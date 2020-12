Juana Viale le dedicó la apertura del programa a su novio, Agustín Goldenhorn: “Todos los besos para mi hombre”

Juana Viale y su novio, Agustín Goldenhorn (Foto: Darío Batallán/Teleshow)

Lo dijo ella misma. Al comienzo de la cuarentena obligatoria en la Argentina, después de reemplazar durante algunas semanas a su abuela en los dos programas que conduce por El Trece, Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha, Juana Viale estaba muy nerviosa y le costaba relajarse. No es para menos: de un día para el otro tuvo que sentarse en la silla de nada más y nada menos que la figura número uno de la televisión.

Con el paso de los meses y la buena repercusión que tuvo su performance al frente de ambos programas, Juana ganó confianza y logró desenvolverse con más soltura. Incluso, este fin de semana se animó a dejarle un romántico mensaje a su novio, Agustín Goldenhorn, con quien blanqueó su romance a fines del año pasado.

El sábado, en La Noche de Mirtha, Juana hizo su entrada al estudio con su característica alegría al ritmo de “Desfachatados”, de Babasónicos. En ese mismo momento se escuchó un griterío detrás de cámaras. “¡Diosa!”, se percibió que alguien exclamó. La conductora no pudo evitar las risas y aclaró que su pareja estaba presente en el estudio viendo el programa. “Ese es Agus”, aclaró la actriz a los televidentes.

“Acá queda poca gente. Ya me voy retirando de este lugar, nos vamos a ir todos de vacaciones”, señaló Juana en referencia a todos los trabajadores del programa, que en dos semanas contará con la presencia estelar de Mirtha Legrand y luego comenzará un período de descanso. Todavía no se sabe qué ocurrirá con el ciclo durante el verano, dadas las condiciones tan particulares por la pandemia del coronavirus.

El novio de Juana Viale fue a verla al estudio de su programa (Video: "La Noche de Mirtha" - El Trece)

Ahora bien, este domingo Juana volvió nuevamente a la acción con Almorzando con Mirtha Legrand. En esta oportunidad, hizo su ingreso al ritmo del tema “Cómo te extraño mi amor”, de Leo Dan. La actriz cantó la letra con mucho entusiasmo y aclaró el motivo: “¡Feliz domingo para todos! ¿Cómo están? Esta canción, siendo egoísta, es para el señor Agustín Federico Goldenhorn. Mi amor. Amor de mis amores, que cumple años. ¡Un pibe! Así que todos los besos para mi hombre”.

Sin dar demasiados detalles, Juana dejó entrever que en esta ocasión el hombre no se encontraba en el estudio y que no podrán pasar juntos este día tan especial. “No lo puedo ver, así que besos para él y feliz domingo para todos”, manifestó.

El romántico mensaje de Juana Viale a su novio (Video: "Almorzando con Mirtha Legrand" - El Trece)

La pareja comenzó a salir tras una suerte de cita a ciegas. “Me mandó un mensaje un sábado sin saber quién era yo, y yo tampoco sabía quién era él, nos había conectado un amigo. Ese día empezamos con un breve contacto telefónico y me hizo reír. Al día siguiente, le dije que tenía una hora para salir y tomar un vino y conocernos; dormí a los niños temprano, y me pasó a buscar”, contó en una ocasión la actriz.

Goldenhorn es arquitecto y guitarrista (Foto: Facebook)

“¡Ah, sos vos!”, le dijo él apenas la vio, ya que no se habían dicho los nombres, contó ella en su programa y recordó la primera salida, que salió bien, a pesar de que no fueron al mejor de los lugares: “Fuimos a un bar donde tomamos un vino malísimo, y ahí surgió la magia”. “Más tarde nos encontramos con nuestro amigo y nos dijo ‘yo pensé que iban a durar dos semanas’. En realidad dijo ‘dos…’ y otra cosa’”, completó Juana Viale, entre risas, dejando entrever una expresión sexual.

