

Antonela Roccuzzo es seguida por millones de personas en Instagram.

No es muy asidua de las redes sociales, pero cada vez que Antonela Roccuzzo publica algo en su cuenta de Instagram genera mucha repercusión. Así sucedió con una de sus últimas publicaciones, en la que la mujer de Lionel Messi promociona The Wilds, una serie de Amazon. En ese video, le pregunta a sus más de 13 millones de seguidores cuál fue su momento más wild/salvaje de este año.

“Hoy se estrena “The Wilds”, una serie que trata sobre un grupo de chicas que se descubren a sí mismas y cada una tiene que enfrentarse con sus problemas (ansiedad, bulimia, depresión...) cuando se quedan atrapadas en una isla desierta. Cómo mamá y mujer me parece fundamental visibilizar estos temas que forman parte de nuestra sociedad, para que dejen de ser tabú ¿Cuál fue su momento más wild/salvaje de este año? Los leo”, dice el texto de la publicidad que subió a su red social.

El video que publicó Antonella Roccuzzo y dejó entrever un supuesto retoque estético.

Sin embargo, la inquietud de la rosarina pasó a un segundo plano entre sus fans, quienes se centraron en un supuesto retoque estético: más precisamente, dejaron entrever que se habría agregado volumen a sus labios. “Caíste en la vanidad de las cirugías”, “¡Que cambio tu cara!”, “Te veo tan rara”, fueron algunos de los comentarios.

Lo cierto es que fiel a su bajo perfil, ella no hizo ningún comentario al respecto y por este motivo no hay nada que confirme esa versión. A pesar de su baja exposición, se sabe que la mamá de Thiago, Mateo y Ciro es asidua clienta de Vanitas Spai, un reconocido centro de estética en Barcelona en donde ella suele hacerse manicuría y peluquería. Incluso, unas semanas atrás publicó una story en la que cuenta que se hizo un lifting de pestañas, en esa oportunidad, en el centro de Vanessa Poveda. Cabe aclarar que este procedimiento no requiere pasar por el quirófano, sino que simplemente consiste en elevar y acentuar la curvatura de las pestañas por alrededor de seis semanas.

Antonela Roccuzzo mostró su lifting de pestañas.

La ex socia de Ricky Sarkany es una referente de la moda en España, seguida por millones y ya convertida en una influencer, que capitaliza su Instagram para promocionar distintas marcas de ropa y accesorios. Además, también utiliza su llegada al público para compartir algunos momentos de su intimidad con el astro del fútbol, sus tres hijos pequeños y sus perros Hulk y Abú. Incluso, también muestra algunos de sus nuevos hobbies, como por ejemplo, su nueva faceta como skater, actividad que comenzó a practicar hace poco.

Sin embargo, le esquiva a las polémicas tanto en relación a sí misma como a las de su marido. De hecho, no se refirió en ningún momento al conflicto que el rosarino tuvo en junio con el Barcelona, club del que estuvo a un paso de irse. En cambio, sí se despidió en las redes de su íntima amiga Sofía Balbi, quien se marchó a Madrid por el pase de su esposo Luis Suárez, también muy amigo de Messi, al Atlético Madrid. Y hace poco publicó una story en homenaje a Diego Maradona, tras su fallecimiento.

