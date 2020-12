Se complicó la salud de Camila Perissé tras su internación: tiene coronavirus

Camila Perissé, internada por un cuadro de neumonía y diagnosticada con coronavirus

En los últimos días, Camila Perissé, de 66 años fue internada en la Clínica Pergamino, por un cuadro de neumonía grave. Sin embargo, mientras se estaba recuperando, la actriz y ex vedette fue diagnosticada con coronavirus, tras realizarle el hisopado este lunes pasado. Así lo confirmó su marido Julio El Chino Fernández a Teleshow.

“En principio Camila fue internada por un cuadro de neumonía bastante complicada porque estaba débil debido a una serie de problemas. Y en el día de ayer por la noche me acaban de confirmar que tiene COVID”, explicó su pareja que todos los días recibe un parte médico por parte del centro de salud.

“Estamos con dudas de muchas cosas porque Camila hace dos años que está encerrada en la casa y no tiene contacto con nadie, con la única persona que estuvo contacto fue conmigo”, agregó Fernández que dejó entrever que el contagio pudo haberse producido durante la internación.

“En estos momentos está en el sector COVID de la clínica. Durante estos días fue mejorando de la neumonía tras la serie de antibióticos que le suministraron. A eso está respondiendo bien, mejoró de animo y está caminando en la habitación donde se encuentra aislada”, continuó El Chino, que en las próximas horas se someterá al test para saber si él también tiene coronavirus.

Hace un tiempo, se conoció a través de diferentes medios que Camila Perissé atravesaba algunos problemas económicos y que tras varias operaciones de cadera, también sufría importantes problemas de salud, que le impedían trabajar. “Hace tiempo que no trabajamos. Hemos vendido todo. No nos queda ni un peso. Hay días que comemos y otros que no”, había asegurado Fernández en Confrontados, el ciclo que conduce Marina Calabró.

En esa oportunidad, El Chino también contó que su mujer fue víctima de una mala praxis que le trajo graves consecuencias: “Todo empezó con una operación de cadera. Camila tuvo tres operaciones en el lapso de dos años y, con 66, es difícil reponerse a eso, a los medicamentos, a la anestesia y a todo eso. Además, creemos que está mal diagnosticada y mal medicada. Dicen que tiene fibromialgia y le dieron un medicamento para la epilepsia y ella no es epiléptica”.

La ex vedette y su marido no pudieron trabajar por la pandemia y ya se gastaron todos los ahorros. Tenían previsto instalarse en Mar del Plata, donde ella nació, porque allí había disponible una casa donde vivir con todas las comodidades y agua potable, que en la vivienda donde están actualmente no tienen. Estas complicaciones en la salud de la actriz, retrasaron la mudanza.

Camila Porro, más conocida como Camila Perissé fue un ícono sexual en la década de los 80. Construyó una importante carrera artística en teatro, cine y televisión. Vivió un tiempo en el exterior y durante algunos años sufrió problemas de adicción, pero se recuperó. Regresó a la Argentina y en los últimos años se instaló en Mariano Benítez, a 30 kilómetros de Pergamino, con su pareja Julio El Chino Fernández.

