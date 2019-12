La ex vedette contó que con su marido son budistas y que tienen muchos perros en su casa, aunque jamás tuvieron hijos. “No te veo porque hace 5 años que con el Chino no vemos televisión, te vi cuando estuve en la clínica”, le dijo a del Moro, quien le preguntó qué accidente tuvo para llegar a estar internada. “Estaba trotando en mi casa, entré, me resbalé y me caí, el Chino no estaba, mis perros estaban alrededor. Cuando me fui a levantar no podía, y como estaba tan furiosa hice todo mal; cuando el Chino llegó pensó que era viudo. Me rompí la cadera. Me hicieron un primera operación que me pusieron unos clavos y no funcionó, quede tipo Robocop, ahora me pusieron unas prótesis, pero duele", dijo la actriz que entrenó durante toda su vida y aseguró que levantaba muchos kilos: "Hacía mucha prensa y levantaba unos 250 kilos con los pies”.