Claribel Medina habló de los violentos tuits del rugbier Santiago Socino: “Duele leer estos ataques miserables”

En los últimos días comenzaron a viralIzarse viejos tuits de figuras del deporte y del espectáculo con dichos discriminatorios. A los posteos de Naty Jota, Migue Granados y el capitán de Los Pumas Pablo Matera, se le sumaron los del rugbier Santiago Socino que se refirió de manera violenta a Claribel Medina.

“Si me dan un tiro sin ningún tipo de duda va a ir a la cabeza de Claribel Medina”, decía uno de los tuits que escribió el deportista en el 2011 sobre la actriz y participante del Cantando 2020. Otros agregaban: “¿Todos odiamos a Claribel Medina? Negra de mierda”, “Le pegaría un tiro a Claribel Medina, matarla no. Un tiro. Así sufre”, “Cuando deportan a Claribel Medina por pelotuda? ¿Cuándo?”.

Bajo el título “Tenedor libre de Misoginia” y con las capturas de las agresiones, la actriz escribió un extenso texto en Instagram que luego borró: “Leo esto y aún no puedo entender este odio, esta violencia, este espanto, lamentablemente. Hoy soy la cara visible del ataque y otros, otras, ‘otres’, que no sabemos. Inaceptable. Odio. Haters. Violencia. Violencia. Amenazas. Threats. Racismo. Horror. Vergüenza. Sociedad. Duele leer estos innecesarios tweets, que si bien fueron escritos en 2011, 2012 y 2013, es para prestar atención a este tipo de ataques miserables. Lamentable. Xenofobia”.

“No puedo hacer la vista larga, no porque me duela, sino porque es sencillamente inaceptable”, dijo y siguió: “Somos una sociedad tratando de ser mejores habitantes en este mundo. Hoy es esto, mañana puede ser la muerte causada por esta locura. Esto es incitación a la violencia. Su cuenta es @santeango y sus opiniones contra paraguayos, bolivianos, negros, trabajadoras domésticas son nefastas y repudiables. Discriminación”.

Luego de que salieran a la luz los viejos tuits del rugbier, su cuenta de Twitter fue suspendida y él puso como privada su cuenta de Instagram y no se refirió a lo sucedido ni a sus dichos.

Anteriormente Matera, capitán de Los Pumas había sido noticia por la difusión de tuits racistas. El Inadi se refirió al respecto: “Ante los hechos de público conocimiento, desde el INADI expresamos nuestra preocupación por los dichos racistas y discriminatorios realizados por distintos miembros del plantel del Seleccionado Nacional de Rugby”.

Naty Jota pidió disculpas luego de que se viralizaran posteos de similar tono publicados por ella hace también una década aproximadamente: “Se está normalizando y no da... Si cambiamos mucho de lo que pensábamos de cuatro años para acá. ¿10 años? Yo tenía 15, era una estúpida. La sociedad era estúpida. Quizás era socialmente aceptado hacer esos chistes. Yo estaba en el colegio, supongo que se decían esas cosas. Celebro que hoy no sea así, que hoy sea digno de cancelar con el dedo. Pero fue hace 10 años... Pido disculpas. Hagan lo que quieran, ódienme. Tal vez me convenía no decir nada y dejarlo pasar. Me están pesando los minutos. Estoy del orto, me duele la espalda, la estoy pasando mal. Necesitaba decir algo. Quizás no sea inteligente, quizás borre estas Historias en un rato. Un beso a todos y disculpas otra vez”.

Algo similar ocurrió con Migue Granados, que también se pronunció al respecto: “Amo el humor negro, el blanco, el básico, el border, el ofensivo. Laburo de eso. A miles no les gusta y no me quieren, otros miles sí. Anoche 200 cuentas sin nombre, apellido ni foto me corrieron con tweets viejos. Y que sean viejos no lo uso como justificativo. Ni en pedo”, publicó el actor en su primer tuit de este martes por la tarde.

“Tengo banda de seguidores que me conocen y son mi público. Ellos y yo, en mis redes, convivimos en el contexto que yo creé. Lo de anoche fue entrar a una orgía buscando gente vestida. Más bien que fui cambiando mis formas de reírme con el tiempo”, continuó. “Los que no fueron chistes, y fueron solo ofensivos. Están mal. Pido perdón. Hace años erradiqué esos. Pero lo que está claro es que en mis redes, en mis programas y en mis obras van a encontrar eso. Me dedico a eso. A los que no les guste no me sigan”, agregó.

